Sau mùa đầu tiên vào năm 2024 được giáo viên và học sinh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đón nhận tích cực, Shinhan Life tiếp tục triển khai S-Career mùa 2. Chương trình cung cấp phương pháp, hướng dẫn công cụ và biểu mẫu nhằm hỗ trợ học sinh có đủ thông tin để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực bản thân, điều kiện gia đình và hoàn cảnh kinh tế xã hội.

Chương trình S-Career được tổ chức tại trườngTHPT Nguyễn Trung Trực

Năm nay, S-Career triển khai tại 04 điểm trường: trường THPT Chuyên Bảo Lộc (Lâm Đồng), trường THPT Tắc Vân (Cà Mau), trường THPT Ten Lơ Man (TP. Hồ Chí Minh) và trường THPT Nguyễn Trung Trực (Tây Ninh). Chương trình được thiết kế giữa sơ lược lý thuyết, thực hành ứng dụng và giải đáp thắc mắc, thu hút gần 2.100 học sinh và hơn 200 giáo viên tham gia.

"Là Công ty bảo hiểm nhân thọ, chúng tôi tập trung mang lại những giải pháp tài chính, bảo vệ cho tương lai khách hàng. Song song, chúng tôi ưu tiên đầu tư vào giáo dục và sự phát triển cho thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của đất nước", Ông Bae Seung Jun, Tổng giám đốc Shinhan Life Việt Nam nói.

Dự kiến chương trình sẽ được triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước.