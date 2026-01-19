TikTok Shop: Cơ hội bứt phá cho nông sản Việt trong mùa Tết

Đằng sau sự bùng nổ này là hành trình bền bỉ của TikTok Shop trong việc hỗ trợ chuyển đổi số cho nhà bán hàng địa phương.

Bà Trần Thị Tân, Giám đốc Trách nhiệm xã hội (CSR) TikTok Shop, chia sẻ cùng phóng viên Báo Người Lao Động về câu chuyện này.

Bà Trần Thị Tân (phải) cùng chủ vựa cây giống Huyền Linh, nhà bán hàng nổi bật lĩnh vực cây giống và hoa Tết

*Phóng viên: Thưa bà, hoa và trái cây là nhóm hàng đặc thù, khó bảo quản và vận chuyển. TikTok Shop đã chuẩn bị như thế nào cho việc kinh doanh các mặt hàng này vào mùa Tết?

-Bà Trần Thị Tân: So với các mặt hàng khô, hoa kiểng và trái cây tươi gặp nhiều thách thức hơn khi kinh doanh trực tuyến do yêu cầu cao về bảo quản và vận chuyển. Từ khâu lựa chọn đầu vào, đóng gói đến giao hàng đều cần tuân thủ quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt nhằm hạn chế hư hỏng.

Đối với nhóm hàng tươi, TikTok Shop tập trung vào hai yếu tố trọng tâm là quy trình kỹ thuật và logistics. Về kỹ thuật, chúng tôi hướng dẫn nhà vườn lựa chọn thời điểm thu hoạch phù hợp, áp dụng phương pháp đóng gói và giao hàng tương ứng với thời gian vận chuyển. Chẳng hạn, với các đơn hàng có thời gian giao từ 3–5 ngày, người trồng hoa cần chọn những sản phẩm có độ bền cao; trong khi đó, người bán trái cây phải thu hoạch đúng độ chín để đảm bảo độ tươi khi đến tay người tiêu dùng.

Song song đó, ở khâu logistics, các đối tác vận chuyển đã đầu tư hệ thống kho lạnh, phương tiện chuyên dụng và khu vực phân loại riêng cho hoa và trái cây. Nhờ đó, tỷ lệ hư hỏng được giảm đáng kể, giúp sản phẩm đến tay người mua giữ được chất lượng và hình thức gần như đúng với hình ảnh giới thiệu trên các phiên livestream.

Vợ chồng Thơ – Thọ, chủ vựa cây giống Huyền Linh

Năm nay, chúng tôi đặt mục tiêu hỗ trợ bà con tiêu thụ khoảng 100.000 chậu hoa và cây cảnh trước thềm Tết Nguyên đán 2026. Người tiêu dùng có thể lựa chọn các mẫu hoa, kiểng theo hình thức đặt trước và chủ động chọn thời điểm giao hàng cận Tết trong suốt tháng 1-2026, qua đó giúp nhà vườn chủ động hơn trong kế hoạch sản xuất và phân phối.

Bên cạnh hoa kiểng, chúng tôi cũng kỳ vọng lớn vào nhóm trái cây tươi phục vụ nhu cầu ngày Tết như bưởi, cam canh… Ngành hàng trái cây chính thức được mở trên TikTok Shop từ đầu năm 2025 và đến tháng 9-2025, sản lượng tiêu thụ đã đạt hơn 200 tấn. Đây là nền tảng quan trọng để các nhà bán hàng tăng tốc trong mùa cao điểm cuối năm, khi nhu cầu tiêu thụ trái cây của người dân tăng mạnh.

*Đã có trường hợp nào thành công khi bán hoa Tết qua TikTok Shop chưa?

Thực tế đã ghi nhận nhiều mô hình bán hoa Tết hiệu quả trên TikTok Shop, đặc biệt tại khu vực Chợ Lách (Bến Tre, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long). Trong chiến dịch hoa Tết năm ngoái, chỉ riêng một nhà bán hàng tại địa phương này đã tiêu thụ hơn 20.000 chậu hoa thông qua nền tảng.

Kết quả tích cực này đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, khuyến khích nhiều nhà vườn ở khu vực miền Tây chủ động mở gian hàng, tổ chức livestream bán hoa và cây cảnh ngay tại vườn. Không chỉ góp phần mở rộng đầu ra cho nông sản, các phiên livestream còn mang không khí Tết rộn ràng, sinh động đến với người tiêu dùng trên nền tảng số.

*Năm nay, TikTok Shop có hoạt động nào gắn với mùa hoa Tết không?

Năm nay, TikTok Shop triển khai chiến dịch "Buôn Vui Bán Đắt – Tết Ta Ba Miền" nhằm kết nối văn hóa Tết ba miền thông qua thương mại điện tử, giúp người tiêu dùng không chỉ mua sắm mà còn cảm nhận rõ không khí xuân và niềm tự hào hàng Việt. Chiến dịch được khởi động tại Festival Hoa Kiểng Sa Đéc (Đồng Tháp), một trong những sự kiện hoa Tết tiêu biểu của khu vực miền Tây.

Ngay tại chương trình mở màn này, phiên livestream "Chở Xuân Về Nhà" do TikTok Shop thực hiện nhằm hỗ trợ người dân địa phương tiêu thụ vụ sớm hoa, kiểng Tết đã tiếp cận gần 9 triệu lượt xem và bán ra hơn 5.000 chậu. Đây là tín hiệu cho thấy tiềm năng lớn của hình thức bán hàng trực tuyến đối với ngành hoa Tết.

Nhà sáng tạo nội dung Thiện Nhân (phải), livestream bán hàng cùng chủ gian hàng "Cây Tươi Nguyên"

Trước thời điểm diễn ra lễ hội, chúng tôi cũng phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp tổ chức các buổi tập huấn cho hơn 100 doanh nghiệp và nhà vườn cây kiểng trên địa bàn. Các chuyên gia đến từ đội ngũ MCN House of Deera cùng những nhà bán hàng tiêu biểu như Vựa cây giống Huyền Linh trực tiếp chia sẻ kỹ năng livestream, đóng gói sản phẩm và quản lý gian hàng trên nền tảng.

Nhờ được hướng dẫn bài bản, nhiều nhà vườn đã tự tin tham gia các phiên livestream, bán trực tiếp hoa Tết đến người tiêu dùng trên cả nước. Thông qua các hoạt động này, TikTok Shop kỳ vọng góp phần tháo gỡ những khó khăn tồn tại lâu nay của ngành hoa kiểng như mùa vụ ngắn, rủi ro tồn hàng cao và sự phụ thuộc lớn vào sức mua tại địa phương, đồng thời đưa sắc xuân đến với từng gia đình Việt.

*Trong dịp Tết, TikTok Shop định hướng ra sao để quảng bá đặc sản vùng miền?

Với chiến dịch "Buôn Vui Bán Đắt – Tết Ta Ba Miền", chúng tôi hướng tới việc tạo ra một dòng chảy nội dung thương mại Tết giàu bản sắc văn hóa. Theo đó, TikTok Shop phát động nhiều thử thách sáng tạo (hashtag challenge) nhằm khuyến khích cộng đồng nhà bán hàng, nhà sáng tạo nội dung và người dùng không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn kể lại những phong tục, tập quán và ký ức gắn với Tết cổ truyền Việt Nam.

Thông qua hình thức này, chúng tôi kỳ vọng giúp doanh nghiệp Việt tiếp cận thị trường Tết một cách hiệu quả hơn, bằng việc khơi gợi cảm xúc và tạo lực đẩy tiêu dùng đúng thời điểm cao điểm cuối năm.

Các hoạt động nổi bật trên TikTok Shop sẵn sàng cho Tết Nguyên đán

Song song đó, TikTok Shop mong muốn xóa nhòa rào cản địa lý, để người tiêu dùng trên cả nước có thể dễ dàng trải nghiệm hoa, trái cây và ẩm thực đặc trưng của từng vùng miền. Chẳng hạn, các loại hoa giấy, cúc mâm xôi của miền Tây có thể được giao đến tận miền Bắc; ngược lại, cam Canh, bưởi Diễn hay bánh chưng Tết miền Bắc cũng có thể đến với người tiêu dùng tại miền Trung và miền Nam thông qua nền tảng.

*TikTok Shop có kế hoạch gì lâu dài với nhóm hàng đặc sản vùng miền?

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành bền bỉ cùng bà con nông dân và cộng đồng nhà bán hàng siêu nhỏ, nhỏ và vừa, xem đây là lực lượng nòng cốt trong việc phát triển các sản phẩm đặc sản vùng miền trên nền tảng. Chúng tôi đã xây dựng bộ hướng dẫn và các chương trình đào tạo chuẩn hóa, giúp người bán dễ dàng theo dõi, tiếp cận và áp dụng vào thực tế kinh doanh.

Đồng thời, chúng tôi đẩy mạnh hợp tác với chính quyền địa phương, các nhà sáng tạo nội dung cũng như các đơn vị hỗ trợ bán hàng, agency (MCN, TSP) và chủ động hơn nữa việc tổ chức các chiến dịch online dành cho "Hàng Việt" nhằm tăng cường quảng bá, đưa các sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền tiếp cận rộng rãi hơn với người tiêu dùng cả nước.

Mục tiêu dài hạn của TikTok Shop không chỉ dừng lại ở các chỉ số doanh thu hay sản lượng tiêu thụ, mà quan trọng hơn là hỗ trợ người nông dân từng bước chuyển đổi số bền vững, góp phần phát triển kinh tế địa phương và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt thông qua mỗi mùa vụ, mỗi mùa Tết.

NGỌC ÁNH (thực hiện)