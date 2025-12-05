Chứng khoán Rồng Việt nhận cú đúp giải thưởng tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2025

Tại Lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2025, CTCP Chứng khoán Rồng Việt vinh dự nhận hai danh hiệu "Tiến bộ vượt trội hạng mục Báo cáo Phát triển bền vững" (nhóm Tài chính) và "Top 10 doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất" (nhóm Mid-cap)".

Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (Vietnam Listed Company Awards, VLCA) là sự mở rộng từ Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên do Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Báo Tài chính - Đầu tư phối hợp tổ chức, cùng với sự tham gia của các đối tác chuyên nghiệp, chuyên gia đầu ngành đến từ các tổ chức uy tín trên thị trường nhằm đảm bảo tính chính xác và khách quan trong quá trình đánh giá.

Qua 18 năm thực hiện, Cuộc bình chọn đã có những tác động tích cực nhằm thay đổi nhận thức của các doanh nghiệp trong việc nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch trong công bố thông tin, tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp cận thông tin doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Từ hàng trăm doanh nghiệp lọt vào vòng chung khảo, Chứng khoán Rồng Việt đã được Ban tổ chức vinh danh thành tích ở 2 hạng mục bình chọn tại Lễ trao giải VLCA vừa qua.

Cụ thể, Báo cáo Phát triển bền vững với chủ đề "Rồng Việt 18 năm - Hành trình kiến tạo hệ sinh thái tài chính đầu tư bền vững" nhận được giải Tiến bộ vượt trội ở nhóm Tài chính. Đây cũng là năm đầu tiên Rồng Việt thực hiện báo cáo riêng về Phát triển bền vững, đánh dấu sự tích hợp ESG vào chiến lược kinh doanh, quản trị rủi ro và ra quyết định đầu tư. Báo cáo của Rồng Việt được đánh giá cao về cách tiếp cận bài bản, minh bạch và có cơ sở định lượng vững chắc, trở thành một trong những báo cáo Phát triển bền vững tốt nhất trong ngành Tài chính và được bình chọn có Tiến bộ vượt trội.

Ông Đinh Công Minh - Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị Rồng Việt - đón nhận giải thưởng

Đối với hạng mục Quản trị công ty, Rồng Việt cũng được vinh danh Top 10 doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất nhóm Vốn hóa vừa (Mid-cap). Đây là năm thứ 2 liên tiếp Rồng Việt đạt thành tích này, sau khi đạt kết quả Top 5 ở hạng mục tương tự nhóm Vốn hoá nhỏ (Small-cap) vào năm 2021.

Ông Trần Thăng Long - Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội Rồng Việt - đón nhận giải thưởng

Cũng tại sự kiện Lễ trao giải, Rồng Việt còn được HOSE vinh danh vì những đóng góp cho hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2000-2025.

Theo Ban tổ chức, bộ tiêu chí đánh giá Quản trị công ty Việt Nam (VCGS) tại VLCA năm nay được nâng chuẩn, không chỉ nhằm đáp ứng các yêu cầu hội nhập và chuẩn hoá theo tiêu chí thị trường mới nổi, mà còn tạo động lực để doanh nghiệp niêm yết dịch chuyển từ tư duy tuân thủ tối thiểu sang thực hành quản trị thực chất - minh bạch, chuẩn mực và hướng đến giá trị bền vững.

Trong hoạt động quản trị công ty, Rồng Việt luôn đề cao các yếu tố minh bạch, an toàn và hiệu quả. Mô hình quản trị của Công ty được định hướng với mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời đề cao quản trị rủi ro, kiểm soát và kiểm toán nội bộ chặt chẽ.

Song song đó, Rồng Việt luôn xem trách nhiệm thông tin minh bạch là chuẩn mực và cam kết với nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh thị trường tiến gần hơn tới các tiêu chuẩn của thị trường mới nổi. Dẫn chứng là việc công ty luôn tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ và chủ động vượt chuẩn trong công bố thông tin và đảm bảo quyền lợi của cổ đông, đặc biệt là cổ đông thiểu số. Rồng Việt là một trong những đơn vị tiên phong phát hành đồng thời hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh cho cả Báo cáo thường niên và Báo cáo Phát triển bền vững. Việc duy trì công bố song ngữ đảm bảo quyền tiếp cận thông tin bình đẳng, kịp thời cho cổ đông và nhà đầu tư nước ngoài, giúp Rồng Việt duy trì vị thế trong nhóm các công ty chứng khoán có chất lượng quản trị tốt nhất trên thị trường.

Rồng Việt còn thiết lập hệ thống quản trị rủi ro toàn diện thông qua mô hình ba tuyến phòng vệ, đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả và an toàn tuyệt đối. Công ty cũng chủ động làm việc với các tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín trong nước và quốc tế để đáp ứng các quy định đối với tổ chức phát hành trái phiếu, cũng như gia tăng niềm tin, uy tín cho khách hàng, nhà đầu tư.

Về chiến lược và định hướng phát triển bền vững, Rồng Việt đặt mục tiêu ESG là một trong những trọng tâm chiến lược đến năm 2030, hướng tới cân bằng giữa tăng trưởng, kiến tạo giá trị - tác động tích cực đến môi trường - và đóng góp, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Rồng Việt đã thành lập Tiểu ban Phát triển bền vững trực thuộc HĐQT, đảm nhiệm vai trò giám sát, hoạch định và triển khai các mục tiêu ESG trên toàn hệ thống.

Báo cáo Phát triển bền vững năm 2024 của Rồng Việt thể hiện được tiềm năng của một báo cáo bài bản khi không chỉ tuân thủ quy định pháp luật mà còn tham chiếu đến các tiêu chuẩn quốc tế như GRI (2021), Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc (SDG) và đặc biệt là Chuẩn mực Kế toán Bền vững (SASB) áp dụng riêng cho ngành dịch vụ tài chính. Chính vì vậy, dù là năm đầu tiên công bố báo cáo riêng, song Báo cáo Phát triển bền vững của Rồng Việt đã thể hiện sự tiến bộ vượt trội trong nhóm Tài chính về tính minh bạch, quản trị và đo lường ESG.

Với tinh thần tiên phong và chiến lược dài hạn, Rồng Việt ngày càng thể hiện sự tiến bộ vượt trội nhằm nâng cao chuẩn mực quản trị doanh nghiệp và kiến tạo giá trị bền vững trong tài chính hiện đại. Điều này không chỉ được minh chứng qua "cú đúp" thành tích tại VLCA 2025 mà còn được khẳng định bởi chuỗi giải thưởng danh giá từ các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế như: Top 7 Công ty chứng khoán dẫn đầu về thực hành ESG (Hiệp hội VASB); Dịch vụ Phân tích và Tư vấn đầu tư tốt nhất Việt Nam 2025 (Tạp chí GBFR); các thành tích tiêu biểu về Dịch vụ Môi giới tài chính, Sản phẩm công nghệ và chuyển đổi số, Giải pháp tài chính cá nhân và Dịch vụ Quản lý tài sản tại (Diễn đàn VWAS); Top 10 Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam (Diễn đàn VIF)...

Các giải thưởng này một lần nữa khẳng định uy tín, vị thế của thương hiệu Rồng Việt và chiến lược đúng đắn của Công ty trên hành trình trở thành một trong những định chế tài chính hàng đầu, hiện đại và hiệu quả nhất Việt Nam.