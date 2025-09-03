Dịch vụ vận hành cho tỉ phú thế giới có mặt tại Việt Nam

Kiến trúc có thể truyền cảm hứng, tiện ích có thể thu hút cảm xúc tức thời nhưng cách vận hành mỗi ngày mới là yếu tố quyết định giá trị tài sản và giá trị sống lâu dài.

Matt Hobbs - Founder kiêm CEO Copper Beech, đơn vị đứng sau những bất động sản kín tiếng, xa xỉ bậc nhất tại London, New York chia sẻ về cuộc cách mạng tiêu chuẩn vận hành bất động sản hạng sang dành riêng cho 68 căn Sky Villas, Sky Mansions tại Haus Da Lat.

Cuộc cách mạng dịch vụ vận hành tại Việt Nam

Từ những dự án danh giá như The Knightsbridge (London), One Hyde Park (London), 15 Hudson Yards (New York) đến biểu tượng sống như Aman New York Residences (New York), tiêu chuẩn sống xa xỉ không chỉ đo lường bởi vị trí đắt giá, tiện ích nội khu cao cấp, mà được định hình bởi hệ thống dịch vụ cá nhân hóa, tiêu chuẩn vận hành sâu sắc, đề cao tính riêng tư tuyệt đối.

Tại Việt Nam, Haus Residences gồm 68 căn Sky Villas & Sky Mansions nằm trong tổ hợp Haus Da Lat với vị trí kim cương trước mặt hồ Xuân Hương, là dự án đầu tiên được Copper Beech tư vấn vận hành - thương hiệu đứng sau những biểu tượng sống kín tiếng và xa xỉ bậc nhất thế giới dành cho chính khách, tỉ phú và hoàng tộc. Copper Beech sẽ kiến tạo một chuẩn mực sống khác biệt dành cho Haus Residences, nơi mỗi trải nghiệm đều được cá nhân hóa và dành riêng cho số ít.

Haus Residences thuộc dự án Haus Da Lat được kiến tạo bởi nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới. Ảnh: MP

Theo ông Matt Hobbs - Founder kiêm CEO Copper Beech - người từng tham gia xây dựng chuẩn mực vận hành cho các Private Club như Soho House, Annabel's, 6 Grosvenor Place và nhiều biểu tượng quốc tế nhận định, thị trường bất động sản cao cấp tại Việt Nam đang phát triển mạnh, nhưng hệ thống dịch vụ thực sự sống cùng cư dân, hiểu được nhu cầu của cư dân trước khi họ cất lời - nơi mọi thứ luôn ở đúng vị trí, thời điểm; không cần yêu cầu, không cần lặp lại thì chưa có.

Mang theo tiêu chuẩn vận hành từ Private Club dành cho hoàng gia và tỉ phú thế giới, Private Concierge là mô hình được Copper Beech áp dụng dành riêng cho Haus Residences. Mỗi Concierge không đơn thuần là người hỗ trợ, họ là những chuyên gia vận hành phong cách sống, được Copper Beech tuyển chọn và đào tạo theo chuẩn mực khắt khe nhất của ngành dịch vụ toàn cầu.

Haus Residences gồm 68 căn Sky Villas & Sky Mansions

"Cư dân không cần được phục vụ nhiều, họ cần được phục vụ đúng lúc. Chúng tôi thay thế toàn bộ lễ tân tại sảnh đón của tòa nhà bằng hệ thống Private Concierge kín đáo, chỉ xuất hiện khi cư dân cần và lui đi ngay sau đó. Không làm gián đoạn sự riêng tư nhưng luôn sẵn sàng chăm sóc cư dân mọi lúc. Để làm được điều này, mỗi gia đình sẽ có đội ngũ Concierge riêng, giải đáp mọi thắc mắc và hỗ trợ, theo dõi hồ sơ cư dân, sở thích và lịch sử yêu cầu" - ông Matt Hobbs chia sẻ.

Tại sảnh đón Haus Residences, cư dân sẽ không thấy nhân viên tại quầy tiếp tân, không có khách lạ ngồi đợi, không có sự quá tải của lễ tân tiếp nhận thông tin, chỉ có cư dân và người thân. Sảnh đón của Haus Residences không phải là nơi công cộng, đó là phần mở rộng của ngôi nhà cư dân - nơi yên tĩnh và riêng tư đến tận cùng.

