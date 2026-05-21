Nam Ngư thu mua đến 60% sản lượng nước mắm cốt tại các vùng sản xuất chính ở Việt Nam

Ít ai biết, Nam Ngư sở hữu hơn 1.000 thùng ủ chượp nước mắm tại Phú Quốc, Cần Thơ, Lagi, mỗi thùng ủ chượp sức chứa 10 - 15 tấn cá. Song song với việc tự vận hành nhà máy, Nam Ngư còn thu mua sản lượng lớn nước mắm cốt tại các vùng sản xuất chính ở Việt Nam. Đây là bước đi chiến lược giúp Nam Ngư thiết lập một hệ sinh thái bền vững, đáp ứng đủ nhu cầu phục vụ hàng trăm triệu người tiêu dùng Việt mỗi năm. Sự hợp tác này không chỉ đảm bảo nguồn cung ổn định cho Nam Ngư, mà còn là một sự đồng hành cùng phát triển lâu dài với bà con làng nghề làm nước mắm.

Thu mua sản lượng lớn nước mắm cốt giúp bà con an tâm làm nghề

Với mong muốn góp phần phát triển ngành nước mắm Việt Nam, Nam Ngư đóng vai trò là ‘người đồng hành’ khi hợp tác, thu mua khoảng 60% sản lượng nước mắm cốt tại các vùng sản xuất nước mắm chính như Nha Trang, Cà Ná, Phan Thiết… Đáng chú ý, khi đồng hành cùng Nam Ngư, chủ các nhà thùng vẫn tiếp tục phát triển phương pháp ủ chượp đặc trưng của từng vùng miền.

Song song, ở khía cạnh chất lượng, các mẻ nước mắm cốt đều phải trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt về chất lượng trước khi được Nam Ngư thu mua, đảm bảo quy định an toàn thực phẩm.

Việc hợp tác cùng Nam Ngư không chỉ mang đến niềm hạnh phúc cho bà con làng nghề khi đầu ra được ổn định, còn góp phần giúp các cơ sở sản xuất nâng cao năng lực vận hành, ổn định chất lượng sản phẩm, từng bước nâng tầm vị thế mới cho ngành nước mắm Việt.

Ông Mai Trần Quốc Vinh - Chi hội trưởng chi hội nước mắm Nha Trang chia sẻ: "Mỗi năm Nam Ngư thu mua 18 triệu lít nước mắm, tương đương 60% sản lượng nước mắm cốt tại Nha Trang, tôi và bà con nhà thùng rất hài lòng".

Chủ tịch hiệp hội nước mắm Phan Thiết - Ông Trương Quang Hiến cũng bày tỏ: "Nam Ngư thu mua 11 triệu lít nước mắm, đạt khoảng 55% tổng sản lượng mắm cốt ở Phan Thiết. Tôi và bà con rất phấn khởi"

Ứng dụng công nghệ QR code

Trong thế giới ngày càng hiện đại, Nam Ngư tiên phong ứng dụng công nghệ xác thực hàng chính hãng, minh bạch thông tin sản phẩm, bằng việc áp dụng QR Code trên bao bì. Chỉ một thao tác quét mã QR trong vài giây, người tiêu dùng có thể ‘kiểm chứng’ hàng chính hãng và truy xuất thông tin sản phẩm chính xác đến từng phút như thông tin in nổi trên cổ chai.

Quét mã QR trên chai nước mắm để xác thực hàng chính hãng và có cơ hội trúng thưởng chuyến tham quan nhà thùng nước mắm Nam Ngư

Đặc biệt từ nay đến 4-6-2026, khi mua nước mắm Nam Ngư và quét mã QR, bạn còn có cơ hội trúng cặp vé du lịch Phú Quốc tham quan hệ thống nhà thùng Nam Ngư, chiêm ngưỡng hàng trăm thùng gỗ khổng lồ, khám phá quy trình sản xuất nước mắm cũng như trực tiếp nếm thử nước mắm cốt ngay tại nhà thùng ủ chượp.