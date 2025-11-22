Thị trường
22/11/2025 15:56

NovaGroup và Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân chung tay vì cộng đồng

NovaGroup và Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Vừa qua, tại tỉnh Lâm Đồng, đồng hành với chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai, NovaGroup và Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân đã trao tặng kinh phí xây dựng 14 căn nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn các xã biên giới Tuy Đức, Đắk Mil, Thuận An, Thuận Hạnh, Quảng Trực.

Theo đó, mỗi gia đình sẽ nhận được mức hỗ trợ 90 triệu đồng/căn. Tất cả số tiền trao tặng do mạnh thường quân và doanh nghiệp đóng góp tại Giải golf Công an Nhân dân mở rộng phía Nam do Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân và NovaGroup tổ chức. Các căn nhà được thiết kế đảm bảo tiêu chuẩn, phù hợp điều kiện sinh hoạt của người dân, giúp các hộ gia đình yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

NovaGroup và Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân chung tay vì cộng đồng - Ảnh 1.

Đại diện NovaGroup và Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân trao tặng kinh phí xây nhà cho bà con tại các xã biên giới

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Sports Festival 2025 được tổ chức bởi Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân, là một sự kiện thể thao và văn hóa diễn ra tại NovaWorld Phan Thiet, với mục tiêu lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất, tăng cường gắn kết cộng đồng và tôn vinh các giá trị văn hóa - nhân văn.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Dũng chia sẻ: "Đây là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu an sinh xã hội, ổn định đời sống cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa".

NovaGroup và Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân chung tay vì cộng đồng - Ảnh 2.

Đại diện NovaGroup và các lãnh đạo địa phương tham dự lễ khởi công xây dựng nhà ở cho bà con

Trong nhiều năm qua, NovaGroup đã thực hiện hàng trăm chương trình trong 4 lĩnh vực Giáo dục, Sức khỏe, An sinh xã hội và Phát triển cộng đồng với hàng triệu người thụ hưởng trên khắp các tỉnh, thành.

Nhiều dự án đã tạo được sự chú ý lớn và có độ lan tỏa tích cực đến người thụ hưởng và cộng đồng, tiêu biểu như: "Học bổng Cô giáo Nhế", "Mổ tim miễn phí cho bệnh nhi nghèo", "Siêu thị 0 đồng", "Nước sạch học đường", "Giảm thiểu rác thải nhựa - Thu gom, phân loại và tái chế rác thải tại nguồn", "Green Up Viet Nam - Triệu cây xanh cho cuộc sống bừng sáng", "Tiếp sức ủng hộ khắc phục hậu quả sau bão lũ".

Tại sự kiện, đại diện NovaGroup cũng chia sẻ: "Hành trình lan tỏa những giá trị tốt đẹp của NovaGroup không phải là một điểm đến hay dừng lại ở những con số, mà là cả một hành trình lâu dài và bền bỉ. Nếu những dự án nhà ở của chúng tôi góp phần thay đổi diện mạo đô thị của thành phố thì những hoạt động cộng đồng và an sinh xã hội mà chúng tôi đang và sẽ triển khai là lời cam kết cùng chung tay để xây dựng cuộc sống hạnh phúc, vì một cộng đồng thịnh vượng".

NovaGroup và Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân chung tay vì cộng đồng - Ảnh 3.NovaGroup tổ chức Hội thảo Nhân tài lần 2 với hơn 1.000 cơ hội nghề nghiệp

Hội thảo Nhân tài NovaGroup lần 2: khẳng định sức hút và cơ hội nghề nghiệp tại tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam

PV

