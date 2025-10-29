Aqua City đón lực đẩy mới từ loạt hạ tầng trọng điểm đang tăng tốc về đích trong năm 2025 – 2026

Hàng loạt dự án hạ tầng lớn như Sân bay quốc tế Long Thành, Hương Lộ 2, cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2),… đang được đẩy nhanh tiến độ, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho Aqua City – đại đô thị tọa lạc tại vị trí đắc địa trên trục kết nối các công trình này.

Đô thị sinh thái ven sông Aqua City quy mô 1.000 ha.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, dự kiến cuối năm 2025 sân bay sẽ hoàn thành xây dựng cơ bản và bắt đầu vận hành khai thác thương mại trong năm 2026. Khi đi vào hoạt động, sân bay quốc tế Long Thành có công suất 25 triệu lượt khách/năm ở giai đoạn đầu, kỳ vọng trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế của khu vực Đông Nam Á. Đồng thời, tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội cũng như tăng trưởng giá trị của bất động sản.

Sân bay quốc tế Long Thành dự kiến hoàn thiện cuối năm 2025.

Song song, hệ thống cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, Biên Hòa – Vũng Tàu, Bến Lức – Long Thành và các tuyến vành đai 3 - 4, Metro Suối Tiên – Long Thành,… đang được thúc đẩy tiến độ về đích.

Tuyến Hương Lộ 2 – tuyến giao thông huyết mạch nối từ Quốc lộ 51 qua đô thị Aqua City đến cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, giúp rút ngắn thời gian đến sân bay Long Thành hay TP HCM chỉ còn khoảng 20 phút - đang được tỉnh Đồng Nai chỉ đạo thi công khẩn trương.

Đặc biệt, ngày 22-10, UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản chấp thuận Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1) là nhà đầu tư đề xuất dự án xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) theo phương thức đối tác công tư (PPP) với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 11.000 tỷ đồng. Đây được xem là động lực mở khóa bứt phá cho loạt dự án bất động sản tỷ đô dọc sông Đồng Nai như Aqua City.

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản khu vực phía Đông TP HCM và các đô thị vệ tinh "tăng nhiệt" liên tục từ khi có thông tin Sân bay quốc tế Long Thành hoàn thiện cuối năm 2025 và sẵn sàng vận hành trong đầu năm 2026. Đây được xem là yếu tố kích cầu bất động sản lớn, kéo theo đó là hàng loạt tuyến cao tốc, vành đai kết nối liên vùng hình thành hoàn chỉnh, tạo sức bật cho toàn thị trường phía Nam.

"Sức nóng" trên thị trường bất động sản thể hiện rõ ở những dự án nhận đánh giá cao như đô thị sinh thái Aqua City quy mô 1.000 ha. Dòng tiền đầu tư đã có xu hướng quay lại khi dự án được triển khai rầm rộ sau khi hoàn thiện pháp lý 1/500 toàn dự án vào tháng 6-2025.

Tại hội thảo "Từ TP HCM ra các đô thị vệ tinh – cơ hội mới cho thị trường bất động sản" diễn ra hồi tháng 8-2025, ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cho biết: "Dự báo giai đoạn 2025 – 2026 sẽ là "thời điểm bùng nổ" của bất động sản Đồng Nai khi hạ tầng và các khu đô thị lớn đồng loạt đi vào vận hành".

Aqua City tạo sức hút với nhà đầu tư ngay sau khi hoàn thiện pháp lý và công tác thi công tăng tốc trở lại.

Đại đô thị sinh thái ven sông Aqua City là một trong những dự án được quy hoạch bài bản và quy mô lớn nhất thị trường phía Nam hiện tại. Đô thị nằm ngay trên trục đường lớn Hương lộ 2, sát Quốc lộ 51 và cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Dự kiến khi các tuyến đường liên kết vùng như Hương lộ 2 hoàn thành và kết nối vào cao tốc Long Thành - Dầu Giây, hay cầu Đồng Nai 2 hoàn thiện cư dân chỉ mất khoảng 20 phút di chuyển đến sân bay hay chưa đến 10 phút về đến trung tâm tài chính mới Thủ Thiêm.

Đây là khoảng cách lý tưởng để an cư theo mô hình đô thị bền vững ở các quốc gia tiên tiến: làm việc ở trung tâm tài chính, tận hưởng cuộc sống tại đô thị sinh thái vệ tinh xanh mát tiện nghi như khu nghỉ dưỡng..

Theo ghi nhận, hiện nhiều phân khu tại Aqua City như River Park 2, Ever Green 2, Đô thị đảo Phượng Hoàng… đang được thi công ba ca liên tục. Các hạng mục tiện ích quy mô lớn như Nova Mall, Aqua Sport Center, tổ hợp quảng trường - bến du thuyền cũng đã đưa vào vận hành phục vụ cư dân và khách tham quan.

Không khí thi công rầm rộ cả ngày lẫn đêm tại công trường Aqua City - River Park 2.

Đáng chú ý, tính đến tháng 10-2025 Aqua City đã bàn giao hơn 1.000 nhà phố và biệt thự cho khách hàng, hàng trăm gia đình đã hoàn thiện nội thất an cư, đánh dấu giai đoạn hình thành cộng đồng cư dân đầu tiên tại khu đô thị.

Có thể nói, cùng với cú hích hạ tầng và sự chuyển mình rõ nét của khu vực, Aqua City đang trở thành một trong những điểm sáng đáng chú ý trên bản đồ bất động sản – nơi hội tụ cả tiềm năng phát triển đô thị, giá trị an cư và đầu tư trung – dài hạn.