Long Hải - vùng đất giàu tiềm năng phát triển du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng

Long Hải - vùng biển xinh đẹp của TP HCM

Cách trung tâm TP HCM khoảng 90 phút di chuyển, Long Hải là điểm đến du lịch hấp dẫn với cảnh sắc hoang sơ, thiên nhiên đa dạng từ núi non cho đến biển cả. Nơi đây chinh phục du khách bằng nét đẹp bình dị và những địa danh tham quan nức tiếng.

Long Hải hấp dẫn du khách với thiên nhiên nguyên sơ của rừng và biển

Đến Long Hải, du khách không nên bỏ qua các trải nghiệm chinh phục thiên nhiên như leo núi Minh Đạm, vi vu trên Đèo Nước Ngọt với tầm nhìn ôm trọn vùng biển. Đây cũng là vùng đất du lịch duy nhất phía Nam sở hữu 4 mùa rõ rệt trong năm, cùng các loài hoa khoe sắc theo mùa.

Cùng với thiên nhiên trù phú, nền du lịch Long Hải thu hút du khách khi được gắn liền với nền văn hóa bản địa, có thể kể đến như: văn hóa làng chài Phước Hải, đền Dinh Cô, Thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên…

Dinh Cô và lễ hội Dinh Cô là một trong những nét văn hóa tạo nên bản sắc cho du lịch Long Hải. Nguồn: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Trong đó, đền Dinh Cô tại Long Hải là điểm đến nức tiếng bậc nhất phía Nam. Hằng năm, hàng ngàn du khách và người dân thường đến tham quan kết hợp cầu an mong mọi sự suôn sẻ, thuận lợi.

Đặc biệt là vào những ngày lễ Dinh Cô, người địa phương và du khách sẽ thức thâu đêm suốt sáng với những hoạt động như thả đèn hoa đăng, đánh trống, chiêng, đua thuyền và hát bả trạo… tạo nên nét văn hóa đặc trưng của vùng biển này.

Năm 1995 đền Dinh Cô được công nhận là di tích văn hóa, lịch sử cấp quốc gia. Trong khi đó, Lễ hội Dinh Cô (được tổ chức vào tháng 2 hàng năm) cũng đã được Bộ VH-TT-DL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2023.

Giao thông, quy hoạch tạo tiền đề cho du lịch

Sở hữu bãi biển dài, nguyên sơ, khí hậu ôn hòa quanh năm cùng di sản văn hóa giàu bản sắc - giá trị không thể sao chép, Long Hải từ lâu đã được định hướng trở thành điểm đến du lịch sinh thái biển và đô thị du lịch thông minh.

Bên cạnh đó, Long Hải còn được đánh giá cao khi là một mắt xích quan trọng trên hành lang du lịch ven biển phía Nam gồm Vũng Tàu - Long Hải - Bình Châu - Phan Thiết.

Long Hải được đánh giá là mắt xích quan trọng trên hành lang du lịch ven biển. Ảnh: Phan An

Tiềm năng này càng được củng cố khi hàng loạt hạ tầng giao thông trọng điểm đang được đầu tư, xây dựng, có thể kể đến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây giúp kết nối nhanh về trung tâm TP HCM, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu mở rộng cánh cửa phía Đông, trong khi cao tốc Bến Lức - Long Thành tạo trục kết nối với miền Tây.

Ngoài ra, dự án nâng cấp và mở rộng tuyến đường ven biển sau khi hoàn thành sẽ thay thế trục đường hiện hữu, giúp kết nối đồng bộ toàn bộ các khu vực kinh tế - du lịch biển ở phía Đông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), gia tăng khả năng liên kết vùng và thu hút dòng khách du lịch.

Đặc biệt, là một trong những điểm du lịch biển gần nhất với sân bay quốc tế Long Thành với 45 phút di chuyển, Long Hải có khả năng tiếp cận với hàng triệu du khách trong nước và quốc tế mỗi năm.

Charm Resort Long Hải hiện đang bàn giao và chuẩn bị vận hành, được kỳ vọng trở thành điểm lưu trú chất lượng cao thu hút du khách. Ảnh: Phan An

Hạ tầng đồng bộ đang đưa Long Hải trở thành điểm đến giàu tiềm năng, vừa phát triển du lịch vừa thúc đẩy bất động sản nghỉ dưỡng. Hiện tại, địa phương đang thay đổi về diện mạo và chất lượng du lịch khi có sự xuất hiện của các resort cao cấp, nổi bật là Charm Resort Long Hải.

Đây được xem là resort cao cấp bậc nhất tại Long Hải, hiện đang trong quá trình bàn giao và chuẩn bị vận hành, bổ sung hơn 1.000 căn hộ biển hạng sang, biệt thự nghỉ dưỡng (villa) cùng dãy nhà phố thương mại (shophouse) phục vụ các tiện ích cho du khách.

Đặc biệt, thời điểm vận hành của Charm Resort Long Hải gần trùng khớp với khai trương sân bay quốc tế Long Thành. Sự đồng bộ này tạo ra một "cú hích kép" cho thị trường, giúp Long Hải đón dòng khách quốc tế đồng thời nâng cao giá trị bất động sản nghỉ dưỡng 5 sao tại điểm du lịch cận kề.

Để đáp ứng nhu cầu giải trí, resort bố trí hơn 25 tiện ích trong toàn bộ nội khu. Thay vì ăn uống, tắm biển và nghỉ dưỡng tại những cơ sở lưu trú nhỏ lẻ như trước, du khách đến với Long Hải giờ đây có thể tận hưởng nhiều trải nghiệm mới mẻ như: đắm mình thư thái trong hồ bơi nước mặn, sân pickleball, xem phim ngoài trời, dạo quanh tuyến phố thương mại, pool bar, khu vui chơi trẻ em, healing spa …

Có thể nói, Charm Resort Long Hải là resort đi đầu trong việc nâng cấp chất lượng dịch vụ lưu trú, trải nghiệm của du khách. Cùng với sự phát triển của nền du lịch, các căn hộ biển, villa, shophouse tại Charm Resort Long Hải cũng là kênh đầu tư tiềm năng đón đầu dòng khách đổ về Long Hải trong nay mai.