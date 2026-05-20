Núi Bà Đen tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa mừng Phật đản vào ngày 23-5

Lễ Phật đản tại núi Bà Đen sẽ bắt đầu với nghi thức niệm Phật cầu gia bị - giây phút để Phật tử cùng tưởng niệm ân đức cao dày của Đức Thế Tôn, hướng tâm về lòng từ bi và trí tuệ của Ngài, đồng thời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Trong tiếng niệm Phật vang lên giữa đỉnh thiêng, mỗi người như được lắng lại sau những bộn bề đời sống, để gửi gắm những tâm nguyện thiện lành và nuôi dưỡng niềm tin vào điều an lạc.

Núi Bà Đen sẽ tổ chức các hoạt động mừng lễ Phật đản xuyên suốt tháng 4 Âm lịch. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Một trong những nghi lễ thiêng liêng nhất trong mùa Phật đản là lễ tắm Phật cũng sẽ được tổ chức trang trọng tại quảng trường dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn tại Sun World Ba Den Mountain. Theo truyền thống Phật giáo, nghi thức tắm Phật gợi nhắc sự kiện Đức Phật đản sinh, đồng thời mang ý nghĩa thanh lọc thân tâm, rũ bỏ phiền não, nuôi dưỡng tâm trong sạch và đời sống thiện lành.

Vào tối 23-5, đại lễ dâng đăng kính mừng Phật đản sẽ được tổ chức tại quảng trường rộng lớn, nơi hàng ngàn ngọn đăng được thắp sáng trên đỉnh núi thiêng, mang theo những lời nguyện cầu bình an, hạnh phúc. Lễ dâng đăng kính mừng Phật đản cũng liên tiếp được tổ chức trong tất cả các tối thứ 7 trong tháng 4 Âm lịch, làm nên những khoảnh khắc thiêng liêng tại đỉnh núi cao nhất Nam bộ.

Lễ dâng đăng linh thiêng sẽ diễn ra vào tối 23-5 tại quảng trường Tây Bổ Đà Sơn. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Du khách đến núi Bà Đen dịp này không thể không chiêm bái xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây là ngọc xá lợi của Đức Phật do Liên đoàn Phật giáo thế giới tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ trao tặng Việt Nam vào năm 2014, và đỉnh núi Bà Đen đã có hồng phước được cung nghinh vào đúng dịp đại lễ Phật Đản năm 2023, Phật lịch 2567.

Tại đỉnh núi, ngọc xá lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được an tọa trang trọng trong bảo tháp lưu ly hai tầng, giữa không gian xá lợi tôn nghiêm tại trung tâm triển lãm Phật giáo dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn. Là nơi hiếm hoi tại Việt Nam được chọn lưu giữ "bảo vật của thế giới Phật giáo", đối với núi Bà nói riêng và Tây Ninh nói chung, đây là phước báu to lớn.

Xá lợi Đức Phật được an tọa trang trọng trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Bên cạnh các nghi lễ thiêng liêng, chương trình biểu diễn nghệ thuật mừng ngày Đức Phật đản sinh cũng sẽ được tổ chức trên đỉnh núi Bà Đen vào các buổi sáng ngày 23 và 24/05. Các điệu múa Phật Câu Na Hàm oai thần kim sắc, điệu múa Dưới tán cây bồ đề, hay các vũ điệu múa trống Chhay-dăm độc đáo của người Khmer Tây Ninh sẽ tạo nên không gian nghệ thuật đầy cảm xúc trong mùa Phật đản.

Du khách chiêm bái tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm cầu tài lộc và bình an. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Hành trình về núi Bà Đen mùa Phật đản còn là hành trình Phật tử về với miền đất Phật, nơi ngự tọa của những công trình văn hóa tâm linh kỳ vĩ. Đó là tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng cao nhất châu Á từ lâu đã trở thành biểu tượng tâm linh của Tây Ninh. Đó là tôn tượng Đức Bồ Tát Di Lặc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới mang nụ cười hoan hỷ, đại diện cho tinh thần an vui, hỷ xả và viên mãn. Cũng nơi đây, tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni an tọa giữa hồ sen vàng và Thác Ưu Đàm trên nơi cao nhất "nóc nhà Nam bộ" sẽ là biểu tượng của trí tuệ và tài lộc. Ba tôn tượng đặc biệt tạo nên sợi dây kết nối của quá khứ – hiện tại – tương lai, làm nên một hành trình cân bằng Thân Tâm Trí cho du khách trong mùa Phật đản, nơi mỗi người tự quán chiếu bản thân và tìm kiếm sự bình an trong giây phút hiện tại.