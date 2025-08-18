Lên đời xe máy điện VinFast, khách hàng khẳng định: “Mức giá quá tốt, không thể tốt hơn”

Không khí sự kiện luôn sôi động khi đông đảo người dân đều muốn trực tiếp trải nghiệm xe máy điện của VinFast

Trong 2 ngày (16, 17-8), chuỗi sự kiện "Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh" đã diễn ra song song tại 2 điểm: Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) và TTTM GO! Dĩ An (phường Đông Hòa). Sự kiện đã thu hút hàng ngàn lượt khách tham dự, tạo nên không khí náo nhiệt từ sáng sớm đến tối muộn với hoạt động lái thử, tư vấn tài chính và chốt đơn diễn ra liên tục.

Tại Công viên Lê Thị Riêng, ông Đỗ Thanh Tùng mang chiếc Honda Spacy tới để đổi mẫu xe máy điện VinFast Feliz Neo, với khoản tiền bù thêm 3,5 triệu đồng. Ông Tùng nghe nhiều về xe máy điện thời gian gần đây, tình cờ đi ăn sáng thấy sự kiện và quyết định "chuyển đổi xanh".

Ông Đỗ Thanh Tùng (bên trái) ủng hộ chuyển đổi sang xe điện để giúp môi trường sống xanh, sạch hơn

"Xe điện dù gì vẫn còn mới, sẽ tồn tại những băn khoăn nhưng tôi vẫn chọn ủng hộ. Tôi tin xe điện sẽ giúp môi trường sống của người dân được xanh, sạch, đẹp hơn", ông Tùng nói.

Ông Đỗ Thanh Tùng là một trong hàng trăm khách hàng "đổi xăng lấy điện" ngay tại sự kiện của VinFast ở công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Khu vực tư vấn và đăng ký trải nghiệm luôn tấp nập khách hàng

Đứng cách đó không xa, ông Trần Văn Phương, sống tại TP HCM, có quyết định tương tự. Ông đổi chiếc Honda Cub đời 1986 sang VinFast Feliz Neo.

"Tôi thích xe điện vì không khói bụi và bảo vệ môi trường. Và xe điện cũng tiện hơn, chỉ cần về nhà cắm sạc, không còn mất thời gian ra trạm đổ xăng như xe máy xăng. Gia đình tôi đã có một chiếc Evo200 Lite để con đi học, dùng thấy tốt nên giờ mua thêm chiếc Feliz Neo cho đứa con còn lại", ông Phương cho hay.

Ông Trần Văn Phương muốn mua thêm một chiếc Feliz Neo sau khi đã sở hữu mẫu Evo200 Lite

Ông cũng cho rằng, "Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh" là sự kiện ý nghĩa khi mang đến cơ hội tốt cho những người có nhu cầu sở hữu xe máy điện.

Trong khi đó, ông Đào Xuân Dao (TP HCM), đến chương trình với mong muốn đổi Honda Future đời 2022 sang VinFast Vento S. "Tôi đã tìm hiểu và quyết định sẽ mua Vento S. Lý do là vì dòng xe này có ưu điểm êm, bền và dễ bảo dưỡng", vị khách hàng nói.

Nhận định về giá bán các dòng xe máy điện VinFast, ông Dao khẳng định: "Quá tốt, không thể tốt hơn được". Ông lấy ví dụ về chiếc Theon S đang được bán với giá ưu đãi hơn 50 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với mức giá trước đó. "Hỗ trợ cho người dùng như vậy là rất tốt", ông nói.

Nói về lý do cởi mở với xe điện, ông Dao chỉ ra 2 lý do chính. Một là thành phố sắp tới sẽ hạn chế xe máy xăng đi vào khu vực trung tâm. Sau này nếu vẫn sử dụng xe máy xăng thì sẽ bất tiện. Nguyên nhân thứ hai theo ông là xe máy điện rất tiết kiệm. "Chi phí nhiên liệu thì tôi chưa tính toán cụ thể, nhưng nói về bảo dưỡng thì chắc chắn xe máy điện rẻ hơn. Xe máy xăng phải thay định kỳ dầu nhớt, sên nhông dĩa, bugi..., còn xe máy điện thì không", ông khẳng định.

Khu vực trưng bày của sự kiện luôn tấp nập khách hàng, đặc biệt là nơi có mẫu Evo Grand

Sự kiện "Đổi xăng lấy điện" tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng còn thu hút khách hàng quan tâm đến mẫu xe mới VinFast Evo Grand. Khu vực trưng bày luôn tấp nập khách hàng đến tìm hiểu và các nhân viên đại lý sẵn sàng hỗ trợ, cung cấp thông tin cần thiết tới khách hàng.

Ông Hoàng Văn Phú, ngụ tại phường Sài Gòn, đến sự kiện để tìm hiểu về Evo Grand vì "lần đầu nghe thấy xe máy điện trang bị 2 pin: 1 pin cố định và 1 pin rời". Ông gọi Evo Grand là "một bước tiến lớn" của xe máy điện VinFast.

Ông Phú chưa từng e dè với xe điện, thậm chí tích cực ủng hộ vì loại phương tiện này giúp đường phố đỡ khói bụi. Ông thích Evo Grand vì tầm vận hành lên tới 262 km/lần sạc. "Theo thời gian, tôi tin xe máy điện sẽ phát triển vượt xe máy xăng", ông Phú khẳng định.

Khách hàng tới sự kiện được cầm lái trực tiếp nhiều dòng xe máy điện của VinFast

Sự kiện "Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh" được VinFast tổ chức hàng tuần, mang tới cơ hội đổi xe máy xăng cũ lấy xe máy điện mới tiện lợi và dễ dàng cho người dân. Khách hàng mua xe tại sự kiện sẽ nhận ưu đãi lên tới 1 triệu đồng cùng nhiều phần quà hấp dẫn, đồng thời có thể tiếp cận các gói giải pháp tài chính linh hoạt phù hợp với điều kiện kinh tế của mỗi người.