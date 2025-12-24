Mondelez Kinh Đô nâng tầm quà Tết với bộ sưu tập “Kinh Đô Lộc” 2026

Bộ sưu tập năm nay gồm hơn 30 bộ sản phẩm, lấy cảm hứng từ chữ "Lộc". Các phiên bản nổi bật gồm Lộc Thịnh Vượng với thông điệp "An khang - Thịnh vượng", điểm nhấn là bánh quy LU Choco Lava và bánh bông lan Solite vị xoài ra mắt độc quyền dịp Tết 2026; Lộc Vinh Hoa - phiên bản cao cấp, phân phối độc quyền trên kênh thương mại điện tử; cùng Lộc Phú Quý Đỏ và Phú Quý Vàng mang đậm sắc Tết truyền thống.

Bao bì Kinh Đô Lộc 2026 sử dụng gam đỏ - vàng chủ đạo, kết hợp các biểu tượng quen thuộc như hoa mai, hoa đào, chim én, phượng hoàng, tạo tổng thể sang trọng, đậm không khí Tết. Bên trong là sự kết hợp giữa các thương hiệu quen thuộc trong nước như Kinh Đô, Cosy, Solite, AFC và các nhãn hàng quốc tế như LU, Oreo, Ritz, Cadbury Dairy Milk.

Song hành với sản phẩm, Mondelez Kinh Đô tiếp tục triển khai chiến dịch "Thấy Kinh Đô là thấy Tết".