Văn hóa – Giải trí
20/05/2026 17:36

Núi Bà Đen tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa mừng Phật đản vào ngày 23-5

In bài viết

Các hoạt động mừng Phật đản sẽ kéo dài suốt tháng 4 Âm lịch, hứa hẹn thu hút hàng ngàn Phật tử và du khách đến với ngọn núi cao nhất Nam bộ.

Lễ Phật đản tại núi Bà Đen sẽ bắt đầu với nghi thức niệm Phật cầu gia bị - giây phút để Phật tử cùng tưởng niệm ân đức cao dày của Đức Thế Tôn, hướng tâm về lòng từ bi và trí tuệ của Ngài, đồng thời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Trong tiếng niệm Phật vang lên giữa đỉnh thiêng, mỗi người như được lắng lại sau những bộn bề đời sống, để gửi gắm những tâm nguyện thiện lành và nuôi dưỡng niềm tin vào điều an lạc.

Núi Bà Đen sẽ tổ chức các hoạt động mừng lễ Phật đản xuyên suốt tháng 4 Âm lịch. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Một trong những nghi lễ thiêng liêng nhất trong mùa Phật đản là lễ tắm Phật cũng sẽ được tổ chức trang trọng tại quảng trường dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn tại Sun World Ba Den Mountain. Theo truyền thống Phật giáo, nghi thức tắm Phật gợi nhắc sự kiện Đức Phật đản sinh, đồng thời mang ý nghĩa thanh lọc thân tâm, rũ bỏ phiền não, nuôi dưỡng tâm trong sạch và đời sống thiện lành.

Vào tối 23-5, đại lễ dâng đăng kính mừng Phật đản sẽ được tổ chức tại quảng trường rộng lớn, nơi hàng ngàn ngọn đăng được thắp sáng trên đỉnh núi thiêng, mang theo những lời nguyện cầu bình an, hạnh phúc. Lễ dâng đăng kính mừng Phật đản cũng liên tiếp được tổ chức trong tất cả các tối thứ 7 trong tháng 4 Âm lịch, làm nên những khoảnh khắc thiêng liêng tại đỉnh núi cao nhất Nam bộ.

Lễ dâng đăng linh thiêng sẽ diễn ra vào tối 23-5 tại quảng trường Tây Bổ Đà Sơn. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Du khách đến núi Bà Đen dịp này không thể không chiêm bái xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây là ngọc xá lợi của Đức Phật do Liên đoàn Phật giáo thế giới tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ trao tặng Việt Nam vào năm 2014, và đỉnh núi Bà Đen đã có hồng phước được cung nghinh vào đúng dịp đại lễ Phật Đản năm 2023, Phật lịch 2567.

Tại đỉnh núi, ngọc xá lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được an tọa trang trọng trong bảo tháp lưu ly hai tầng, giữa không gian xá lợi tôn nghiêm tại trung tâm triển lãm Phật giáo dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn. Là nơi hiếm hoi tại Việt Nam được chọn lưu giữ "bảo vật của thế giới Phật giáo", đối với núi Bà nói riêng và Tây Ninh nói chung, đây là phước báu to lớn.

Xá lợi Đức Phật được an tọa trang trọng trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Bên cạnh các nghi lễ thiêng liêng, chương trình biểu diễn nghệ thuật mừng ngày Đức Phật đản sinh cũng sẽ được tổ chức trên đỉnh núi Bà Đen vào các buổi sáng ngày 23 và 24/05. Các điệu múa Phật Câu Na Hàm oai thần kim sắc, điệu múa Dưới tán cây bồ đề, hay các vũ điệu múa trống Chhay-dăm độc đáo của người Khmer Tây Ninh sẽ tạo nên không gian nghệ thuật đầy cảm xúc trong mùa Phật đản.

Du khách chiêm bái tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm cầu tài lộc và bình an. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Hành trình về núi Bà Đen mùa Phật đản còn là hành trình Phật tử về với miền đất Phật, nơi ngự tọa của những công trình văn hóa tâm linh kỳ vĩ. Đó là tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng cao nhất châu Á từ lâu đã trở thành biểu tượng tâm linh của Tây Ninh. Đó là tôn tượng Đức Bồ Tát Di Lặc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới mang nụ cười hoan hỷ, đại diện cho tinh thần an vui, hỷ xả và viên mãn. Cũng nơi đây, tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni an tọa giữa hồ sen vàng và Thác Ưu Đàm trên nơi cao nhất "nóc nhà Nam bộ" sẽ là biểu tượng của trí tuệ và tài lộc. Ba tôn tượng đặc biệt tạo nên sợi dây kết nối của quá khứ – hiện tại – tương lai, làm nên một hành trình cân bằng Thân Tâm Trí cho du khách trong mùa Phật đản, nơi mỗi người tự quán chiếu bản thân và tìm kiếm sự bình an trong giây phút hiện tại.

Mai Anh
từ khóa : núi Bà Đen, Sun World Ba Den Mountain
Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao TP HCM tuyển dụng viên chức

Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao TP HCM tuyển dụng viên chức

Doanh nghiệp 15:33

Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2026

Gần 450 đội thi từ khắp châu Á đăng ký tham gia Asian Hackathon for Green Future 2026

Gần 450 đội thi từ khắp châu Á đăng ký tham gia Asian Hackathon for Green Future 2026

Giáo dục - Cộng đồng 11:04

Cuộc thi mở ra cơ hội để thế hệ trẻ trong khu vực cùng kiến tạo những giải pháp có khả năng ứng dụng thực tiễn và tạo tác động dài hạn cho cộng đồng.

Lễ hội mùa hè tại Phú Mỹ Hưng: Hành trình khám phá, trải nghiệm bổ ích

Lễ hội mùa hè tại Phú Mỹ Hưng: Hành trình khám phá, trải nghiệm bổ ích

Nhịp sống 07:30

Ngày hội “Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em” lần 15 - 2026 hứa hẹn mang đến một sân chơi sôi động, bổ ích và giàu tính trải nghiệm cho thiếu nhi dịp hè năm nay.

Cúp VTV9 - Bình Điền 2026: Hành trình 20 năm lan tỏa tinh thần thể thao và nghĩa tình cộng đồng

Cúp VTV9 - Bình Điền 2026: Hành trình 20 năm lan tỏa tinh thần thể thao và nghĩa tình cộng đồng

Văn hóa – Giải trí 17:31

Giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp VTV9 – Bình Điền không chỉ là một sân chơi chuyên nghiệp, mà còn kết nối những trái tim yêu thể thao và sẻ chia cộng đồng.

Fucoidan và xu hướng bảo vệ sức khỏe từ bên trong

Fucoidan và xu hướng bảo vệ sức khỏe từ bên trong

Nhịp sống 12:58

Sức khỏe là nền tảng cốt lõi cho một cuộc sống chất lượng, bền vững. Chính vì vậy, xu hướng chủ động chăm sóc cơ thể từ sớm ngày càng được nhiều người quan tâm.

Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố tuyển dụng viên chức Đợt 1 năm 2026

Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố tuyển dụng viên chức Đợt 1 năm 2026

Nhịp sống 15:55

Trong đợt 1 năm 2026, Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố (MBS) tuyển 46 viên chức ở 10 vị trí việc làm

Vinpearl ra mắt VinFun - dòng khách sạn thế hệ mới độc đáo, khác biệt

Vinpearl ra mắt VinFun - dòng khách sạn thế hệ mới độc đáo, khác biệt

Thông tin nhanh 15:21

Công ty Cổ phần Vinpearl chính thức ra mắt dòng sản phẩm mới VinFun với hai thương hiệu: Raha by VinFun và Otika by VinFun.



Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn