Thị trường
20/03/2026 17:37

Pharmacity – Chuỗi nhà thuốc cam kết không tăng giá thuốc, đảm bảo nguồn cung trên toàn hệ thống

Trong bối cảnh thị trường dược phẩm chịu nhiều tác động từ biến động chuỗi cung ứng, việc tiếp cận thuốc với giá hợp lý trở thành mối quan tâm lớn của người dân

Trước thực tế đó, Hệ thống nhà thuốc Pharmacity cam kết không tăng giá thuốc thiết yếu và triển khai đồng bộ các giải pháp giúp người dân tiếp cận thuốc thuận tiện, tiết kiệm hơn.

Cụ thể, Pharmacity cam kết không tăng giá đối với các thuốc thiết yếu, đồng thời đảm bảo nguồn cung ổn định tại hơn 1.000 nhà thuốc trên toàn quốc. Đây không phải là một quyết định mang tính thời điểm, mà là định hướng xuyên suốt của Pharmacity trong hành trình đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng.

Song song với đó, Pharmacity miễn phí giao hàng toàn quốc cho mọi đơn hàng thông qua ứng dụng Nhà thuốc Pharmacity và website, đồng thời hỗ trợ đặt hàng qua Fanpage và tổng đài 1800 6821. Giải pháp này giúp người dân dễ dàng tiếp cận thuốc trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt với người cao tuổi, người bận rộn hoặc những trường hợp cần thuốc kịp thời mà không phải tốn thêm chi phí vận chuyển, đặc biệt trong giai đoạn xăng tăng giá như hiện nay.

Trong suốt gần 15 năm qua, hệ thống luôn duy trì chính sách giá hợp lý, hướng đến việc giúp người dân dễ dàng tiếp cận thuốc chất lượng với chi phí phù hợp. Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu năm thứ ba liên tiếp Pharmacity tham gia "Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thuốc thiết yếu" do Ủy ban Nhân dân TP HCM phát động, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong việc góp phần ổn định thị trường dược phẩm.

Theo đại diện hệ thống, cam kết lần này không chỉ dừng lại ở việc giữ giá, mà còn là sự đảm bảo toàn diện để người dân an tâm trong quá trình chăm sóc sức khỏe. Trong đó, yếu tố nguồn cung được đặc biệt chú trọng nhằm tránh tình trạng gián đoạn hoặc khan hiếm thuốc khi nhu cầu tăng cao. Trong bối cảnh gián đoạn chuỗi cung ứng trên toàn thế giới, Pharmacity đã kịp thời có phương án để đảm bảo nguồn cung thuốc không bị gián đoạn đến khách hàng, đặc biệt các thuốc hiếm, thuốc đặc trị để tránh ảnh hưởng đến quá trình điều trị của người bệnh.

Trong giai đoạn thị trường có nhiều luồng thông tin trái chiều, Pharmacity tiếp tục duy trì nguyên tắc minh bạch hóa toàn bộ dữ liệu về sản phẩm. Người dân có thể dễ dàng tiếp cận mọi thông tin từ nguồn gốc, số lô, hạn dùng đến hướng dẫn sử dụng thông qua đội ngũ dược sĩ chuyên môn hoặc các kênh tra cứu điện tử chính thức của hệ thống.

"Không chỉ bình ổn giá, tư vấn sử dụng thuốc đúng cách mới là yếu tố quyết định hiệu quả điều trị và tiết kiệm chi phí y tế dài hạn cho người dân. Chúng tôi luôn đặt mục tiêu đồng hành cùng khách hàng không chỉ ở sản phẩm tốt, giá bình ổn mà còn ở sự an tâm tuyệt đối từ kiến thức chuyên môn." – Đại diện Pharmacity chia sẻ.

Trong bối cảnh nhiều biến động, những cam kết cụ thể và nhất quán từ các hệ thống phân phối lớn đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố niềm tin của người dân. Với Pharmacity, việc không tăng giá thuốc thiết yếu không chỉ là một chính sách kinh doanh, mà còn là trách nhiệm xã hội gắn liền với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Hệ thống nhà thuốc Pharmacity: Khi mục tiêu sức khỏe cộng đồng là cốt lõi của phát triển bền vững

Giữa áp lực cạnh tranh và thương mại hóa ngành dược, dược sĩ cộng đồng vẫn âm thầm giữ “cánh cổng” an toàn thuốc, bảo vệ sức khỏe người dân mỗi ngày.

PV

