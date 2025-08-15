Tạp chí HR Asia vinh danh Chứng khoán Rồng Việt là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” 4 năm liên tiếp

Với thành tích này, Rồng Việt trở thành công ty chứng khoán đầu tiên và duy nhất có 4 năm liền đoạt giải thưởng quốc tế uy tín về chiến lược nhân sự, văn hóa và môi trường làm việc.

Công ty chứng khoán giàu thành tích nhất tại giải thưởng HR Asia

"Nơi làm việc tốt nhất châu Á" (Best Companies to Work for in Asia) là giải thưởng thường niên do Tạp chí HR Asia tổ chức tại 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với chủ đề "Sức mạnh đa thế hệ" (Multi-Generation Synergy), HR Asia Awards 2025 tiếp tục vinh danh những doanh nghiệp tiên phong trong việc xây dựng môi trường làm việc đa thế hệ, nơi sự gắn kết và hòa hợp giữa các thế hệ được đặt lên hàng đầu.

Bà Nguyễn Ngọc Vân Phương - Giám đốc Điều hành Khối Hỗ trợ kiêm Giám đốc Nhân sự đại diện Rồng Việt nhận cúp "Harmonia" từ Ban tổ chức lễ trao giải HR Asia

Vượt qua hơn 650 doanh nghiệp tham gia khảo sát, Rồng Việt là một trong 119 đơn vị được vinh danh năm nay. Công ty đã đáp ứng các tiêu chí đánh giá khắt khe từ Ban tổ chức với kết quả khảo sát cao vượt trội so với điểm trung bình thị trường.

Đây là năm thứ tư liên tiếp Rồng Việt nhận danh hiệu này và cũng là công ty chứng khoán được xướng tên nhiều nhất tại HR Asia Awards kể từ khi giải thưởng lần đầu tổ chức tại Việt Nam vào năm 2018.

Kiên định với mục tiêu "Lấy con người làm trung tâm"

Rồng Việt xác định con người là yếu tố đóng vai trò quan trọng, quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính - chứng khoán. Vì vậy, chiến lược phát triển nguồn nhân lực của công ty chú trọng đầu tư hoạt động tuyển dụng, đào tạo, hướng đến mục tiêu xây dựng, phát triển đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao, sẵn sàng học hỏi, tiếp thu kiến thức.

Rồng Việt luôn nỗ lực để xây dựng môi trường làm việc với chính sách phúc lợi cạnh tranh và lộ trình thăng tiến rõ ràng, đảm bảo các chế độ lương thưởng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho toàn thể CBNV. Ngoài ra, công ty còn phát hành cổ phiếu cho người lao động thông qua chương trình ESOP hằng năm, trích một phần lợi nhuận sau thuế cho Quỹ khen thưởng và phúc lợi để kịp thời động viên, ghi nhận thành tích, đóng góp của CBNV đồng thời giúp giữ chân nhân tài.

Thành tích 4 năm liền đạt danh hiệu "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" chính là minh chứng cho chiến lược: lấy con người làm trung tâm, lấy đào tạo làm đòn bẩy và lấy sự gắn kết đa thế hệ làm sức mạnh nội lực, giúp Rồng Việt vững vàng nắm bắt cơ hội, bứt phá trong giai đoạn phát triển mới của thị trường chứng khoán Việt Nam.