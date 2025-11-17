Doanh nghiệp
17/11/2025 15:19

P&G Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp và phục hồi dài hạn cho vùng lũ



P&G Việt Nam đã phối hợp Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và CARE International triển khai các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Trước thiệt hại do mưa bão tại miền Bắc và miền Trung, P&G Việt Nam đã đóng góp gần 15.000 sản phẩm thiết yếu như bột giặt Ariel, nước xả vải Downy, xà phòng Safeguard, dầu gội Pantene, Head & Shoulders… được phân phối đến các hộ dân nhằm giúp ổn định sinh hoạt sau thiên tai. Nhân viên P&G cũng quyên góp tiền mặt thông qua công đoàn, thể hiện tinh thần sẻ chia với cộng đồng.

P&G hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi bão ở Bắc Ninh

Trong tháng 11, đại diện P&G đã trao phần hỗ trợ đến Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và trực tiếp đến thôn Chiềng (xã Yên Thế, Bắc Ninh).

P&G đồng thời tiếp tục phối hợp CARE International triển khai chương trình phục hồi dài hạn tại hai xã Thanh Long và Cần Yên (Cao Bằng), hỗ trợ khoảng 3.000 người dân khôi phục cuộc sống. Hoạt động gồm cung cấp chăn ấm, bộ vệ sinh, màn chống muỗi; hỗ trợ tiền mặt; và sửa chữa ba trường học bị hư hại.

Trước đó, P&G đã cùng Hội Chữ thập đỏ phân phát 463.000 gói bột lọc nước, giúp hàng chục ngàn hộ dân có nước sử dụng an toàn trong mùa mưa lũ.

M. Huy
từ khóa : Hội Chữ thập đỏ, P&G, mùa mưa lũ, bão lũ
