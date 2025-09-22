P&G và Central Retail chung tay trồng rừng tại Tà Kóu

Ngày 20-9, Công ty P&G Việt Nam và Central Retail Việt Nam (CRV) phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia tổ chức Ngày hội trồng rừng năm 2025 tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu (Bình Thuận).

Hơn 160 lãnh đạo và nhân viên hai doanh nghiệp trực tiếp trồng mới 1.000 cây xanh, góp phần phục hồi mảng xanh và bảo vệ hệ sinh thái ven biển.

Cùng trồng cây để phục hồi mảng xanh và bảo vệ hệ sinh thái ven biển

Đây là năm thứ ba chương trình được triển khai trong khuôn khổ sáng kiến "Forests for Good". Tính đến nay, P&G và CRV đã trồng hơn 35.000 cây tại nhiều vùng sinh thái quan trọng trên cả nước như Thanh Hóa, Đồng Nai, Cà Mau, Hậu Giang, Lâm Đồng. Ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc Central Retail Việt Nam, cho biết hoạt động này thể hiện cam kết gắn phát triển kinh doanh với trách nhiệm bảo vệ môi trường, hỗ trợ cộng đồng địa phương.

Với P&G Việt Nam, sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi trùng với cột mốc 30 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt. Ông Marwane Tahri, Tổng Giám đốc P&G Việt Nam, nhấn mạnh: Forests for Good không chỉ dừng ở việc trồng rừng mà còn khẳng định niềm tin "khi doanh nghiệp và cá nhân cùng chung sức, chúng ta sẽ tạo ra giá trị bền vững cho tương lai".