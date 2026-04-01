Pharmacity giữ giá thuốc thiết yếu giữa áp lực chi phí và dịch bệnh

Tham gia "Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thuốc thiết yếu" năm thứ ba liên tiếp, ông Deepanshu Madan - Tổng Giám đốc Pharmacity - chia sẻ doanh nghiệp sẵn sàng chấp nhận các tổn thất về lợi nhuận để bảo vệ liệu trình điều trị của người dân.

Ông Deepanshu Madan – Tổng Giám đốc Hệ thống nhà thuốc Pharmacity

Sức ép từ "bão giá" và thách thức của hệ thống phân phối

Trong bối cảnh chi phí vận hành và logistics biến động không ngừng, việc giữ vững mặt bằng giá thuốc thiết yếu không đơn thuần là một giải pháp kinh doanh, mà là một cam kết về an sinh xã hội. Đáng chú ý, đây đã là năm thứ ba liên tiếp Pharmacity đồng hành cùng chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thuốc thiết yếu do UBND TP HCM phát động.

Tuy nhiên, thay vì chỉ giới hạn nỗ lực này trong phạm vi hẹp tại một địa phương, hệ thống đã chủ động áp dụng chính sách bình ổn giá đồng bộ trên toàn bộ mạng lưới hơn 1.000 nhà thuốc toàn quốc. Việc mở rộng quy mô của "chiến dịch bình ổn giá" này nhằm đảm bảo mọi người dân, từ các đô thị lớn đến các vùng xa, đều có cơ hội tiếp cận nguồn thuốc chất lượng với mức giá thống nhất, không bị tác động bởi cước phí vận tải hay "bão giá" xăng dầu đang leo thang.

Nói về tính chủ động của doanh nghiệp, ông Deepanshu Madan chia sẻ: "Chúng tôi đã nhiều năm tham gia chương trình bình ổn giá thuốc. Năm nay chúng tôi đã chủ động nhập dự trữ các mặt hàng thiết yếu để đảm bảo ngay cả khi thị trường tăng giá thì Pharmacity vẫn không tăng giá. Mặc dù trong kinh doanh, điều này sẽ ảnh hưởng phần nào đến lợi nhuận, nhưng Pharmacity luôn đặt sức khỏe của khách hàng lên hàng đầu nên việc đảm bảo giữ ổn định giá bán, đảm bảo nguồn cung sẽ giúp người bệnh duy trì ổn định liệu trình điều trị, không bị khan hiếm thuốc ảnh hưởng đến chất lượng điều trị."

Chấp nhận chịu lỗ để đảm bảo nguồn cung giữa bối cảnh dịch bệnh phức tạp

Thực tế tại TP HCM những ngày qua, thời điểm giao mùa khiến các dịch bệnh lây nhiễm bùng phát. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC), tình hình bệnh tay chân miệng trên địa bàn thành phố đang gia tăng nhanh và diễn biến phức tạp, vượt ngưỡng cảnh báo. Cũng trên địa bàn thành phố, TP HCM ghi nhận ca nhiễm viêm não mô cầu đầu tiên ngay sau ca nhiễm được ghi nhận tại Phú Quốc.

Giữa bối cảnh đó, nhu cầu về các loại thuốc hạ sốt, kháng sinh và vật tư y tế tăng đột biến. Đây cũng là thời điểm nhạy cảm khi tình trạng găm hàng, thổi giá thường xuyên xuất hiện ở các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ.

Việc kiên định giữ mức giá thấp hơn thị trường trên toàn hệ thống giữa "tâm bão" chi phí vận hành là một thử thách lớn, buộc doanh nghiệp phải chấp nhận bù lỗ để giữ vững cam kết đồng hành cùng người dân.

Chia sẻ về vấn đề này, Ông Deepanshu Madan tâm sự: "Có những thời điểm chúng tôi chấp nhận lỗ một số mặt hàng để đảm bảo nguồn cung cho thị trường và giúp bệnh nhân không bị gián đoạn trong quá trình điều trị bệnh vì thiếu thuốc." Thậm chí, trong các giai đoạn cao điểm khi các đơn vị sản xuất ưu tiên cung ứng cho hệ thống bệnh viện trước, Pharmacity vẫn chọn cách tăng cường đàm phán và chấp nhận khó khăn về việc nhập hàng nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về kiểm soát chất lượng và giá cả. Điều này giúp người dân tránh được việc phải đối mặt với nguy cơ mua thuốc không rõ nguồn gốc hoặc bị "thổi giá" khi nhu cầu thị trường tăng đột biến.

Đồng hành cùng Chính phủ xây dựng hệ sinh thái y tế minh bạch và bền vững

Pharmacity cam kết không tăng giá đối với các thuốc thiết yếu, đồng thời đảm bảo nguồn cung ổn định tại hơn 1.000 nhà thuốc trên toàn quốc

Dưới góc nhìn của một trong những đơn vị dẫn đầu, ông Deepanshu Madan cho rằng việc giữ giá tại quầy mới chỉ là giải pháp ở phần ngọn. Để chương trình bình ổn thực sự mang lại hiệu quả bền vững, cần có những thay đổi mang tính hệ thống trong chính sách quản lý và cơ cấu nguồn cung dược phẩm tại Việt Nam.

Hai từ "chìa khóa" chiến lược được vị CEO này nhấn mạnh là việc minh bạch hóa thông qua đơn thuốc điện tử và thúc đẩy nội địa hóa nguồn cung. Ông nhận định: "Khi luật kê đơn điện tử được bắt buộc, rất nhiều cửa hàng không tuân thủ sẽ phải dừng hoạt động. Giá thuốc khi đó sẽ được minh bạch và nằm ở mức phù hợp với thu nhập của người dân hơn."

Đây là quan điểm cho thấy sự đồng hành của doanh nghiệp đối với các nỗ lực chính quy hóa thị trường của cơ quan quản lý, giúp người dân tiếp cận thuốc đúng bệnh, đúng giá, tránh lãng phí chi phí y tế.

Bên cạnh đó, việc giảm phụ thuộc vào nguồn thuốc nhập khẩu bằng cách đẩy mạnh sản xuất trong nước là con đường tất yếu để hạ giá thành sản phẩm lâu dài. "Chúng ta nên chủ động nguồn cung bằng việc đẩy mạnh sản xuất trong nước để hạ giá thành thay vì phải nhập khẩu như hiện nay", ông Madan nhấn mạnh. Việc ưu tiên các mặt hàng nội địa đạt chuẩn GMP không chỉ giúp ổn định giá mà còn củng cố nền y tế tự cường, đáp ứng nhanh chóng các tình huống khẩn cấp.

Sự đồng hành của các doanh nghiệp lớn như Pharmacity trong việc thực thi Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ đã khẳng định tầm quan trọng của việc kết nối giữa mục tiêu kinh tế và an sinh xã hội. Khi doanh nghiệp chủ động cùng Chính phủ "gánh" lấy những khó khăn về chi phí, người dân sẽ có thêm niềm tin và sự an tâm trên hành trình chăm sóc sức khỏe.

Cuộc chiến chống lại "bão giá" và dịch bệnh vẫn còn nhiều thách thức, nhưng sự chấp nhận hy sinh lợi nhuận vì cộng đồng chính là lời giải thực chất nhất cho bài toán bảo vệ sức khỏe nhân dân trong kỷ nguyên mới.