Huỳnh Anh Khôi vô địch, phá kỷ lục tại HDBank Green Marathon 2025

Ở cự ly marathon (42 km), Huỳnh Anh Khôi xuất sắc cán đích với thời gian 2 giờ 27 phút 19 giây, phá kỷ lục cá nhân đến 5 phút 25 giây. Ở nội dung nữ, vận động viên Lê Thị Hà giành ngôi vô địch với thành tích 2 giờ 58 phút 27 giây.

VĐV Huỳnh Anh Khôi phá kỷ lục cá nhân đến 5 phút 25 giây

Cự ly half marathon (21 km) cũng ghi nhận màn thi đấu kịch tính. Vận động viên Phạm Ngọc Phan về nhất nam với thời gian 1 giờ 14 phút 12 giây, trong khi Nguyễn Khánh Ly vô địch nữ với thành tích 1 giờ 29 phút 24 giây.

Không chỉ là ngày hội thể thao, giải còn lan tỏa tinh thần xanh khi gần 300 cây xanh được trồng và hơn 2 km bờ biển được thu gom rác trong khuôn khổ sự kiện. Nhiều vận động viên và tình nguyện viên chia sẻ, họ vừa trải nghiệm một giải chạy chuyên nghiệp vừa góp phần lan tỏa lối sống bền vững, vì sức khỏe cộng đồng và môi trường.

Giải đấu được đồng hành bởi HDBank – Nhà tài trợ Kim cương, cùng sự hỗ trợ của các nhà tài trợ như Sapuwa và Motive.