05/11/2025 10:28

Đại đô thị Aqua City "không ngủ" trước khi về đích

Hàng nghìn công nhân và máy móc làm việc ngày đêm tại Aqua City quy mô 1.000 ha của tập đoàn Novaland, đáp ứng tiến độ bàn giao hơn 1.000 biệt thự, nhà phố.

Những ngày đầu tháng 11-2025, không khí thi công tại Aqua City nhộn nhịp hơn bao giờ hết, hơn 2.000 công nhân và máy móc đồng loạt thi công ở nhiều phân khu với tần suất ba ca mỗi ngày, không kể cuối tuần, xuyên lễ và xuyên đêm.

"Hiếm khi nào chúng tôi thấy toàn dự án hoạt động rầm rộ như hiện nay. Các đội công nhân của các đối tác nhà thầu chia ca thi công liên tục để kịp tiến độ và đáp ứng yêu cầu chất lượng của chủ đầu tư", đại diện nhà thầu Tài Việt Tín chia sẻ.

Đại đô thị Aqua City "không ngủ" trước khi về đích - Ảnh 1.

Không khí thi công tại Aqua City sôi động xuyên ngày đêm

Nằm trong hệ sinh thái tiện ích, Nova Mall – trung tâm thương mại trọng điểm thay áo mới từng ngày, kiến trúc hiện đại dần hoàn thiện. Bên trong, khu ẩm thực với loạt thương hiệu nhà hàng – cà phê, khu vui chơi trẻ em được triển khai đồng bộ, hứa hẹn mang đến trải nghiệm phong phú cho cư dân và du khách.

Đại đô thị Aqua City "không ngủ" trước khi về đích - Ảnh 2.

Khu vui chơi NovaDreams Magic House và chuỗi nhà hàng cà phê tại Nova Mall đã sẵn sàng để đi vào hoạt động vào đầu tháng 11-2025.

Không khí sôi động hơn nữa khi dự án ngày càng thu hút nhiều các nhà đầu tư đến từ địa phương, TP HCM và khắp cả nước. Ngay sau khi hoàn thiện pháp lý, Aqua City một lần nữa khẳng định niềm tin vững chắc cho khách hàng.

Anh Trần Ngọc Minh (TP HCM) cho biết: "Giá Aqua City đang chỉ khoảng 70 triệu/m2, vẫn còn khá mềm so với các khu vực lân cận. Dư địa tăng trưởng của dự án sẽ còn rất lớn nhờ lợi thế hạ tầng kết nối đang được đầu tư mạnh mẽ, đặc biệt là hàng loạt công trình trọng điểm sắp hoàn thành như Sân bay Quốc tế Long Thành, các tuyến cao tốc, Hương Lộ 2 hay cầu Đồng Nai 2 nối khu vực Aqua City với quận 9 (cũ) chuẩn bị triển khai".

Thông tin mới nhất từ chủ đầu tư, tính đến hết tháng 9-2025 đã có hơn 1.000 biệt thự, nhà phố được bàn giao. Hàng trăm gia đình đã hoàn thiện nội thất, chuyển về sinh sống tại khu đô thị sinh thái ven sông Đồng Nai, kế bên TP HCM, mang lại sự sinh động cho toàn khu đô thị.

Đại đô thị Aqua City "không ngủ" trước khi về đích - Ảnh 3.

Aqua City từng bước trở thành đô thị sinh thái, sống xanh thịnh vượng, gia tăng giá trị bền vững theo thời gian.

Với quy mô 1.000 ha, 32 km đường sông bao quanh, Aqua City quy hoạch bài bản dành 70% diện tích cho mảng xanh, hạ tầng giao thông và tiện ích nội khu đẳng cấp. Những dãy phố xanh mát, tiện ích đồng bộ đang dần khẳng định vị thế Aqua City - đô thị sinh thái, sống xanh thịnh vượng, đồng thời là điểm đến cho các sự kiện lớn.

Tọa lạc tại trên mặt tiền Hương lộ 2, kết nối trực tiếp cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây và Quốc lộ 51, Aqua City hưởng lợi từ loạt hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Metro Suối Tiên – Long Thành, Hương Lộ 2, cầu Đồng Nai 2 (Cầu Long Hưng) và sân bay quốc tế Long Thành. Từ trung tâm TP HCM hay sân bay Long Thành, cư dân chỉ mất khoảng 20 phút di chuyển về Aqua City.

Sự chuyển mình mạnh mẽ này không chỉ mang đến diện mạo ngày càng rõ nét của một đại đô thị sinh thái ven sông, mà Aqua City còn khẳng định tiềm năng tăng trưởng lớn trong bối cảnh pháp lý đã hoàn thiện, hạ tầng liên kết vùng như cao tốc và sân bay đang tăng tốc về đích.

Đại đô thị Aqua City "không ngủ" trước khi về đích - Ảnh 4.Aqua City đón lực đẩy mới từ loạt hạ tầng trọng điểm đang tăng tốc về đích trong năm 2025 – 2026

Hạ tầng khu phía Đông TP HCM tăng tốc về đích giai đoạn 2025–2026, mở ra cơ hội bứt phá cho Aqua City – đô thị sinh thái ven sông Đồng Nai.

