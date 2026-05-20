SAWACO xây dựng hệ sinh thái công nghệ thông minh cho cấp nước đô thị

Từng bước hình thành hệ sinh thái công nghệ đồng bộ

Là đơn vị chủ lực trong lĩnh vực cấp nước đô thị tại TP HCM, SAWACO đảm nhận nhiệm vụ cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất – kinh doanh và phát triển đô thị. Quy mô lớn và phạm vi phục vụ rộng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản trị và vận hành.

Trước đây, các ứng dụng công nghệ thông tin còn phân tán. Khi nhu cầu về tốc độ xử lý và khả năng liên thông dữ liệu tăng lên, SAWACO đã chuyển hướng xây dựng hệ sinh thái công nghệ thông minh, trong đó các thành phần được kết nối đồng bộ từ hạ tầng, dữ liệu đến điều hành và dịch vụ khách hàng.

Trong giai đoạn 2025–2026, doanh nghiệp đã triển khai nhiều thành phần công nghệ quan trọng, từng bước hoàn thiện cấu trúc hệ sinh thái. Nổi bật gồm Trung tâm Dữ liệu (Data Center), Trung tâm vận hành hệ thống cấp nước (SWOC), hệ thống chăm sóc khách hàng số, nền tảng dữ liệu dùng chung, Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và các giải pháp bảo mật.

Đội ngũ nhân sự SAWACO theo dõi vận hành hệ thống cấp nước tại SWOC và kiểm tra hạ tầng tại Data Center

Các thành phần này được thiết kế liên thông, hỗ trợ lẫn nhau: hạ tầng công nghệ bảo đảm vận hành ổn định, dữ liệu được tập trung và chuẩn hóa, còn các kênh dịch vụ khách hàng được khai thác trên nền tảng số để nâng cao chất lượng phục vụ.

Nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng dịch vụ

Việc triển khai hệ sinh thái công nghệ thông minh đã mang lại những kết quả bước đầu rõ rệt. Các hệ thống được vận hành tập trung, ổn định hơn; năng lực quan sát và ra quyết định được cải thiện; dịch vụ khách hàng cũng trở nên thuận tiện, minh bạch hơn.

Hệ sinh thái được tổ chức theo bốn lớp liên thông gồm hạ tầng, dữ liệu, điều hành và khách hàng, tạo thành vòng liên kết xuyên suốt từ vận hành đến phục vụ. Mô hình này không chỉ nâng cao hiệu quả hiện tại mà còn đặt nền tảng cho định hướng phát triển cấp nước thông minh dựa trên dữ liệu, phù hợp với xu thế đô thị thông minh và quản trị hiện đại.

Dữ liệu và vận hành thông minh là trọng tâm

Trong hệ sinh thái này, Trung tâm Dữ liệu (Data Center) giữ vai trò nền tảng cốt lõi, giúp tập trung hệ thống công nghệ, nâng cao khả năng giám sát, dự phòng và bảo mật. Việc đưa dữ liệu và ứng dụng về một nền tảng chung giúp tối ưu tài nguyên và giảm rủi ro vận hành, đồng thời tạo điều kiện triển khai các hệ thống điều hành thông minh và phân tích dữ liệu.

Song song đó, Trung tâm vận hành hệ thống cấp nước (SWOC) là nơi tập trung thông tin vận hành, hỗ trợ cảnh báo sớm và cung cấp dữ liệu trực quan phục vụ công tác quản lý. Dù đang trong quá trình hoàn thiện, SWOC đã thể hiện vai trò kết nối giữa dữ liệu, vận hành và quản trị, góp phần nâng cao năng lực điều hành.

Ở phía dịch vụ, các nền tảng số đang trực tiếp cải thiện trải nghiệm khách hàng. Trong năm 2025, SAWACO đã triển khai tổng đài chăm sóc khách hàng với đầu số thống nhất 1900 999 997, đưa ứng dụng chăm sóc khách hàng vào vận hành trên toàn hệ thống và mở rộng hệ thống hóa đơn điện tử. Đồng thời, hệ thống thanh toán lõi (Core Billing) cũng được đưa vào thử nghiệm, hướng tới quản lý tập trung và minh bạch hơn.

Đầu số tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 999 997

Ứng dụng chăm sóc khách hàng của SAWACO

Khai thác dữ liệu và hướng tới cấp nước thông minh

Một điểm nhấn khác là việc hình thành Kho dữ liệu dùng chung (Data Warehouse) và từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Dữ liệu được tập trung và chuẩn hóa giúp xây dựng các bảng điều khiển dữ liệu (dashboard), phục vụ phân tích và hỗ trợ ra quyết định. Từ đó cho thấy, SAWACO không chỉ dừng ở việc số hóa hoạt động mà đang từng bước tận dụng dữ liệu như một nguồn lực quan trọng, phục vụ hiệu quả cho công tác phân tích, lập báo cáo và hỗ trợ điều hành.

Bên cạnh đó, Hệ thống thông tin địa lý (GIS) được định hướng trở thành nền tảng dữ liệu hạ tầng, phục vụ chuẩn hóa thông tin mạng lưới và đồng bộ dữ liệu giữa các đơn vị. Trên cơ sở đó, hệ thống từng bước hình thành nền tảng cho công tác điều hành cấp nước thông minh theo không gian địa lý. Việc chuẩn hóa dữ liệu mạng lưới gắn với khai thác hiệu quả dữ liệu giúp không chỉ nâng cao năng lực quản lý, giám sát hệ thống mà còn tạo tiền đề quan trọng để phát triển mô hình cấp nước thông minh trong tương lai.

Bước vào giai đoạn phát triển chiều sâu Thành lập ngày 24-5-2005, đến nay SAWACO đã trải qua 21 năm hình thành và phát triển, không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ. Trên nền tảng đó, trong giai đoạn 2026–2030, Tổng Công ty tiếp tục định hướng phát triển hệ sinh thái công nghệ theo chiều sâu, lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ làm động lực và khách hàng làm trung tâm. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm hoàn thiện hạ tầng số và các nền tảng dùng chung; mở rộng kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu; phát triển các ứng dụng trên nền Data Warehouse, AI, GIS và dashboard điều hành; đồng thời tăng cường an toàn thông tin và năng lực vận hành bền vững.



