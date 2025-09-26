Nhịp sống
26/09/2025 15:49

HDBank Green Marathon 2025 - Lan tỏa bước chạy xanh, kết nối cộng đồng

HDBank Green Marathon 2025 sẽ diễn ra ngày 27, 28-9-2025 tại Cần Giờ (TP HCM), dự kiến thu hút hàng ngàn VĐV chuyên nghiệp và phong trào trong nước lẫn quốc tế.

Không chỉ là sự kiện thể thao thường niên, giải còn mang sứ mệnh lan tỏa tinh thần sống khỏe, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và quảng bá hình ảnh du lịch TP HCM.

Bên cạnh các cự ly quen thuộc như Marathon, Half Marathon, 10 km và 5 km, năm nay giải đấu bổ sung nhiều nội dung độc đáo phù hợp với mọi lứa tuổi: Kids Run (1,5 km & 3 km), Couple Run, Tiếp sức đồng đội (8x1000 m) và đặc biệt là "Chồng cõng vợ.

Kids Run

Với vai trò Nhà đồng hành Kim cương, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) tiếp tục khẳng định vị thế khi gắn kết kinh doanh với trách nhiệm xã hội. Lần đầu tiên, người tham gia sẽ trải nghiệm siêu ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới - điểm nhấn kết hợp giữa thể thao, công nghệ và lối sống xanh.

HDBank Green Marathon 2025 được kỳ vọng trở thành điểm hẹn của những bước chân xanh, nơi mỗi vận động viên không chỉ chinh phục thử thách mà còn cùng kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng và môi trường.

