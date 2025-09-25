Đầu tư căn hộ biển Long Hải: Nhận bàn giao sớm, trả chậm trong 3 năm

Nhận nhà khai thác ngay, thanh toán linh hoạt trong 3 năm

Đi ngược lại mô hình phổ biến trên thị trường khi nhiều dự án yêu cầu khách hàng thanh toán đến 95% giá trị mới được nhận nhà, Charm Group đã tạo nên khác biệt bằng chính sách "nhận nhà trước - trả chậm sau" tại Charm Resort Long Hải.

Toàn cảnh Charm Resort Long Hải sắp đi vào vận hành

Cụ thể, theo ghi nhận hiện nay Charm Resort Long Hải đang bước vào giai đoạn nước rút hoàn thiện lắp đặt nội thất, thi công tiện ích để sẵn sàng vận hành dự kiến vào tháng 2-2026. Như vậy chỉ còn vài tháng nữa, cư dân đã có thể nhận nhà để nghỉ dưỡng hoặc cho thuê lấy lợi nhuận ròng ngay tức thì.

Đặc biệt, khách hàng chỉ cần thanh toán khoản chi phí ban đầu, phần còn lại chia nhỏ tiến độ lên tới 36 tháng. Cuộc "cách mạng thanh toán" này mang lại nhiều ưu điểm vượt trội hơn mặt bằng chung.

Thứ nhất, tính đến thời điểm nhận nhà, khách hàng sở hữu căn hộ biển vẫn còn hơn 36 tháng để hoàn tất thanh toán.

Thứ 2, không cần chờ đợi, chính sách này ngay lập tức giúp khách hàng có căn hộ để khai thác cho thuê, thu lợi nhuận hàng trăm triệu đồng. Với gói cam kết lợi nhuận 8% trong hai năm đầu, dòng tiền tạo ra đủ để bù đắp phần trả góp hàng tháng, giúp giảm gánh nặng tài chính.

Sang năm thứ ba, khi khu nghỉ dưỡng đi vào vận hành ổn định, công suất khai thác được lấp đầy, giá thuê cải thiện, lợi nhuận từ cho thuê dự kiến sẽ tăng mạnh, góp phần củng cố nguồn thu để nhanh chóng tất toán khoản vay.

Khách hàng nhận bàn giao hồi tháng 4-2025

Đặc biệt, Charm Resort Long Hải áp dụng tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận lên tới 90% cho khách hàng và chỉ 10% cho đơn vị quản lý - mức cao hiếm thấy trên thị trường, nguồn lợi nhuận này đến từ lưu trú, F&B và các tiện ích khác. Do đó, những nỗi lo về việc phải sử dụng đòn bẩy tài chính lớn hay lãi suất thả nổi biến thiên vốn là rủi ro của giới đầu tư đã được giải quyết triệt để.

Nếu không tham gia chương trình cho thuê của đơn vị vận hành, khách hàng vẫn có thể chủ động khai thác theo cách riêng như cho thuê ngắn hạn, dài hạn hoặc để nghỉ dưỡng.

Tất cả căn hộ biển đều được bàn giao hoàn thiện theo chuẩn 5 sao của Vienna House by Wyndham, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí nội thất và thời gian chờ đợi khai thác. Với khách hàng có sẵn dòng tiền, thanh toán nhanh sẽ được chiết khấu đến 3%.

Chưa kể, toàn bộ khách hàng lựa chọn Charm Resort Long Hải còn được ưu đãi chiết khấu thêm 1% với chương trình Happy Surprise.

Loạt ưu thế nổi trội bảo chứng cho dòng tiền

Song hành cùng khoản lợi nhuận cho thuê, nhà đầu tư còn gia tăng giá trị tài sản bền vững hàng năm nhờ sự phát triển du lịch, hạ tầng đang bùng nổ tại Long Hải.

Cùng với Vũng Tàu, Hồ Tràm, Long Hải là địa danh du lịch nổi tiếng với thiên nhiên trong lành và quy tụ loạt danh thắng cảnh, di tích lịch sử. Trong quy hoạch phát triển mới, Long Hải được định hướng trở thành đô thị du lịch biển năng động, thu hút nhiều dự án quy mô, từng bước "đánh thức đất Rồng".

Đặc biệt, khi Long Hải được sáp nhập vào TP HCM mở rộng, nơi đây sẽ trở thành cực phát triển du lịch trọng điểm của thành phố, đưa bất động sản biển khu vực này lên tầm cao mới.

Charm Resort Long Hải sở hữu quỹ đất đắc địa liền kề các trục giao thông lớn cũng như địa danh nổi tiếng

Với tầm nhìn chiến lược, Charm Group đã tích lũy quỹ đất vàng và phát triển Charm Resort Long Hải tại vị trí độc tôn đắt giá bậc nhất khu vực với 4 mặt tiền gồm mặt tiền đại lộ Võ Thị Sáu (ĐT 44A) vừa hoàn thành mở rộng, mặt tiền đường 14, đường nội bộ hướng thẳng đến quảng trường biển.

Đồng thời, khu resort ôm trọn 300m mặt tiền biển quý giá, sở hữu bãi biển riêng - chiếm 10% tổng chiều dài bờ biển Long Hải mang đến giá trị hiếm có giữa bối cảnh quỹ đất mặt biển tại đây đã cạn kiệt.

Lợi thế càng gia tăng khi năm 2024, mặt tiền đường 14 đã được Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) quy hoạch và khai trương tuyến phố đi bộ và phố ẩm thực, hoạt động từ 16-24h. Mục tiêu sau vận hành nhằm biến Long Hải thành thiên đường du lịch không ngủ, kéo dài thời gian lưu trú và kích cầu chi tiêu.

Thêm vào đó, ngay cạnh khu resort là Dinh Cô, sau lưng tựa núi Minh Đạm, thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên… đều là những điểm "phải đến".

Với vị thế vừa có biển, vừa có núi, vừa liền kề các điểm du lịch nổi danh, Charm Resort Long Hải được mệnh danh là tọa độ trung tâm không thể thay thế.

Nhiều hạng mục tiện ích của resort đã đi vào hoạt động

Nhờ đó, trên bản đồ du lịch, Charm Resort Long Hải nhanh chóng trở thành tâm điểm lưu trú, vui chơi, mua sắm của du khách trong và ngoài nước.

Điểm cộng lớn khác chính là việc tiên phong mở ra phân khúc căn hộ biển 5 sao tại Long Hải, vốn trước nay hoàn toàn vắng bóng. Dưới sự quản lý và vận hành của Vienna House by Wyndham - thương hiệu khách sạn quốc tế uy tín, resort được đảm bảo về chất lượng dịch vụ, công suất khai thác và giá thuê ở mức tối ưu.

Trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, Charm Resort Long Hải vừa là kênh sinh lời hiệu quả vừa là tích sản 5 sao bền vững, dễ sở hữu cho mọi nhà đầu tư.