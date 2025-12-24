Tiêu dùng
24/12/2025 13:38

Mondelez Kinh Đô nâng tầm quà Tết với bộ sưu tập “Kinh Đô Lộc” 2026

In bài viết

Mondelez Kinh Đô chính thức ra mắt bộ quà Tết cao cấp Kinh Đô Lộc 2026, tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu gắn bó lâu dài với mùa đoàn viên của người Việt.

Bộ sưu tập năm nay gồm hơn 30 bộ sản phẩm, lấy cảm hứng từ chữ "Lộc". Các phiên bản nổi bật gồm Lộc Thịnh Vượng với thông điệp "An khang - Thịnh vượng", điểm nhấn là bánh quy LU Choco Lava và bánh bông lan Solite vị xoài ra mắt độc quyền dịp Tết 2026; Lộc Vinh Hoa - phiên bản cao cấp, phân phối độc quyền trên kênh thương mại điện tử; cùng Lộc Phú Quý Đỏ và Phú Quý Vàng mang đậm sắc Tết truyền thống.

Mondelez Kinh Đô nâng tầm quà Tết với bộ sưu tập “Kinh Đô Lộc” 2026 - Ảnh 1.

Bao bì Kinh Đô Lộc 2026 sử dụng gam đỏ - vàng chủ đạo, kết hợp các biểu tượng quen thuộc như hoa mai, hoa đào, chim én, phượng hoàng, tạo tổng thể sang trọng, đậm không khí Tết. Bên trong là sự kết hợp giữa các thương hiệu quen thuộc trong nước như Kinh Đô, Cosy, Solite, AFC và các nhãn hàng quốc tế như LU, Oreo, Ritz, Cadbury Dairy Milk.

Song hành với sản phẩm, Mondelez Kinh Đô tiếp tục triển khai chiến dịch "Thấy Kinh Đô là thấy Tết".

từ khóa : thương mại điện tử, Mondelez Kinh Đô, Kinh Đô
UEH.ISB trở thành điểm hội tụ của học giả toàn cầu về công việc và sức khỏe tinh thần

UEH.ISB trở thành điểm hội tụ của học giả toàn cầu về công việc và sức khỏe tinh thần

Thị trường 13:30

Từ ngày 10 đến 12-12, Trường Tài năng UEH.ISB thành điểm gặp gỡ của hơn 300 học giả tại hội thảo quốc tế “IMAGINE! Shaping Tomorrow: Work and Well-Being”.

10 năm Vinpearl Safari Phú Quốc: Dấu ấn tiên phong của safari bán hoang dã đầu tiên tại Việt Nam

10 năm Vinpearl Safari Phú Quốc: Dấu ấn tiên phong của safari bán hoang dã đầu tiên tại Việt Nam

Điểm đến hấp dẫn 11:14

Hành trình 10 năm của Vinpearl Safari Phú Quốc là câu chuyện về bước đi tiên phong, cách nâng niu sự sống, và cam kết kiên định với sứ mệnh bảo tồn thiên nhiên.

Pico Holdings ký thỏa thuận mua lại chuỗi điện máy Nguyễn Kim

Pico Holdings ký thỏa thuận mua lại chuỗi điện máy Nguyễn Kim

Thị trường 11:00

Ngày 23-12-2025, Pico Holdings đã ký thỏa thuận mua bán cổ phần với Power Buy (Thái Lan) để tiếp nhận phần vốn góp liên quan đến chuỗi điện máy Nguyễn Kim.

Techcombank chào đón nhân tài ‘A.I thực chiến’ tham quan trụ sở

Techcombank chào đón nhân tài ‘A.I thực chiến’ tham quan trụ sở

Ngân hàng 10:34

Nhân tài AI rất ấn tượng khi trực tiếp nghe, thảo luận về định hướng, chiến lược ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số của Techcombank và hệ sinh thái.

Nghệ sĩ Dương Lệ Bình sẽ đến Việt Nam dự họp báo vở vũ kịch “Khổng Tước - The Peacock Hanoi 2026”

Nghệ sĩ Dương Lệ Bình sẽ đến Việt Nam dự họp báo vở vũ kịch “Khổng Tước - The Peacock Hanoi 2026”

Thị trường 08:00

Nghệ sĩ múa huyền thoại Dương Lệ Bình sẽ chính thức có mặt tại Hà Nội vào tháng 1-2026 để dự buổi họp báo giới thiệu “Khổng Tước - The Peacock Hanoi 2026”.

Bay Vietjet cùng hạng ghế Business, SkyBoss - Phong cách người dẫn đầu

Bay Vietjet cùng hạng ghế Business, SkyBoss - Phong cách người dẫn đầu

Nhịp sống 18:21

Vietjet giới thiệu Business và SkyBoss - hai hạng vé cao cấp dành cho những hành khách thời thượng, thành đạt, với thông điệp “Phong cách Người dẫn đầu”.

Yến sào Khánh Hòa kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Yến sào Khánh Hòa kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Doanh nghiệp 18:19

Yến sào Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn