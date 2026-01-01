Tiêu dùng
01/01/2026 18:36

Bùng nổ ưu đãi đón diện mạo mới tại LOTTE MART Nha Trang

In bài viết

Ra mắt diện mạo mới vào ngày đầu năm mới 2026, LOTTE MART Nha Trang và các thương hiệu đối tác gian hàng thuê cùng triển khai chương trình khuyến mại lớn.

Từ ngày 01 - 20/01/2026, khách hàng đến mua sắm, vui chơi và giải trí tại LOTTE MART Nha Trang trong không gian mới hiện đại sẽ tận hưởng hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn trên nhiều ngành hàng tại siêu thị và các gian hàng thuê.

LOTTE MART Nha Trang bùng nổ ưu đãi khai trương diện mạo mới

Chương trình "4 ngày vàng, giá sập sàn" từ ngày 01 - 04/01/2026, hàng loạt mặt hàng thực phẩm tại siêu thị đồng loạt giảm sâu đến trên 50%. Các thương hiệu mới xuất hiện tại khu vực tầng 2 của siêu thị, như XTEP, BNSJ, Sky, Mixue, Umber Coffee, Photo Time, EcoKids Farm cũng triển khai nhiều ưu đãi lớn.

LOTTE MART Nha Trang còn giảm sâu trên nhiều ngành hàng đồ gia dụng nhà bếp, chăm sóc gia đình, loạt ưu đãi "1+1",... giúp người tiêu dùng mua sắm tiết kiệm hơn. Đồng thời, siêu thị cũng tăng mạnh khuyến mại ở nhóm hàng thực phẩm tươi sống, trái cây, đồ uống và gia vị phục vụ nhu cầu ăn uống đầu năm mới.

Với khách hàng thành viên, LOTTE MART Nha Trang tiếp tục nhân đôi quyền lợi trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Ra mắt diện mạo mới cùng chuỗi ưu đãi lớn vào đầu năm 2026 thể hiện mong muốn đồng hành của LOTTE MART cùng người dân Nha Trang lan tỏa niềm vui, tiếp thêm năng lượng để khởi đầu một năm mới tốt đẹp.

PV
từ khóa : người tiêu dùng, siêu thị, khuyến mại, LOTTE MART Nha Trang
Saigon Marina IFC – Điểm hẹn mới đón chào năm mới 2026

Saigon Marina IFC – Điểm hẹn mới đón chào năm mới 2026

Nhịp sống 18:30

Saigon Marina IFC – Điểm hẹn mới đón chào năm mới 2026 đầy ấn tượng với công nghệ ánh sáng hàng đầu thế giới

Thế giới bất ngờ với công nghệ Việt Nam

Thế giới bất ngờ với công nghệ Việt Nam

Sản xuất - Kinh doanh 15:23

Với sự chứng kiến của những kênh tin tức Thế giới như Bloomberg, Reuters, Nikkei Asia…, CT Group công bố đầu tư cùng lúc 2 dự án công nghệ quy mô lớn Châu Á.

EVN tăng tốc, tạo đà cho năm bản lề 2026

EVN tăng tốc, tạo đà cho năm bản lề 2026

Doanh nghiệp 08:38

Năm 2026, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đặt ra những mục tiêu quan trọng, đặt nền tảng cho các mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn tới

Nghệ An vào “tầm ngắm” của giới đầu tư địa ốc, The Sensia nổi bật giữa làn sóng mới

Nghệ An vào “tầm ngắm” của giới đầu tư địa ốc, The Sensia nổi bật giữa làn sóng mới

Thị trường 08:00

Dòng vốn bất động sản đang có xu hướng tìm đến các thị trường còn dư địa phát triển, khi yếu tố quy hoạch, pháp lý và nhu cầu thực đóng vai trò quyết định.

Nam A Bank phát hành thành công 1.000 tỉ đồng trái phiếu bổ sung vốn cấp 2 ra công chúng

Nam A Bank phát hành thành công 1.000 tỉ đồng trái phiếu bổ sung vốn cấp 2 ra công chúng

Tài chính 08:00

Tại thời điểm 30-12-2025, Nam A Bank đã phát hành thành công lô trái phiếu đợt 1 mang mã NAB202501 với tổng giá trị 1.000 tỉ đồng, kỳ hạn 7 năm

15.000 ha dừa hữu cơ: Betrimex và cách giải bài toán khó của ngành dừa

15.000 ha dừa hữu cơ: Betrimex và cách giải bài toán khó của ngành dừa

Thị trường 23:30

Sau hơn một thập kỷ kiên trì và âm thầm hành động, Betrimex đang mang lại những “trái ngọt” cho ngành dừa Việt Nam.

Dongfeng X9: Bước tiến mới của phân khúc đầu kéo thế hệ mới

Dongfeng X9: Bước tiến mới của phân khúc đầu kéo thế hệ mới

Thị trường 23:30

Ngày 20-12, An Sương Group đã tổ chức sự kiện ra mắt mẫu xe đầu kéo Dongfeng X9 Yuchai tại TP HCM.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn