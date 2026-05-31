Ngân hàng
31/05/2026 09:07

SACOMBANK nhận giải thưởng Sao Khuê 2026 và ghi tên trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam

Đây là năm thứ 6 liên tiếp SACOMBANK được trao giải thưởng này, khẳng định định hướng đầu tư nền tảng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo của ngân hàng

Ngày 28-5, SACOMBANK tiếp tục được vinh danh tại Sao Khuê 2026 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức, với danh hiệu Xếp hạng 5 sao dành cho "Công nghệ thanh toán mở cho hệ thống giao thông công cộng" thuộc lĩnh vực Công nghệ tài chính (Fintech). 

Ông Nguyễn Hoàng Hải - Phó Tổng Giám đốc SACOMBANK (đứng giữa) nhận giải thưởng Sao Khuê 2026

Đặc biệt, SACOMBANK cũng được ghi nhận trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026 - bộ công cụ lần đầu tiên được VINASA công bố nhằm phác họa toàn cảnh năng lực và mức độ trưởng thành của các giải pháp công nghệ số Việt Nam. Bản đồ được kỳ vọng sẽ trở thành cơ sở tham chiếu giúp doanh nghiệp định vị sản phẩm, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý trong việc định hướng phát triển hệ sinh thái số quốc gia.

Năm 2024, SACOMBANK là ngân hàng tiên phong triển khai giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt theo công nghệ Open-loop cho hệ thống giao thông công cộng. Giải pháp nhanh chóng kết nối với các tổ chức thẻ quốc tế như Mastercard, Visa và công ty thanh toán quốc gia Napas, mở rộng khả năng tiếp cận đến hàng chục triệu người dùng. Hành khách có thể thanh toán linh hoạt bằng thẻ ngân hàng do bất kỳ ngân hàng trong nước hay nước ngoài phát hành, mã VietQR, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay hoặc ví điện tử khi sử dụng Metro và xe buýt. Hiện tại Metro TP HCM có tỉ lệ thanh toán không tiền mặt hơn 90% với đa dạng hình thức từ máy bán vé tự động đến mua vé trực tuyến.

Việc ứng dụng công nghệ thanh toán mở giúp rút ngắn thời gian giao dịch, nâng cao tính an toàn và tối ưu trải nghiệm di chuyển cho người dân. Đồng thời, giải pháp cũng góp phần thúc đẩy thói quen thanh toán không tiền mặt, khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị xanh, bền vững. Trong thời gian tới, SACOMBANK sẽ tiếp tục mở rộng kết nối với JCB, American Express, UnionPay cũng như triển khai trên nhiều loại hình giao thông công cộng khác.

Đại diện SACOMBANK cho biết, Ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và phát triển các giải pháp tài chính số thiết thực, góp phần đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi số quốc gia và xây dựng hệ sinh thái thanh toán hiện đại, thuận tiện cho người dân.

Minh Quân
SACOMBANK đồng hành cùng Ngày Tài chính số 2026

Ngân hàng 10:49

Với vai trò đơn vị đồng hành cùng Ngày Tài chính số 2026, SACOMBANK mong muốn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm thanh toán hiện đại, an toàn, thuận tiện

SACOMBANK dẫn đầu doanh số thanh toán và chi tiêu thẻ JCB năm 2025

Ngân hàng 10:49

SACOMBANK tiếp tục được Tổ chức thẻ quốc tế JCB trao tặng hai giải thưởng quan trọng

Cơ hội sở hữu tài khoản số đẹp từ ưu đãi lớn nhất năm của VietinBank

Tài chính 17:25

Nhằm khẳng định dấu ấn cá nhân và uy tín vững vàng của quý khách, VietinBank chính thức triển khai chương trình "Ưu đãi chạm đỉnh – Rinh số phát tài".

Moody's nâng Triển vọng HDBank lên "Tích cực", mở ra khả năng tiếp tục nâng hạng tín nhiệm

Ngân hàng 17:24

Moody’s Ratings vừa công bố kết quả rà soát định kỳ HDBank, trong đó duy trì các mức xếp hạng chủ chốt và nâng Triển vọng xếp hạng từ “Ổn định” lên “Tích cực”.

MB được JCB vinh danh với 9 giải thưởng danh giá

Ngân hàng 16:16

MB trở thành ngân hàng tại Việt Nam sở hữu nhiều nhất các giải thưởng mà JCB trao tặng tại Hội nghị thường niên JCB Việt Nam 2026.

6 giải pháp ngân hàng số của BIDV đạt giải Sao Khuê 2026

Ngân hàng 16:15

Việc đồng thời có 6 giải pháp được trao giải Sao Khuê 2026 cho thấy bước tiến mạnh mẽ trong chiến lược xây dựng mô hình ngân hàng số thế hệ mới của BIDV

Agribank nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn mới

Ngân hàng 16:15

Công tác đào tạo được xác định là một cấu phần chiến lược trong phát triển nguồn nhân lực và thực hiện chiến lược kinh doanh của Agribank