Đặc quyền dành cho cư dân Haus Residences

Tư vấn vận hành tại Haus Residences, Copper Beech không mang nguyên mô hình từ New York hay London sang. Thay vào đó, Copper Beech lắng nghe, hiểu cư dân để tư vấn thiết kế những dịch vụ chăm sóc và đồng hành đủ gần gũi nhưng vẫn bảo đảm tính sang trọng.

Khi cư dân có yêu cầu, đội ngũ Private Concierge chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng: từ việc làm sạch không gian sống, khử mùi, kiểm tra hệ thống kỹ thuật, cho đến việc cân bằng nhiệt độ, độ ẩm trong nhà, bật sẵn ánh sáng dịu nhẹ và bản nhạc quen thuộc. Tủ lạnh luôn đầy đủ những món cư dân yêu thích, hoa tươi được cắm sẵn đúng gu thẩm mỹ.

Dự án được thiết kế kiến trúc bởi huyền thoại Kengo Kuma

Haus Residences ứng dụng công nghệ thông minh để tối ưu mọi trải nghiệm sống, cho phép cư dân theo dõi tình trạng căn nhà, đặt lịch sử dụng tiện ích, gửi yêu cầu kỹ thuật, cho đến giao tiếp với Private Concierge thông qua ứng dụng riêng biệt. Công nghệ là nền tảng nhưng điều tạo nên sự khác biệt không nằm ở phần mềm, mà ở khả năng vận hành một lối sống cá nhân hóa với độ chính xác tuyệt đối.

Tại đây, không yêu cầu nào bị lặp lại bởi mọi mong muốn đều đã được hiểu, chuẩn bị và sẵn sàng. Từ lịch dọn dẹp được cài đặt theo giờ sinh hoạt, cho đến việc lựa chọn đúng người làm vườn theo phong cách riêng, mọi chi tiết đều được vận hành theo tiêu chuẩn mà không cần cư dân phải can thiệp. Những nhu cầu riêng tư nhất như: trông trẻ theo phương pháp Montessori, chăm sóc người thân cao tuổi với điều dưỡng đạt chuẩn quốc tế, đội ngũ Private Concierge tại Haus Residences vẫn có thể đáp ứng với sự kín đáo, linh hoạt và bảo mật.

Dịch vụ tại Haus Residences được đáp ứng trong kín đáo, linh hoạt và bảo mật

Ngoài hệ thống vận hành được cá nhân hóa đến từng chi tiết bởi đội ngũ Private Concierge, trở thành cư dân tại Haus Residences còn là tấm vé bước vào Private Club với hệ sinh thái đặc quyền toàn cầu do Copper Beech kiến tạo, với những trải nghiệm không dành cho số đông.

Tại đây, bữa tối tại gia là một bữa tiệc được chuẩn bị bởi chính các bếp trưởng Michelin từ Tokyo hay New York, được phục vụ cùng bộ sưu tập vang quý hiếm tuyển chọn từ các hầm rượu cổ tại Burgundy bởi những chuyên gia rượu vang danh tiếng. Những đêm tiệc riêng tư với sự xuất hiện kín đáo của ca sĩ quốc tế, nghệ sĩ violon từng biểu diễn tại Carnegie Hall hay nghệ sĩ đương đại đến từ Berlin chỉ để chơi một bản nhạc cho một buổi tối duy nhất.

Copper Beech cũng mở ra cơ hội dành cho cư dân Haus Residences được kết nối và giao lưu với những nhân vật có tầm ảnh hưởng toàn cầu trong các lĩnh vực như tài chính, công nghệ, những buổi tiệc kín dành riêng cho cộng đồng từ các trường đại học danh tiếng hay những dịp gặp gỡ hiếm hoi cùng giới sưu tầm trong các phiên preview và đấu giá riêng, với sự hiện diện của các giám tuyển nghệ thuật hàng đầu thế giới.

"Chúng tôi tư vấn xây dựng những đặc quyền trải nghiệm sống cho cư dân Haus Residences dựa trên tính độc quyền, sự kín đáo, kết nối, cộng đồng và những trải nghiệm riêng biệt, nơi sự xuất sắc được cảm nhận chứ không phải nhìn thấy. Tại Việt Nam, Haus Residences sẽ định hình một chuẩn mực sống mới, một cuộc cách mạng chỉ dành riêng cho 68 căn Sky Villas & Sky Mansions" - ông Matt Hobbs nhấn mạnh.