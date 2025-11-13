Con người là động lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững của Shinhan Life

Thị trường
Xây dựng môi trường làm việc tích cực và nuôi dưỡng khát vọng, Shinhan Life Việt Nam hướng đến phát triển bền vững cùng đội ngũ nhân sự.

Hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ (BHNT), Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam ("Shinhan Life Việt Nam") luôn kiên định với chiến lược nhân sự lấy con người làm trọng tâm. .

Những thành quả bền vững từ chiến lược nhân sự hiệu quả

Là nhà lãnh đạo doanh nghiệp coi trọng chiến lược con người bền vững, ông Bae Seung Jun, Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam, khẳng định sự phát triển của doanh nghiệp luôn song hành với sự trưởng thành của từng nhân sự. "Chúng tôi tin rằng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp phải bắt nguồn từ sự trưởng thành và niềm tự hào của mỗi nhân viên."

Con người là trọng tâm trong chiến lược phát triển của Shinhan Life Việt Nam

Hơn 4 năm hoạt động, chiến lược lấy con người làm trọng tâm đã giúp công ty tạo dựng được nền tảng vững vàng. Nhờ phát huy được sức sáng tạo và tinh thần cống hiến của đội ngũ nhân viên cùng lực lượng tư vấn tài chính, Shinhan Life Việt Nam đã hoàn thiện quy trình vận hành hiệu quả, xây dựng hệ thống kênh phân phối toàn diện và phát triển danh mục sản phẩm BHNT đa dạng, cạnh tranh, được hàng nghìn khách hàng tin tưởng lựa chọn.

Mới đây, Shinhan Life Việt Nam được vinh danh với giải thưởng "Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất" tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam 2025, tiếp tục chứng minh cho nỗ lực không ngừng đổi mới của cả tập thể sáng tạo và gắn kết nhằm mang đến các giá trị tốt hơn cho khách hàng. Công ty hiện cung cấp một danh mục sản phẩm mang đến những giải pháp bảo hiểm toàn diện, đáp ứng đa dạng nhu cầu về bảo vệ, tích lũy và đầu tư của khách hàng.

Con người là động lực tăng trưởng bền vững dài hạn

Những tháng cuối năm, tập thể nhân viên và tư vấn tài chính đang là động lực mạnh mẽ đưa Shinhan Life Việt Nam tăng tốc, hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng toàn diện trong năm nay và tạo nền tảng vững chắc cho sự bứt phá trong những năm tới.

Văn hóa tự chủ trong công việc, tự lãnh đạo bản thân và hợp tác gắn kết giữa đồng nghiệp tiếp tục được thúc đẩy để tạo nên sức mạnh nội lực cho doanh nghiệp. Mỗi nhân viên được trao quyền làm chủ công việc chuyên môn, tạo cơ hội phát huy tối đa năng lực, thăng tiến trong sự nghiệp và được hưởng chế độ đãi ngộ, thu nhập tốt hơn. Cùng với chính sách phúc lợi hấp dẫn, môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ toàn diện cũng là yếu tố giúp Shinhan Life Việt Nam tạo được sự hài lòng và gắn bó của nhân viên.

Công ty được các tổ chức quốc tế uy tín về nhân sự đánh giá cao

Chiến lược nhân sự hiệu quả không chỉ giúp công ty tạo dựng được uy tín, vị thế riêng trên thị trường, mà còn được các tổ chức quốc tế uy tín đánh giá cao. Hai năm 2024 và 2025, Shinhan Life Việt Nam liên tục được tạp chí HR Asia vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" và "Doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời nhất"- những danh hiệu tôn vinh các tổ chức có chiến lược nhân sự xuất sắc, mức độ gắn kết cao giữa các nhân viên và môi trường làm việc lý tưởng.

Ông Bae Seung Jun khẳng định đây là thành quả của cả đội ngũ nhân viên và tư vấn tài chính. "Tôi mong muốn xây dựng Shinhan Life Việt Nam trở thành nơi mà mỗi người đều cảm thấy tự hào và hứng khởi làm việc mỗi ngày. Tôi luôn khuyến khích nhân viên nuôi dưỡng khát vọng, bởi sự phát triển của mỗi cá nhân sẽ thúc đẩy công ty phát triển", ông chia sẻ thêm.

Kiên định với chiến lược lấy con người làm trọng tâm, Shinhan Life Việt Nam tiếp tục xây dựng môi trường làm việc tích cực, nuôi dưỡng khát vọng và phát huy nội lực tập thể. Đây được xác định là nền tảng vững chắc giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững trong dài hạn và khẳng định dấu ấn khác biệt trên thị trường BHNT.

Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam vừa nhận danh hiệu "Doanh nghiệp vì cộng đồng" năm thứ hai liên tiếp tại Lễ vinh danh Saigon Times CSR 2025.

