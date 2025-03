Hành trình đu idol “thủng nóc – bay trần” của fan “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai”

Đêm nhạc "bùng nổ" cảm xúc: "Gai Con" cháy hết mình cùng thần tượng

Các tiết mục "đỉnh của chóp" được đầu tư "khủng" về nghe nhìn đã đưa khán giả đi qua mọi cung bậc cảm xúc. Từ những màn "quẩy" cực "cháy" trong "Call me by fire", "Superstar", "Tình yêu ngủ quên", "Let me feel your love tonight"... đến những giây phút lắng đọng, nghẹn ngào với "Mẹ yêu con", "Bao tiền một mớ bình yên", "Thu hoài", "Chuyện nhà bé thôi con đừng về"... và cả niềm tự hào dân tộc trào dâng khi giai điệu "Một vòng Việt Nam" vang lên.

Chưa hết, hành trình "đu idol" của các "Gai Con" còn trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết nhờ các hoạt động pre-concert "siêu chất".

Ngay từ sáng sớm, rất nhiều fan có mặt tại địa điểm tổ chức concert, diện trên người những bộ trang phục truyền thống đẹp mắt từ áo dài, áo tứ thân đến váy xòe rực rỡ màu sắc của người H’Mông. Hơn 5000 người cùng nhau xác lập kỷ lục Guinness "Sự kiện có số lượng người tham gia mặc trang phục truyền thống Việt Nam đông nhất".

"Gai Con" và trải nghiệm mỹ mãn tại quầy REEVA

Trước giờ G, Gai Con được tiếp sức bằng hàng chục nghìn phần ăn là các sản phẩm thơm ngon, đa dạng từ REEVA – Nhà tài trợ của concert, như: mì REEVA bắp bò cải chua, mì trộn REEVA gà nấm phô mai cay, nui REEVA gà phô mai, nui REEVA xốt bò bằm.

3 trạm tiếp sức REEVA lúc nào cũng đông nghẹt, hàng nghìn bạn trẻ kiên nhẫn xếp hàng dài để được thưởng thức những sản phẩm mì cao cấp và đua nhau "check – in". Các góc sống ảo cực chất như tô mì khổng lồ, khu photobooth ánh sáng neon và cửa hàng tiện lợi REEVA mini độc đáo đã trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ, khiến fan vừa được "chill" vị giác, vừa có ảnh đẹp mang về.

"Đây là lần đầu tiên mình đi đu idol mà được chăm sóc tận răng như vậy. Mình ấn tượng nhất với topping cải chua thật và sợi mì dai trong mì REEVA bắp bò cải chua, càng ăn vị càng thấm không dừng được.", bạn Nguyễn Phan Hải Trà, sinh viên năm 4, Trường Đại học Văn Hiến chia sẻ.

Đại diện nhãn hàng cho biết, trong 2 ngày diễn ra concert, REEVA đã phục vụ gần 10.000 suất ăn và dành tặng riêng cho fan hơn 180.000 sản phẩm cao cấp.

Chưa hết, thương hiệu còn "chơi lớn" khi mời đến 4 anh tài - BB Trần, Kay Trần, Bùi Công Nam và Duy Khánh để giao lưu trực tiếp với khán giả tại booth và qua sóng livestream.

Bất chấp cái nóng hơn 32 độ, hàng nghìn Gai Con vây quanh booth REEVA để tìm cơ hội được giao lưu trực tiếp, nhận chữ ký tặng, chụp ảnh với các anh tài.

Bạn Phạm Huyền, một Gai Con đến từ Cao Bằng cho biết, dù ở xa, đi lại vất vả nhưng sẵn sàng làm mọi thứ để ủng hộ các anh tài. "Hành trình đu idol của mình lần này vui lắm, được đứng rất gần các anh tài, được nói chuyện trực tiếp, còn được được quà mang về thế này. Cảm ơn REEVA vì đã cho mình trải nghiệm không thể tuyệt vời hơn", Huyền nói.

Livestream trên Fanpage REEVA cũng "nóng hừng hực" với 20.000 người xem cùng lúc và hơn 3 triệu lượt xem. REEVA còn "chiều fan hết nấc" khi tặng vé xem concert đêm thứ 4 cho 500 khán giả may mắn theo dõi livestream và tham gia minigame.

Được ăn mì ngon, được giao lưu với các anh tài️, Gai Con còn nhận được những phần quà thú vị từ nhãn hàng sau khi kết thúc concert.

Mỗi túi quà là một "túi mù" gồm sản phẩm mì REEVA và những món quà phiên bản giới hạn khác nhau: túi vải, móc khóa, nam châm và đặc biệt là card bo góc với chữ kí của các anh tài. Nhiều fan cho biết đây là lần đầu các bạn được nhận doorgift bất ngờ khi tham dự concert từ một nhà tài trợ.

"Đồng hành cùng Concert ‘Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai’ lần này, REEVA mong muốn đem thật nhiều cơ hội gặp gỡ thần tượng cho người hâm mộ cũng như tiếp sức cho hành trình theo chân idol của các Gai Con luôn tràn đầy năng lượng", đại diện nhãn hàng chia sẻ.

REEVA là thương hiệu quốc tế đã có mặt ở hơn 40 quốc gia trên thế giới, trong đó có cả những thị trường khó tính, yêu cầu cao về an toàn thực phẩm như Châu Âu, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc… Tại Việt Nam, REEVA là thương hiệu mì ăn liền tạo ra gói "topping" thật 100% như cải chua, nấm bào ngư trong từng sản phẩm. Đặc biệt, thương hiệu còn tiên phong sáng tạo sản phẩm mới như nui ăn liền, khoai tây nghiền đáp ứng nhu cầu của khách hàng trẻ luôn tìm kiếm những hương vị mới lạ.