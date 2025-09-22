Nhịp sống
22/09/2025 15:36

HDBank Green Marathon 2025 lan tỏa giá trị xanh bền vững

HDBank Green Marathon 2025 không chỉ là một giải chạy thể thao mà còn là sự kiện cộng đồng góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững

Với mong muốn biến đường chạy thành hành trình trải nghiệm giàu cảm xúc, Ban Tổ chức đã lồng ghép nhiều chương trình thiết thực như trồng cây tạo mảng xanh, thu gom rác thải với mong muốn lan tỏa tinh thần bảo vệ hệ sinh thái biển và rừng.

HDBank Green Marathon 2025 lan tỏa giá trị xanh bền vững- Ảnh 1.

Hoạt động trồng cây đồng hành cùng với giải đấu ngay từ mùa giải đầu tiên

HDBank Green Marathon 2025 đồng thời chú trọng đến các hoạt động an sinh xã hội nhằm hỗ trợ đời sống người dân địa phương. Trên cung đường thi đấu, mỗi vận động viên không chỉ rèn luyện sức khỏe và thể hiện tinh thần thể thao, mà còn trở thành "sứ giả xanh" cùng nhau truyền tải thông điệp giữ gìn rừng, bảo vệ biển, bảo đảm môi trường luôn trong lành và bền vững.

Với sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển TP HCM (HDBank) – Nhà đồng hành Kim cương, HDBank Green Marathon 2025 khẳng định sứ mệnh tạo dựng một giải chạy chuyên nghiệp, giàu cảm hứng và đầy tính nhân văn. Đây sẽ là mùa giải không chỉ vinh danh ý chí bền bỉ trên đường chạy, mà còn góp phần vun đắp một cộng đồng khỏe mạnh, đoàn kết và gắn bó hơn với thiên nhiên.

