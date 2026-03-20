Thị trường
20/03/2026 13:31

Chứng khoán Rồng Việt và VinaCapital hợp tác phân phối chứng chỉ quỹ mở trên iDragon

In bài viết

Ngày 18-3-2026, CTCP Chứng khoán Rồng Việt và CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital đã ký kết hợp tác phân phối chứng chỉ quỹ mở trên ứng dụng giao dịch iDragon.

Chứng chỉ quỹ mở đang trở thành lựa chọn được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhờ cách thức đầu tư đơn giản, được quản lý chuyên nghiệp. Đặc biệt, đây là kênh đầu tư tích sản dài hạn, được khuyến khích nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường vốn Việt Nam.

Theo thỏa thuận hợp tác được ký kết vào ngày 18-3 vừa qua, 7 sản phẩm chứng chỉ quỹ mở của VinaCapital (VESAF, VEOF, VMPF, VDEF, VIBF, VLBF, VFF) sẽ được phân phối đến khách hàng của Rồng Việt thông qua ứng dụng giao dịch iDragon. Đây là các loại hình quỹ cổ phiếu, trái phiếu và cân bằng, trong đó hai quỹ VESAF và VEOF đạt mức lợi nhuận kép bình quân 17,8% và 18,3% trong 5 năm (tính đến cuối tháng 1-2026, theo công bố từ VinaCapital), cao hơn mức tăng bình quân 11,6% của VN-Index.

Tại buổi lễ, Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Rồng Việt chia sẻ: "Việc hợp tác phân phối chứng chỉ quỹ mở của VinaCapital là bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái sản phẩm đầu tư của Rồng Việt. Với năng lực quản lý chuyên nghiệp từ VinaCapital, cùng nền tảng công nghệ, hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ và tệp khách hàng của Rồng Việt, sự hợp tác này sẽ mang đến những giải pháp đầu tư chất lượng, hiệu quả, góp phần nâng cao trải nghiệm của khách hàng".

Trên ứng dụng iDragon, nhà đầu tư có thể dễ dàng mở tài khoản chứng khoán Rồng Việt và tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ bằng hợp đồng điện tử với chữ ký số (có xác thực bởi Bộ Công Thương), thực hiện giao dịch mua - bán và theo dõi hiệu quả đầu tư của các quỹ một cách trực quan, thuận tiện.

Chứng khoán Rồng Việt hai năm liền đạt doanh thu hơn 1.000 tỉ đồng, lãi năm 2025 trên 350 tỉ đồng

Chứng khoán Rồng Việt vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV-2025 và kết quả kinh doanh năm 2025 (riêng công ty mẹ) với tổng doanh thu đạt 1.054 tỉ đồng

PV

từ khóa : Rồng Việt
Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn