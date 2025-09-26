Doanh nghiệp
26/09/2025 15:49

Shinhan Life được vinh danh Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất



Shinhan Life Việt Nam được vinh danh “Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất” tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam 2025.

"Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất" là một hạng mục nằm trong Chương trình bình chọn sản phẩm/dịch vụ tài chính tiêu biểu năm 2025. Đây là chương trình bình chọn duy nhất được thực hiện tại Việt Nam, đáp ứng theo các thông lệ quốc tế, có tiêu chí đánh giá rõ ràng và được bình xét bởi Hội đồng bình chọn là các chuyên gia độc lập có uy tín trong và ngoài nước.

Shinhan Life được vinh danh Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất- Ảnh 1.

Danh hiệu "Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất" là sự công nhận cho chiến lược phát triển sản phẩm lấy khách hàng làm trọng tâm và những nỗ lực đổi mới không ngừng của Shinhan Life Việt Nam.

Ông Bae Seung Jun, Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam chia sẻ: "Chiến thắng tại hạng mục quan trọng này một lần nữa khẳng định vị thế và cam kết của Shinhan Life trong việc lắng nghe và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo để mang đến những giải pháp bảo vệ và tích lũy tài chính hiệu quả, linh hoạt, song hành cùng khách hàng trên mọi chặng đường cuộc sống".

M.Huy
từ khóa : Dịch vụ tài chính, Shinhan Life Việt Nam
