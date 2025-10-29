Thị trường
29/10/2025 17:29

Aqua City đón lực đẩy mới từ loạt hạ tầng trọng điểm đang tăng tốc về đích trong năm 2025 – 2026

In bài viết

Hạ tầng khu phía Đông TP HCM tăng tốc về đích giai đoạn 2025–2026, mở ra cơ hội bứt phá cho Aqua City – đô thị sinh thái ven sông Đồng Nai.

Hàng loạt dự án hạ tầng lớn như Sân bay quốc tế Long Thành, Hương Lộ 2, cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2),… đang được đẩy nhanh tiến độ, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho Aqua City – đại đô thị tọa lạc tại vị trí đắc địa trên trục kết nối các công trình này.

Aqua City đón lực đẩy mới từ loạt hạ tầng trọng điểm đang tăng tốc về đích trong năm 2025 – 2026 - Ảnh 1.

Đô thị sinh thái ven sông Aqua City quy mô 1.000 ha.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, dự kiến cuối năm 2025 sân bay sẽ hoàn thành xây dựng cơ bản và bắt đầu vận hành khai thác thương mại trong năm 2026. Khi đi vào hoạt động, sân bay quốc tế Long Thành có công suất 25 triệu lượt khách/năm ở giai đoạn đầu, kỳ vọng trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế của khu vực Đông Nam Á. Đồng thời, tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội cũng như tăng trưởng giá trị của bất động sản.

Aqua City đón lực đẩy mới từ loạt hạ tầng trọng điểm đang tăng tốc về đích trong năm 2025 – 2026 - Ảnh 2.

Sân bay quốc tế Long Thành dự kiến hoàn thiện cuối năm 2025.

Song song, hệ thống cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, Biên Hòa – Vũng Tàu, Bến Lức – Long Thành và các tuyến vành đai 3 - 4, Metro Suối Tiên – Long Thành,… đang được thúc đẩy tiến độ về đích.

Tuyến Hương Lộ 2 – tuyến giao thông huyết mạch nối từ Quốc lộ 51 qua đô thị Aqua City đến cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, giúp rút ngắn thời gian đến sân bay Long Thành hay TP HCM chỉ còn khoảng 20 phút - đang được tỉnh Đồng Nai chỉ đạo thi công khẩn trương.

Đặc biệt, ngày 22-10, UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản chấp thuận Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1) là nhà đầu tư đề xuất dự án xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) theo phương thức đối tác công tư (PPP) với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 11.000 tỷ đồng. Đây được xem là động lực mở khóa bứt phá cho loạt dự án bất động sản tỷ đô dọc sông Đồng Nai như Aqua City.

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản khu vực phía Đông TP HCM và các đô thị vệ tinh "tăng nhiệt" liên tục từ khi có thông tin Sân bay quốc tế Long Thành hoàn thiện cuối năm 2025 và sẵn sàng vận hành trong đầu năm 2026. Đây được xem là yếu tố kích cầu bất động sản lớn, kéo theo đó là hàng loạt tuyến cao tốc, vành đai kết nối liên vùng hình thành hoàn chỉnh, tạo sức bật cho toàn thị trường phía Nam.

"Sức nóng" trên thị trường bất động sản thể hiện rõ ở những dự án nhận đánh giá cao như đô thị sinh thái Aqua City quy mô 1.000 ha. Dòng tiền đầu tư đã có xu hướng quay lại khi dự án được triển khai rầm rộ sau khi hoàn thiện pháp lý 1/500 toàn dự án vào tháng 6-2025.

Tại hội thảo "Từ TP HCM ra các đô thị vệ tinh – cơ hội mới cho thị trường bất động sản" diễn ra hồi tháng 8-2025, ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cho biết: "Dự báo giai đoạn 2025 – 2026 sẽ là "thời điểm bùng nổ" của bất động sản Đồng Nai khi hạ tầng và các khu đô thị lớn đồng loạt đi vào vận hành".

Aqua City đón lực đẩy mới từ loạt hạ tầng trọng điểm đang tăng tốc về đích trong năm 2025 – 2026 - Ảnh 3.

Aqua City tạo sức hút với nhà đầu tư ngay sau khi hoàn thiện pháp lý và công tác thi công tăng tốc trở lại.

Đại đô thị sinh thái ven sông Aqua City là một trong những dự án được quy hoạch bài bản và quy mô lớn nhất thị trường phía Nam hiện tại. Đô thị nằm ngay trên trục đường lớn Hương lộ 2, sát Quốc lộ 51 và cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Dự kiến khi các tuyến đường liên kết vùng như Hương lộ 2 hoàn thành và kết nối vào cao tốc Long Thành - Dầu Giây, hay cầu Đồng Nai 2 hoàn thiện cư dân chỉ mất khoảng 20 phút di chuyển đến sân bay hay chưa đến 10 phút về đến trung tâm tài chính mới Thủ Thiêm.

Đây là khoảng cách lý tưởng để an cư theo mô hình đô thị bền vững ở các quốc gia tiên tiến: làm việc ở trung tâm tài chính, tận hưởng cuộc sống tại đô thị sinh thái vệ tinh xanh mát tiện nghi như khu nghỉ dưỡng..

Theo ghi nhận, hiện nhiều phân khu tại Aqua City như River Park 2, Ever Green 2, Đô thị đảo Phượng Hoàng… đang được thi công ba ca liên tục. Các hạng mục tiện ích quy mô lớn như Nova Mall, Aqua Sport Center, tổ hợp quảng trường - bến du thuyền cũng đã đưa vào vận hành phục vụ cư dân và khách tham quan.

Aqua City đón lực đẩy mới từ loạt hạ tầng trọng điểm đang tăng tốc về đích trong năm 2025 – 2026 - Ảnh 4.

Không khí thi công rầm rộ cả ngày lẫn đêm tại công trường Aqua City - River Park 2.

Đáng chú ý, tính đến tháng 10-2025 Aqua City đã bàn giao hơn 1.000 nhà phố và biệt thự cho khách hàng, hàng trăm gia đình đã hoàn thiện nội thất an cư, đánh dấu giai đoạn hình thành cộng đồng cư dân đầu tiên tại khu đô thị.

Có thể nói, cùng với cú hích hạ tầng và sự chuyển mình rõ nét của khu vực, Aqua City đang trở thành một trong những điểm sáng đáng chú ý trên bản đồ bất động sản – nơi hội tụ cả tiềm năng phát triển đô thị, giá trị an cư và đầu tư trung – dài hạn.

Aqua City đón lực đẩy mới từ loạt hạ tầng trọng điểm đang tăng tốc về đích trong năm 2025 – 2026 - Ảnh 5.Xây cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) hơn 11.000 tỷ đồng nối TPHCM – Đồng Nai

Cầu Long Hưng (Đồng Nai 2) với vốn đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng được kỳ vọng mở trục kết nối mới TP HCM – Đồng Nai, giảm tải giao thông và thúc đẩy phát triển vùng

PV

TIN LIÊN QUAN

Aqua City được lựa chọn làm nơi tổ chức Lễ công bố Nghị quyết sáp nhập tỉnh Đồng Nai và Bình Phước

Thị trường 11:09

Aqua City - đại đô thị sinh thái của Tập đoàn Novaland, được lựa chọn là địa điểm tổ chức Lễ công bố Nghị quyết sáp nhập tỉnh Đồng Nai vào ngày 30-06-2025.

Sở Xây dựng Đồng Nai xác nhận hơn 500 nhà phố, biệt thự đủ điều kiện bán tại dự án Aqua City

Kinh tế 14:08

(NLĐO)-521 nhà phố, biệt thự ở dự án Aqua City đủ điều kiện bán, nâng tổng số gần 1.300 bất động sản tại dự án này được phép ký hợp đồng mua bán.

từ khóa : Aqua City
BIDV giới thiệu gói tín dụng “An cư vững bước” lãi suất chỉ từ 5%/năm

BIDV giới thiệu gói tín dụng “An cư vững bước” lãi suất chỉ từ 5%/năm

Ngân hàng 17:59

Gói tín dụng lãi suất ưu đãi chỉ từ 5%/năm dành cho cán bộ hành chính sự nghiệp nhận lương qua tài khoản BIDV, phục vụ nhu cầu nhà ở, vay mua ôtô hoặc tiêu dùng

AEON hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Matmo và Bualoi hơn 4,6 tỉ đồng

AEON hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Matmo và Bualoi hơn 4,6 tỉ đồng

Doanh nghiệp 17:59

Tập đoàn AEON tại Việt Nam cùng đội ngũ nhân viên hỗ trợ người dân tái thiết và ổn định cuộc sống sau những ảnh hưởng bởi hai cơn bão Matmo và Bualoi

Alicia Keys - Khi ký ức, hiện tại và nghệ thuật giao nhau ở Hà Nội

Alicia Keys - Khi ký ức, hiện tại và nghệ thuật giao nhau ở Hà Nội

Văn hóa – Giải trí 17:58

Có những giọng hát không nằm ở một thời đại nào riêng biệt. Chúng thuộc về nhiều thế hệ, đôi khi, chỉ cần một giai điệu lướt qua là cả vùng ký ức lại trở về.

Vừ Thị Xia - Vừ Thị Chứ: Từ mặc cảm tự ti đến "làm chủ" nhờ công nghệ

Vừ Thị Xia - Vừ Thị Chứ: Từ mặc cảm tự ti đến "làm chủ" nhờ công nghệ

Thị trường 17:58

Giữa đại ngàn Tây Bắc, Vừ Thị Xia và Vừ Thị Chứ đã vượt qua mặc cảm thân phận, rào cản ngôn ngữ và công nghệ để "khởi nghiệp" thành công trên TikTok Shop

Tierra gia nhập hội "mặt tiền nghìn đô" cùng Starbucks, Con Cưng tại Ngã 6 Phù Đổng

Tierra gia nhập hội "mặt tiền nghìn đô" cùng Starbucks, Con Cưng tại Ngã 6 Phù Đổng

Thị trường 13:30

Từng được rao thuê với giá 15.000 USD/tháng, mặt bằng 2A-2B Cách Mạng Tháng 8, “góc vàng” của Ngã 6 Phù Đổng, nay chính thức thuộc về Tierra Natural Diamond.

EVNGENCO3: Bảo đảm vận hành ổn định, hiệu quả

EVNGENCO3: Bảo đảm vận hành ổn định, hiệu quả

Doanh nghiệp 12:01

Trong 10 tháng năm 2025, EVNGENCO3 duy trì vận hành ổn định, an toàn, tin cậy, góp phần bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội...

Hội chợ Mùa Thu lần Thứ nhất - 2025: “Cực phẩm” ẩm thực - "Đại tiệc ăn chơi" hot nhất thời điểm này

Hội chợ Mùa Thu lần Thứ nhất - 2025: “Cực phẩm” ẩm thực - "Đại tiệc ăn chơi" hot nhất thời điểm này

Văn hóa – Giải trí 12:00

Nếu mùa thu có mùi vị, thì chắc chắn đó là hương BBQ thơm lừng, là ly bia mát lạnh dưới ánh đèn, là tiếng nhạc EDM vang vọng giữa không gian ngập tràn niềm vui


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn