Thị trường
21/05/2026 10:06

Daikin ra mắt dòng điều hòa cao cấp FTKM: Công nghệ kiểm soát độ ẩm cá nhân hóa

FTKM đánh dấu bước tiến trong cá nhân hóa độ ẩm, cho phép người dùng chủ động tinh chỉnh 3 mức ẩm qua ứng dụng Daikin Air Select

Không khí dễ chịu không chỉ được quyết định bởi nhiệt độ. Cùng một mức nhiệt độ, sự thay đổi độ ẩm vẫn có thể khiến không gian trở nên oi bức, khô hanh hoặc dễ chịu hơn. Khảo sát toàn cầu của Daikin năm 2024 cũng cho thấy độ ẩm ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm không khí nhưng chưa được kiểm soát tương xứng trong nhiều thiết bị gia dụng hiện nay.

Trước bối cảnh đó, Daikin giới thiệu dòng điều hòa cao cấp FTKM dành cho khí hậu và nhu cầu người Việt. Điểm nổi bật của sản phẩm là Humi Comfort Plus - công nghệ cho phép cá nhân hóa độ ẩm với ba mức thiết lập 45%, 55% và 65%.

Ở mức 45%, FTKM giúp không gian khô thoáng hơn tại khu vực dễ ẩm thấp hoặc khi cần tập trung làm việc. Mức 55% duy trì trạng thái cân bằng, giảm cảm giác khô da khi sử dụng lâu. Trong khi đó, mức 65% tạo môi trường dịu êm hơn vào ban đêm, mang lại cảm giác dễ chịu hơn khi ngủ.

FTKM còn được tích hợp ứng dụng điều khiển từ xa Daikin Air Select, cho phép người dùng quản lý nhiều tính năng tiện lợi ngay trên điện thoại. Người dùng có thể thiết lập Comfort Sleep để máy tự điều chỉnh nhiệt độ theo giấc ngủ, sử dụng GPS Interlock để điều hòa tự bật khi sắp về nhà và tự tắt khi ra ngoài, đồng thời theo dõi điện năng tiêu thụ với tính năng Bill on Demand.

Sản phẩm cũng được trang bị công nghệ Streamer cùng phin lọc Enzyme Blue + PM2.5, hỗ trợ lọc bụi mịn và các tác nhân gây dị ứng trong không khí. Thiết kế trắng - xám hiện đại phù hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau.

Với Daikin, FTKM đánh dấu bước chuyển từ điều hòa tự động sang hệ thống không khí chủ động chăm sóc người dùng. Đại diện Daikin Vietnam chia sẻ: "FTKM không đơn thuần là thiết bị điều hòa, mà là hệ thống không khí được thiết kế để thích nghi với từng nhịp sống của người dùng".

Thu Nguyễn
