14/11/2025 17:35

Mondelez Kinh Đô hỗ trợ vật phẩm học tập trong chương trình “Thư viện Yêu thương”

Mondelez Kinh Đô cùng tập thể nhân viên vừa triển khai “Thư viện Yêu thương”, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho hơn 6.000 học sinh tại 7 tỉnh, thành.

Học sinh nhận vật phẩm học tập từ chương trình

Từ cuối tháng 10 đến tháng 11-2025, doanh nghiệp đã trao tặng sách giáo khoa, truyện thiếu nhi, vở viết, bút, tủ sách và 20 máy tính xách tay đã qua sử dụng cho 10 thư viện tại các trường ở Đồng Tháp, An Giang, Quảng Trị, Quảng Nam, Huế, Nghệ An và Lào Cai. Với hơn 4.000 vật phẩm học tập được gửi đến học sinh, chương trình hướng đến mục tiêu mang tri thức và mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ, nhất là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa.

Song song với hỗ trợ giáo dục, từ đầu năm đến nay Mondelez Kinh Đô còn phối hợp FoodBank Việt Nam trao hơn 8.400 thùng sản phẩm đến mái ấm, trung tâm bảo trợ và người dân chịu ảnh hưởng thiên tai, với tổng giá trị đóng góp hơn 3,5 tỉ đồng. Những phần quà này thể hiện trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp, góp phần đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn.

