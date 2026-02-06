Thị trường
06/02/2026 09:00

Dược sĩ Pharmacity tư vấn cách xử trí 4 nhóm bệnh thường gặp nhất mỗi dịp Tết

In bài viết

Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, nghỉ ngơi nhưng cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề sức khỏe do sinh hoạt và ăn uống bị đảo lộn.

Thực tế tại các cơ sở y tế và nhà thuốc cho thấy, số người tìm đến tư vấn và điều trị trong dịp Tết thường tăng rõ rệt, đặc biệt ở các nhóm đối tượng như trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền.

Dược sĩ Pharmacity tư vấn cách xử trí 4 nhóm bệnh thường gặp nhất mỗi dịp Tết - Ảnh 1.

Trong dịp tết Nguyên đán 2026, tại một số địa điểm đông dân cư, khách du lịch, Pharmacity sẽ mở cửa 24/24 để trong bất cứ trường hợp nào, khách hàng vẫn có thể được hỗ trợ y tế một cách kịp thời nhất.

Nhận diện các vấn đề sức khỏe và sai lầm thường gặp ngày Tết

Theo dược sĩ Nguyễn Văn Tiến Đức, Giám đốc Dược Hệ thống Nhà thuốc Pharmacity, trong những ngày Tết, hệ thống nhà thuốc thường ghi nhận bốn nhóm vấn đề sức khỏe phổ biến, phản ánh khá rõ đặc trưng sinh hoạt của người Việt trong dịp lễ.

Bên cạnh đó, các bệnh cảm cúm và đường hô hấp gia tăng do thay đổi thời tiết, thức khuya, đi lại và tụ tập đông người. Trẻ nhỏ và người già là hai nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất, với các biểu hiện như ho, đau họng, sổ mũi, sốt nhẹ.

Ngoài ra, đau nhức cơ thể, đau đầu, đau răng, trật chân hay té ngã trong quá trình du xuân cũng là những tình huống thường gặp. Đặc biệt, với những người mắc bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch, nguy cơ biến chứng có xu hướng tăng cao nếu ăn uống không điều độ hoặc quên dùng thuốc.

Một trong những sai lầm phổ biến mà người dân thường mắc phải trong dịp Tết là tự ý dùng thuốc theo cảm tính. Theo dược sĩ Tiến Đức, nhiều người thấy mệt là uống thuốc cảm, đau đầu thì dùng thuốc giảm đau, thậm chí phối hợp nhiều loại cùng lúc mà không chú ý đến liều dùng hay bệnh nền đi kèm. Việc này không chỉ gây hại cho dạ dày, gan, thận mà còn có thể che lấp những dấu hiệu bệnh lý nghiêm trọng hơn.

Bên cạnh đó, thói quen ăn uống "bù trừ" cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc ăn ít ban ngày nhưng ăn rất nhiều vào buổi tối, uống rượu bia nhưng quên bổ sung nước lọc, hay ăn no rồi đi ngủ ngay đều gây áp lực lớn lên hệ tiêu hóa và tim mạch. Đối với người có bệnh nền, những thói quen này càng làm tăng nguy cơ biến chứng trong dịp Tết.

Đáng lưu ý, một số người tự ý ngưng thuốc điều trị trong vài ngày vì nghĩ rằng "nghỉ Tết không sao", trong khi thực tế việc bỏ thuốc nền có thể gây hậu quả nghiêm trọng hơn cả việc ăn uống thất thường.

Giải pháp chuẩn bị và chăm sóc sức khỏe gia đình chủ động

Để chủ động ứng phó với các tình huống sức khỏe thường gặp, việc chuẩn bị một "tủ thuốc an tâm" tại nhà là điều cần thiết. Theo khuyến nghị của dược sĩ, người dân không cần mua quá nhiều thuốc mà nên chuẩn bị đúng và đủ theo nhu cầu sử dụng.

Những nhóm sản phẩm thiết yếu bao gồm thuốc hạ sốt - giảm đau an toàn, sản phẩm hỗ trợ tiêu hóa và bù nước, các thuốc và sản phẩm hỗ trợ cảm cúm nhẹ, cùng bộ sơ cứu cơ bản cho các tình huống trầy xước hay côn trùng đốt.

