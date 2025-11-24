Thị trường
Long Châu hướng về Miền Trung, khẩn cấp hỗ trợ thêm 3 tấn thuốc cho người dân

Long Châu khẩn cấp điều động thêm 3 tấn thuốc và vật tư y tế thiết yếu, hỗ trợ người dân Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai vượt lũ, phòng ngừa dịch bệnh.

Trước diễn biến mưa lũ nghiêm trọng gây ngập sâu, chia cắt giao thông và ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân tại các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã triển khai hoạt động cứu trợ khẩn cấp, trao tặng thêm 3 tấn thuốc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và vật tư y tế thiết yếu nhằm kịp thời hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo ghi nhận từ cơ quan khí tượng và chính quyền địa phương, đợt mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây ngập sâu và thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai.

Tại Khánh Hòa, nhiều tuyến phố ở TP Nha Trang chìm trong biển nước, có nơi ngập gần tới nóc ô tô, trong khi mực nước trên sông Dinh - Ninh Hòa vượt báo động 3 và cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1986.

Tại Đắk Lắk, lượng mưa phổ biến 60 -150 mm, có điểm đo gần 270 mm, khiến nhiều khu vực bị ngập hơn 1m, một số tuyến đường bị sạt lở, giao thông chia cắt. Riêng khu vực miền Trung – Tây Nguyên, nhiều nơi ghi nhận tổng lượng mưa vượt 450 mm, làm đỉnh lũ tại lưu vực sông Ba (Đắk Lắk) vượt mức lịch sử năm 1993.

Tình trạng ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và gây thiếu thốn nguồn lực y tế tại nhiều điểm bị cô lập.

Long Châu hướng về Miền Trung, khẩn cấp hỗ trợ thêm 3 tấn thuốc cho người dân - Ảnh 1.

Long Châu gấp rút vận chuyển thuốc men, vật tư y tế đến điểm hỗ trợ người dân vùng lũ Miền Trung.

Ngay khi nhận được thông tin về tình hình mưa lớn kéo dài gây lũ quét, sạt lở tại nhiều khu vực miền Trung, Long Châu đã nhanh chóng huy động đội ngũ, phối hợp với chính quyền địa phương và ngành y tế các tỉnh để vận chuyển thêm 3 tấn thuốc đến những điểm bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hoạt động hỗ trợ tập trung vào việc cung cấp thuốc cảm cúm, ho, thuốc tiêu chảy, thuốc bôi da, bông băng và nhiều vật tư y tế cần thiết khác.

Long Châu hướng về Miền Trung, khẩn cấp hỗ trợ thêm 3 tấn thuốc cho người dân - Ảnh 2.

1 tấn thuốc gửi trao đến người dân tỉnh Khánh Hòa.

Long Châu hướng về Miền Trung, khẩn cấp hỗ trợ thêm 3 tấn thuốc cho người dân - Ảnh 3.

Thuốc men, vật tư y tế từ Long Châu sẵn sàng hỗ trợ người dân vùng lũ Miền Trung.

Sự hỗ trợ kịp thời này nhằm giúp người dân chủ động phòng ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong điều kiện thời tiết bất lợi, nguồn nước ô nhiễm và điều kiện sinh hoạt thiếu thốn khi nhiều khu vực vẫn còn ngập sâu và mất điện kéo dài.

Đại diện Long Châu xúc động chia sẻ: "Chúng tôi thấu hiểu sâu sắc những mất mát và nỗi nhọc nhằn mà bà con phải gánh chịu mỗi khi thiên tai ập đến. Chính vì vậy, Long Châu luôn nỗ lực kịp thời hỗ trợ, đồng hành cùng địa phương chăm lo sức khỏe cho người dân. Chúng tôi mong rằng những đóng góp nhỏ bé này sẽ giúp bà con vững vàng hơn, sớm ổn định cuộc sống và tiếp tục vượt qua khó khăn."

Long Châu hướng về Miền Trung, khẩn cấp hỗ trợ thêm 3 tấn thuốc cho người dân - Ảnh 4.

Long Châu góp 1 tấn thuốc cùng vật tư y tế nhằm chung tay hỗ trợ y tế tỉnh Đắk Lắk.

Dù mưa bão đã ảnh hưởng đến đời sống của nhiều nhân viên cùng gia đình và gây thiệt hại cho một số cửa hàng trong hệ thống, nhưng với tình cảm đồng bào sâu sắc, đội ngũ Long Châu đã nỗ lực vượt khó, để kề bên những nơi bà con đang gặp khó khăn nhất.

Long Châu hướng về Miền Trung, khẩn cấp hỗ trợ thêm 3 tấn thuốc cho người dân - Ảnh 5.

Long Châu đã nhanh chóng cử đội ngũ nhân sự đến địa bàn để khảo sát, nắm bắt thực tế, đồng thời điều động thêm 3 tấn thuốc và vật tư y tế, phối hợp cùng Sở Y tế địa phương.

Trước đó vào ngày 31-10, Long Châu đã kịp thời điều động 4 tấn thuốc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và vật tư y tế thiết yếu để ứng cứu người dân vùng lũ tại các tỉnh miền Trung. Những hoạt động thiết thực này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Long Châu trong hành trình đồng hành cùng cộng đồng, tiếp tục cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 282/NQ-CP của Chính phủ về nâng cao sức khỏe nhân dân.

