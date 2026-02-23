Buổi thăm và làm việc diễn ra trong không khí phấn khởi đầu xuân, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh đối với doanh nghiệp nòng cốt, có đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa đón tiếp Đoàn lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Báo cáo tại buổi làm việc, Bà Trịnh Thị Hồng Vân cho biết: "Với bản lĩnh, tinh thần Kỷ cương, đổi mới và đoàn kết của toàn hệ thống, Công ty đạt nhiều kết quả tích cực: Doanh thu tăng 19%, lợi nhuận trước thuế tăng 11%, nộp ngân sách Nhà nước tăng 15% so với năm 2024.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân báo cáo công việc với Đoàn lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest tiếp tục khẳng định vị thế với nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước, góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế."

Ông Trần Phong, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc tại Công ty Yến sào Khánh Hòa

Phát biểu tại buổi làm việc, Đồng chí Trần Phong, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026 đến lãnh đạo các sở, ban, ngành và toàn thể CBCNV Công ty, đồng thời Chủ tịch đánh giá cao những kết quả Công ty đã đạt được.

Ông cũng nhấn mạnh: năm 2026 Công ty phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo hơn nữa, hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, đóng góp tích cực vào ngân sách tỉnh, tạo việc làm ổn định cho người lao động và quảng bá giá trị của Yến sào Khánh Hòa ra thị trường trong nước và quốc tế.