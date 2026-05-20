Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao TP HCM tuyển dụng viên chức

Năm 2026, Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tuyển dụng viên chức, cụ thể:

1. Nhu cầu tuyển dụng: Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III: 01 người; Chuyên viên về tổng hợp: 01 người; Chuyên viên về hành chính văn phòng: 01 người; Chuyên viên về hợp tác quốc tế: 01 người.

2.Yêu cầu: Có quốc tịch Việt Nam, tuổi đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí việc làm; có chứng chỉ tin học văn phòng; có chứng chỉ ngoại ngữ (Tiếng Anh) với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

3. Hồ sơ dự tuyển gồm có: Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành: 02 bộ.

4.Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: Từ ngày 25/5/2026 đến ngày 24/6/2026 tại Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao TP HCM

Địa chỉ: Lô E1, Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM;

Thông tin chi tiết xem tại website: www.shtp-training.edu.vn hoặc liên hệ Phòng Hành chính – Quản trị qua số điện thoại 028 3736 0052.