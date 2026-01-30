Mùa Tết, đưa nhang – trầm xứ Huế bứt phá trên TikTok Shop

Chị Nguyễn Lê Thảo Nguyên, đại diện Công ty TNHH MTV Tân Nguyên (sản phẩm hương và trầm đạt chứng nhận OCOP, Huế), cho biết đã kế nghiệp nghề của ba mẹ được 16 năm.

Chạm cảm xúc người mua

Ba chị từng là nhà báo chuyên viết mảng môi trường và bị ám ảnh bởi những cơ sở sản xuất hương tẩm hóa chất độc hại. Từ trăn trở về sức khỏe cộng đồng và môi trường, ông sáng lập Nhang sạch Tân Nguyên, sản xuất nhang, trầm tự nhiên.

Khi xu hướng mua sắm online lan rộng, chị Thảo Nguyên đưa sản phẩm truyền thống lên môi trường số. Trước đó, nhang trầm thường được bán offline, phân phối qua các đại lý, hệ thống siêu thị hoặc cửa hàng nhỏ lẻ.

Từ hơn 10 đơn/ngày cách đây 4 năm, đến nay thương hiệu đạt bình quân 1.000 đơn/ngày trên TikTok Shop với ba kênh: Nhang Sạch Tân Nguyên, Nhang Sạch Tân Nguyên Huế và Trầm OCOP Huế.

Hiện đây là kênh bán hàng mang lại doanh số lớn nhất cho thương hiệu.

Theo chị Nguyên, điểm đặc biệt của TikTok Shop là khách hàng có thể mua hàng dù ban đầu chưa có ý định. "Chỉ cần lướt thấy video ngắn hay buổi livestream chạm cảm xúc, người xem có thể phát sinh nhu cầu và chốt đơn ngay", chị chia sẻ.

Bước ngoặt đến khi chị tham gia phiên megalive do TikTok Shop phối hợp Bộ Công Thương tổ chức năm ngoái, với sự tham gia của nhiều KOL/KOC nổi tiếng. Chỉ trong 5 phút phát sóng, 1.000 đơn hàng được chốt, mở ra tiềm năng thị trường khổng lồ cho sản phẩm nhang – trầm.

Nhang sạch Tân Nguyên tham gia một phiên livestream do TikTok Shop tổ chức tại Huế

Để biến cơ hội thành doanh số, Nhang sạch Tân Nguyên kiên định với cam kết chất lượng. Chính sản phẩm tốt và đánh giá 5 sao từ người dùng, lượt bán cao đã giúp nhiều KOL/KOC chủ động liên hệ hợp tác.

"KOL/KOC phải thật sự cảm nhận sản phẩm tốt thì mới tự tin giới thiệu cho người tiêu dùng" – chị Thảo Nguyên nhấn mạnh.

Sản phẩm nhang và trầm có vòng đời ngắn, khách hàng thường quay lại sau 2-3 tháng nếu hài lòng với chất lượng. Đặc biệt, vào dịp lễ, Tết hay ngày rằm lớn, lượng tiêu thụ tăng mạnh.

Cùng với đó, chiến lược trẻ hóa và bình dân hóa sản phẩm giúp thương hiệu mở rộng tệp khách hàng. Nếu trước đây trầm hương chỉ dành cho người trên 30 tuổi, chủ yếu phục vụ thờ cúng, thì nay đã phổ biến với người trẻ từ 20 tuổi dùng để thư giãn, giảm căng thẳng, thu hút năng lượng tích cực.

Công ty cũng phá bỏ định kiến "trầm là hàng xa xỉ" bằng việc phát triển dòng sản phẩm tầm trung, kết hợp trầm với nguyên liệu tự nhiên khác, giữ cam kết "không hóa chất" nhưng giá phù hợp với số đông người tiêu dùng.

Sản xuất nhang sạch Tân Nguyên

Sẵn sàng cho megalive Tết

Gần Tết, Nhang sạch Tân Nguyên đang ở giai đoạn cao điểm phục vụ khách hàng. Đặc biệt, công ty đang chuẩn bị tham gia chiến dịch "Tết Ta Ba Miền – Hương Xưa Đầy Nhà" ngày 2-2 tại Huế với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Công ty cũng chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để có thể vận hành 5.000 đơn/ngày nếu phiên live bùng nổ.

Đây là chiến dịch do TikTok Shop thực hiện nhằm tôn vinh và thúc đẩy tiêu thụ nhang và trầm xứ Huế - sản phẩm thủ công truyền thống làm nên ký ức văn hóa Tết đã được truyền qua nhiều thế hệ.

Đại diện TikTok Shop cho biết, trong mùa mua sắm Tết Nguyên Đán, nền tảng này đang triển khai chiến dịch "Buôn Vui Bán Đắt – Tết Ta Ba Miền" với mục tiêu tiếp sức cho cộng đồng tiểu thương và doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ (MSMEs), hướng tới tôn vinh giá trị Hàng Việt thông qua thương mại điện tử.

Chiến dịch tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu kênh bán trong giai đoạn cao điểm Tết, mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng trên toàn quốc và góp phần đưa các sản phẩm mang đậm bản sắc vùng miền, như nhang – trầm xứ Huế trở thành tâm điểm của mùa mua sắm Tết cổ truyền.

Tham gia mua sắm Hàng Việt trong thời gian này, người tiêu dùng sẽ có cơ hội nhận loạt voucher ưu đãi lên đến 50%. Bên cạnh đó, hơn 100.000 mã giảm giá chỉ dành riêng cho Hàng Việt cũng sẽ được TikTok Shop tung ra thêm trong thời gian này.

Tân Xuân - Ảnh: DNCC