HEINEKEN Việt Nam: Doanh nghiệp FDI tiêu biểu

Đây là sự ghi nhận đầy ý nghĩa đối với cam kết đồng hành lâu dài cùng Việt Nam của doanh nghiệp, thông qua những đóng góp ý nghĩa cho kinh tế, xã hội và môi trường. Trước đó, doanh nghiệp cũng nhận Bằng khen từ Bộ Công Thương tại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) nhờ thành tích xuất sắc trong hoạt động tổ chức và kinh doanh.

Trách nhiệm với cộng đồng

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1991, HEINEKEN Việt Nam đã đồng hành cùng quá trình hội nhập và phát triển kinh tế của đất nước trong hơn ba thập kỷ qua. Từ nhà máy đầu tiên tại TP.HCM, doanh nghiệp hiện vận hành 5 nhà máy bia trên với gần 3.000 nhân viên trên toàn quốc.

HEINEKEN Việt Nam được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp FDI tiêu biểu giai đoạn 2025 – 2026

Với HEINEKEN Việt Nam, tăng trưởng kinh doanh luôn song hành cùng trách nhiệm dài hạn đối với con người, cộng đồng và môi trường. Là một trong những doanh nghiệp FDI thuộc làn sóng đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam, HEINEKEN Việt Nam không chỉ đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước mà còn phát triển cùng nền kinh tế Việt Nam thông qua việc thúc đẩy chuỗi giá trị nội địa, hợp tác cùng hàng nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước, tạo việc làm và đóng góp cho sinh kế của hàng trăm nghìn người lao động trong toàn chuỗi giá trị.

Doanh nghiệp luôn đặt phát triển bền vững là trọng tâm trong mọi hoạt động kinh doanh và sản xuất. Với tham vọng "Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn", chiến lược phát triển bền vững của HEINEKEN Việt Nam tập trung vào ba trụ cột Uống có trách nhiệm, Môi trường và Xã hội, đồng thời thúc đẩy tiên phong trong các sáng kiến hợp tác công – tư nhằm tạo ra tác động tích cực lâu dài và kêu gọi sự chung tay hành động từ các bên liên quan.

HEINEKEN Việt Nam đặc biệt ưu tiên thúc đẩy văn hóa uống có trách nhiệm thông qua các sáng kiến thực tế, hướng đến thay đổi cả nhận thức lẫn hành vi trong cộng đồng. Hợp tác cùng Phòng Cảnh sát Giao thông PC08, HEINEKEN Việt Nam đã triển khai các chương trình dành cho sinh viên và cộng đồng về văn hóa an toàn giao thông, đặc biệt là hành vi "đã uống rượu bia thì không lái xe".

HEINEKEN Việt Nam hợp tác cùng Phòng Cảnh sát Giao thông triển khai các hoạt động thúc đẩy văn hóa uống có trách nhiệm trong cộng đồng

Thúc đẩy kinh tế xanh và tuần hoàn

Về môi trường, HEINEKEN Việt Nam ghi dấu ấn với những sáng kiến bảo tồn nguồn nước. Nổi bật, vào năm 2025, doanh nghiệp đã hoàn thành tham vọng đạt 100% cân bằng nước tại lưu vực sông Tiền – đồng nghĩa với việc hoàn trả cho thiên nhiên toàn bộ lượng nước bốc hơi trong quá trình sản xuất và sử dụng trong các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy Tiền Giang.

Thành tựu này đạt được thông qua chương trình hợp tác chiến lược cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và WWF-Việt Nam, với các hoạt động phục hồi hệ sinh thái nước, góp phần cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch và điều kiện sinh hoạt cho người dân địa phương. Trong thời gian tới, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục mở rộng các sáng kiến cân bằng nước tại những lưu vực sông trọng yếu gắn với hệ thống nhà máy bia trên toàn quốc. Trong sản xuất, HEINEKEN Việt Nam đưa mục tiêu tiết kiệm nước vào sâu trong hoạt động hàng ngày tại các nhà máy, với nhiều sáng kiến cải tiến được chính nhân viên đề xuất và áp dụng vào thực tế.

HEINEKEN Việt Nam sẽ mở rộng các sáng kiến cân bằng nước tại những lưu vực sông trọng yếu gắn với hệ thống nhà máy bia trên toàn quốc

Đối với xã hội, HEINEKEN Việt Nam cam kết luôn đồng hành cùng con người và cộng đồng địa phương, đặc biệt ở những thời điểm quan trọng thông qua các hoạt động như cứu trợ thiên tai hoặc thiện nguyện mùa Tết. Đồng thời, doanh nghiệp hiện hỗ trợ hơn 170.000 việc làm trong toàn chuỗi giá trị, và chi gần 20.000 tỉ đồng mỗi năm cho hoạt động mua sắm nội địa, góp phần thúc đẩy hàng nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

Hướng đến tương lai, HEINEKEN Việt Nam cho rằng việc thúc đẩy phát triển bền vững ở quy mô lớn đòi hỏi không chỉ nỗ lực từ doanh nghiệp mà còn cần một môi trường chính sách ổn định, hài hòa và có tính dự báo cao nhằm hỗ trợ đầu tư dài hạn và đổi mới sáng tạo. Tại sự kiện, Giám đốc Ngoại vụ Cấp cao HEINEKEN Việt Nam, ông James Crampton, chia sẻ việc mở rộng tiếp cận năng lượng tái tạo, hoàn thiện cơ chế DPPA, cũng như xây dựng khung pháp lý rõ ràng và phù hợp thực tiễn cho các lĩnh vực như kinh tế tuần hoàn, hay truy xuất nguồn gốc sẽ đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.