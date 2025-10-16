Đây là năm thứ 4 liên tiếp Shinhan Life Việt Nam đồng hành cùng các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Huyết học Lâm sàng/ Ung bướu - Xạ trị - Y học Hạt nhân, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Ông Bae Seung Jun – Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam trao tài trợ viện phí cho 15 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tới đại diện Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Thông qua việc tài trợ chi phí điều trị, Công ty hy vọng có thể chung tay san sẻ một phần chi phí cho 15 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện, tiếp thêm sức mạnh cho gia đình cùng các em trong quá trình chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.

Ban lãnh đạo cùng nhân viên và đại lý Shinhan Life Việt Nam còn thăm hỏi và trao tặng 300 phần quà cùng 1.500 phần cơm trưa nghĩa tình đến bệnh nhi và người nhà. Những món quà chứa đựng tình cảm đã góp phần mang đến niềm vui, sự ấm áp cho các em nhỏ cùng người thân trong mùa hội Trung thu.

Trước đó, ngày 03-10-2025, công ty đã trao tặng 20 máy tính học tập cho học sinh của Trường THCS Tịnh Hà, Đồng Tháp, thể hiện cam kết đồng hành cùng thế hệ trẻ của Shinhan Life Việt Nam.