Đối với người có bệnh nền, cần chuẩn bị đủ thuốc dùng trong ít nhất 7-10 ngày, sắp xếp riêng và ghi chú rõ thời gian uống để tránh quên thuốc khi sinh hoạt thay đổi.

Dược sĩ Pharmacity tư vấn cách xử trí 4 nhóm bệnh thường gặp nhất mỗi dịp Tết - Ảnh 2.

Pharmacity duy trì hoạt động hơn 70% hệ thống nhà thuốc xuyên kỳ nghỉ Tết, sẵn sàng hỗ trợ tư vấn và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Với người cao tuổi và trẻ nhỏ, việc giữ nhịp sinh hoạt tương đối ổn định trong dịp Tết là yếu tố then chốt để bảo vệ sức khỏe. Người lớn tuổi cần duy trì việc dùng thuốc đúng giờ, hạn chế đồ mặn, ngọt và rượu bia, đồng thời theo dõi huyết áp hoặc đường huyết tại nhà nếu có điều kiện.

Trẻ nhỏ vẫn cần được ngủ đủ giấc, ăn đúng bữa; bánh kẹo nên được kiểm soát về số lượng và thời điểm sử dụng. Khi trẻ có biểu hiện sốt, ho hay mệt, phụ huynh không nên tự ý dùng kháng sinh hoặc phối hợp nhiều loại thuốc mà cần hỏi ý kiến của dược sĩ hoặc nhân viên y tế.

Cảnh giác với dịch bệnh: Góc nhìn về virus Nipah

Gần đây, một số thông tin về virus Nipah xuất hiện trên mạng xã hội cũng khiến nhiều người lo lắng, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu đi lại và giao lưu dịp Tết gia tăng. Tuy nhiên, theo phân tích của dược sĩ Tiến Đức dưới góc độ dịch tễ học, virus Nipah không lây lan rộng trong cộng đồng như cúm hay COVID-19. Bệnh chủ yếu lây từ động vật sang người hoặc qua tiếp xúc rất gần với người mắc bệnh, chứ không dễ lây qua không khí hay các tiếp xúc thông thường.

Xét trên tình hình hiện nay, nguy cơ lây nhiễm virus Nipah trong cộng đồng tại Việt Nam được đánh giá là thấp, đặc biệt khi người dân không di chuyển đến các khu vực đang ghi nhận ca bệnh và không tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ đặc thù.

Người dân không cần hoang mang, nhưng cũng không nên chủ quan. Việc duy trì các biện pháp phòng bệnh cơ bản như rửa tay thường xuyên, ăn chín uống sôi, rửa sạch trái cây trước khi ăn và tránh tiếp xúc với động vật hoang dã là hoàn toàn đủ để bảo vệ sức khỏe. Nếu sau khi đi xa về xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu, mệt mỏi kéo dài, người dân nên chủ động liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn kịp thời.

Tết là thời điểm của niềm vui, nhưng cũng là lúc mỗi gia đình cần quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Chỉ cần chủ động chuẩn bị, duy trì những thói quen sinh hoạt lành mạnh và tìm đến tư vấn chuyên môn khi cần thiết, người dân hoàn toàn có thể đón một mùa Xuân an lành, trọn vẹn và an tâm cho cả gia đình.

Dược sĩ Pharmacity tư vấn cách xử trí 4 nhóm bệnh thường gặp nhất mỗi dịp Tết - Ảnh 3.Pharmacity gửi trọn yêu thương đến vùng cao Nghệ An

Tiếp nối hành trình đồng hành vì cộng đồng, chương trình “Xuân Biên Cương – Tết Ấm Cho Em – Hội Chợ 0 Đồng” được triển khai tại Xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An.

PV

TIN LIÊN QUAN

Pharmacity và Organon: Xây dựng điểm chạm y tế, tiên phong vì sức khỏe phụ nữ

Sản xuất - Kinh doanh 14:18

Ngày 9-9 vừa qua, Pharmacity và Organon – tập đoàn dược phẩm toàn cầu có trụ sở tại New Jersey, Hoa Kỳ – đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Những khoảnh khắc đẹp tại các trạm sức khỏe Pharmacity đồng hành cùng A80

Thị trường 15:47

Pharmacity khép lại chuỗi hoạt động trong đại lễ A80, ghi dấu ấn đẹp về sự tri ân và trách nhiệm với cộng đồng trong dịp Quốc khánh.

Pharmacity cùng Nestlé Việt Nam đưa giải pháp dinh dưỡng khoa học đến gần hơn với cộng đồng

Thị trường 16:26

Hệ thống Pharmacity ký kết hợp tác chiến lược với Nestlé Health Science, mang đến sản phẩm dinh dưỡng khoa học đạt chuẩn quốc tế cho người Việt Nam.

từ khóa : Pharmacity
Chưa Tết nào “đã” như Tết này: Cần Giờ “kéo trend” cực mạnh với siêu lễ hội 21 ngày

Chưa Tết nào “đã” như Tết này: Cần Giờ “kéo trend” cực mạnh với siêu lễ hội 21 ngày

Điểm đến hấp dẫn 13:08

Cần Giờ (TP HCM) được nhắc nhiều nhất trong cuộc hẹn du xuân khi siêu lễ hội Tết với loạt trải nghiệm chưa từng có: khinh khí cầu, trình diễn dù lượn, pháo hoa

Nhộn nhịp mùa Tết tại các điểm bán vé số Vietlott

Nhộn nhịp mùa Tết tại các điểm bán vé số Vietlott

Sản xuất - Kinh doanh 08:00

Tết không chỉ là mùa cao điểm mà còn là thời khắc đặc biệt, khi mỗi tấm vé gửi gắm hy vọng và lời chúc may mắn đầu năm dành cho cả người mua và người bán.

PNJ tiết lộ chiến lược duy trì tăng trưởng dài hạn

PNJ tiết lộ chiến lược duy trì tăng trưởng dài hạn

Sản xuất - Kinh doanh 14:56

Tăng trưởng dài hạn của PNJ là sự hòa hợp của làm mới thương hiệu, đầu tư công nghệ, tối ưu chuỗi cung ứng và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

Hòn Tre bùng nổ mùa Tết với bộ ba siêu phẩm giải trí chưa từng có

Hòn Tre bùng nổ mùa Tết với bộ ba siêu phẩm giải trí chưa từng có

Điểm đến hấp dẫn 13:33

Vinpearl chính thức ra mắt bộ ba “siêu phẩm giải trí” hoàn toàn mới tại VinWonders Nha Trang.

ROX Living Diễn Châu: Điểm hẹn lễ hội và không gian sống - kinh doanh mới của Bắc Nghệ An

ROX Living Diễn Châu: Điểm hẹn lễ hội và không gian sống - kinh doanh mới của Bắc Nghệ An

Không gian sống 13:33

Trong xu hướng phát triển đô thị hiện đại, các khu đô thị được kỳ vọng đảm nhiệm nhiều vai trò hơn, từ nơi an cư đến trung tâm sinh hoạt cộng đồng và dịch vụ.

Nguyễn Viết Hùng - Đam mê Digital Marketing, thích làm thiện nguyện

Nguyễn Viết Hùng - Đam mê Digital Marketing, thích làm thiện nguyện

Thị trường 13:32

Kiên trì và quyết tâm chính là chìa khóa của mọi chiến thắng, trong khởi nghiệp hay lĩnh vực khác, theo Nguyễn Viết Hùng (sinh năm 2000, quê Thanh Hóa)

Techcom Life tiên phong ứng dụng công nghệ nâng tầm trải nghiệm khách hàng bảo hiểm

Techcom Life tiên phong ứng dụng công nghệ nâng tầm trải nghiệm khách hàng bảo hiểm

Thị trường 13:32

Lấy khách hàng làm trung tâm, Techcom Life đẩy mạnh cá nhân hóa bảo hiểm dựa trên công nghệ, mang đến trải nghiệm liền mạch và thiết thực hơn.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn