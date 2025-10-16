Nhịp sống
16/10/2025 07:48

Shinhan Life Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn

In bài viết

Shinhan Life tài trợ chi phí điều trị cho 15 bệnh nhi ung thư, tặng 300 phần quà, 1.500 phần cơm nghĩa tình tới bệnh nhi và người nhà tại BV Nhi đồng Thành phố.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp Shinhan Life Việt Nam đồng hành cùng các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Huyết học Lâm sàng/ Ung bướu - Xạ trị - Y học Hạt nhân, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Shinhan Life Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1.

Ông Bae Seung Jun – Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam trao tài trợ viện phí cho 15 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tới đại diện Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Thông qua việc tài trợ chi phí điều trị, Công ty hy vọng có thể chung tay san sẻ một phần chi phí cho 15 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện, tiếp thêm sức mạnh cho gia đình cùng các em trong quá trình chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.

Ban lãnh đạo cùng nhân viên và đại lý Shinhan Life Việt Nam còn thăm hỏi và trao tặng 300 phần quà cùng 1.500 phần cơm trưa nghĩa tình đến bệnh nhi và người nhà. Những món quà chứa đựng tình cảm đã góp phần mang đến niềm vui, sự ấm áp cho các em nhỏ cùng người thân trong mùa hội Trung thu.

Trước đó, ngày 03-10-2025, công ty đã trao tặng 20 máy tính học tập cho học sinh của Trường THCS Tịnh Hà, Đồng Tháp, thể hiện cam kết đồng hành cùng thế hệ trẻ của Shinhan Life Việt Nam.

P.An
từ khóa : hoàn cảnh khó khăn, Bệnh viện Nhi đồng, Shinhan Life, ung thư
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tổ chức Hội thi Tìm hiểu pháp luật năm 2025

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tổ chức Hội thi Tìm hiểu pháp luật năm 2025

Thông tin nhanh 09:40

SAWACO tổ chức Hội thi Tìm hiểu pháp luật 2025, lan tỏa tinh thần “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”, thúc đẩy chuyển đổi số trong tuyên truyền.

PVOIL tiến gần đến cột mốc doanh thu năm 2025

PVOIL tiến gần đến cột mốc doanh thu năm 2025

Sản xuất - Kinh doanh 09:38

Trong 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu hợp nhất PVOIL đạt 107.000 tỉ đồng; tiến gần đến cột mốc doanh thu được Petrovietnam giao cả năm 2025.

Sửa sang tổ ấm mùa cuối năm: giải pháp lắp đặt máy lạnh thông minh và tiết kiệm từ Điện máy Xanh

Sửa sang tổ ấm mùa cuối năm: giải pháp lắp đặt máy lạnh thông minh và tiết kiệm từ Điện máy Xanh

Sản phẩm 09:38

Tháng 10 này, Điện máy Xanh mang đến “Combo Nhà mới” với loạt đặc quyền hấp dẫn dành cho khách hàng có nhu cầu lắp đặt hoặc thay mới máy lạnh.

Cấp nước an toàn trong mọi tình huống

Cấp nước an toàn trong mọi tình huống

Sản xuất - Kinh doanh 09:37

Cấp nước Gia Định diễn tập ứng phó sự cố bể ống, bảo đảm cung cấp nước sạch an toàn, liên tục cho người dân cư xá Thanh Đa (TP HCM).

Người dân vui mừng có đồng hồ nước thông minh, thanh toán qua app

Người dân vui mừng có đồng hồ nước thông minh, thanh toán qua app

Dịch vụ 09:37

Người dân xã Bình Khánh (TP HCM) phấn khởi khi được lắp đồng hồ nước thông minh, có thể theo dõi và thanh toán tiền nước tiện lợi qua app SAWACO.

Yến sào Khánh Hòa – Lá cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước

Yến sào Khánh Hòa – Lá cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước

Doanh nghiệp 07:48

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ I giai đoạn 2025-2030 đã được tổ chức trọng thể với sự tham dự của khoảng 650 đại biểu

TTTM MM Mega Market Đà Nẵng cất nóc, khẳng định bước đi chiến lược của MM Mega Market Việt Nam

TTTM MM Mega Market Đà Nẵng cất nóc, khẳng định bước đi chiến lược của MM Mega Market Việt Nam

Sản xuất - Kinh doanh 07:47

Với vốn đầu tư gần 20 triệu USD, dự án MM Mega Market Đà Nẵng Super Center là mô hình Trung tâm Thương mại 100% B2C đầu tiên của MM Mega Market tại Việt Nam.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn