“Long Châu sẻ chia - Hành trình sức khỏe” đến với bà con xã A Lưới

Kiên định theo đuổi sứ mệnh "Tận tâm vì điều tử tế, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn", hòa trong không khí hướng về Tết Độc lập 2-9, Long Châu tiếp tục nối dài hành trình "Long Châu sẻ chia" đến mọi miền Tổ quốc.

Đồng hành cùng Tỉnh đoàn địa phương, các bệnh viện và cơ quan y tế, Long Châu đã đến những miền đất xa xôi để trao sức khỏe và thắp lên tinh thần sẻ chia. Sáng hôm ấy tại xã A Lưới (TP Huế), bà con có mặt từ sớm giữa làn gió núi rừng se lạnh, tiếng chào hỏi xen lẫn tiếng cười tạo nên khoảnh khắc gặp gỡ ấm áp, chan chứa tình người. Trong hành trình ấy, Long Châu còn có người bạn đồng hành đặc biệt - nghệ sĩ Trường Giang, cùng các y, bác sĩ mang đến cho bà con không chỉ những buổi thăm khám, phát thuốc miễn phí mà còn cả những giờ phút sẻ chia đầy nghĩa tình.

Thông qua dự án này, với hệ thống 2.222 nhà thuốc trải dài khắp các tỉnh thành, Long Châu mong muốn tạo điều kiện để người dân vùng sâu vùng xa, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe kịp thời, đầy đủ hơn, đồng thời lan tỏa và xây dựng thói quen tích cực "phòng bệnh hơn chữa bệnh".

Đoàn xe Long Châu mang theo thiết bị y tế hiện đại, sản phẩm chăm sóc sức khỏe cùng những trái tim đầy yêu thương của đội ngũ bác sĩ, dược sĩ

Đại diện hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu bày tỏ: "Sức khỏe không chỉ là điều quý giá nhất, mà còn là điểm tựa giúp mỗi người vững vàng trước thử thách và sống trọn ước mơ. Ở Long Châu, chúng tôi tin rằng, dù ở phố thị hay miền quê, dù ở miền xuôi hay miền ngược xa xôi, mỗi người dân đều xứng đáng được tiếp cận dịch vụ y tế đầy đủ, công bằng và kịp thời. Chính niềm tin ấy đã thôi thúc chúng tôi khởi xướng dự án dài hạn "Long Châu sẻ chia - Hành trình sức khỏe, vì một Việt Nam khỏe mạnh.

Bác N.V Ba - một người dân xã A Lưới, xúc động chia sẻ: "Các bác sĩ, dược sĩ Long Châu tư vấn, dặn dò rất kỹ, tận tình chỉ dẫn cho bà con cách phát hiện bệnh sớm. Phòng bệnh sớm sẽ giảm gánh nặng chi phí điều trị cho chính mình, gia đình và xã hội. Nhờ chương trình, chúng tôi hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình để biết chăm sóc bản thân và gia đình tốt hơn, khỏe hơn."

Nghệ sĩ Trường Giang cũng chân thành bày tỏ: "Hành trình sức khỏe do nhà thuốc Long Châu khởi xướng đã đi qua khắp mọi miền, từ Bắc vào Nam, để mang đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. "Long Châu sẻ chia" không chỉ là một chuyến đi, mà là hành trình dài hơi, luôn sát cánh cùng các y, bác sĩ giỏi để chăm lo sức khỏe cho bà con. Tôi mong rằng bà con sẽ có thêm người bạn tin cậy, phòng khi trái gió, trở trời".

Dọc theo hành trình Bắc - Trung - Nam, "Long Châu sẻ chia" đã để lại trong lòng bà con hình ảnh những dược sĩ tận tâm trao từng viên thuốc, gửi gắm niềm mong ước về một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Được khởi xướng từ tháng 4-2021, "Long Châu sẻ chia" là dự án dài hạn vì sức khỏe cộng đồng, mang hỗ trợ y tế và tư vấn chăm sóc đến người dân khó khăn, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa. Đến tháng 12-2024, chương trình đã chạm đến hàng ngàn người dân và được vinh danh giải "Dự án Kịp thời" tại Human Act Prize.





