Yến sào Khánh Hòa và Vietravel hợp tác cùng phát triển

Sự kiện đánh dấu bước hợp tác chiến lược quan trọng trong việc liên kết sức mạnh thương hiệu, hướng tới mục tiêu thúc đẩy du lịch Khánh Hòa nói chung, tôn vinh ngành nghề yến sào nói riêng và lan tỏa các giá trị đặc sản địa phương mang đậm bản sắc Khánh Hòa.

Đại diện hai đơn vị ký thỏa thuận hợp tác

Hiện nay, Công ty Yến sào Khánh Hòa đang quản lý và khai thác 173 hang yến, 33 đảo yến lớn nhỏ trên phạm vi cả nước, đạt Kỷ lục Châu Á về số lượng hang đảo yến nhiều nhất, sản lượng yến sào lớn nhất Châu Á, khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành yến sào Việt Nam. Trên nền tảng đó, Công ty phát huy giá trị 2 di sản quốc gia Lễ Hội Yến sào Khánh Hòa và Tri thức khai thác và Chế biến Yến sào Khánh Hòa, phát triển các hoạt động tham quan, trải nghiệm gắn với du lịch đảo yến.

Song song với công tác bảo tồn và khai thác, Công ty Yến sào Khánh Hòa đầu tư mạnh mẽ cho KHCN, chế biến sâu và đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng hệ thống nhà máy hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế, áp dụng quy trình sản xuất khép kín, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Từ đó hình thành hơn 60 dòng sản phẩm mang các thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest, Sanna, SanestFoods… có giá trị dinh dưỡng cao, chất lượng ổn định với hệ thống trên 1.000 nhà phân phối trong nước và quốc tế; trở thành đặc sản tiêu biểu và quà tặng cao cấp gắn liền với hình ảnh Khánh Hòa, được người tiêu dùng trong nước và quốc tế tin tưởng.

Bên cạnh đó, Vietravel là một trong những đơn vị lữ hành hàng đầu châu Á, có thế mạnh trong tổ chức tour du lịch, các chương trình tham quan, trải nghiệm, các đoàn khách du lịch tập thể, khách cơ quan, doanh nghiệp, các hoạt động hội nghị, hội thảo và sự kiện kết hợp du lịch. Vietravel sở hữu hệ thống khách hàng rộng lớn và kinh nghiệm chuyên nghiệp trong việc quảng bá hình ảnh điểm đến, đóng vai trò quan trọng trong việc đưa hình ảnh Khánh Hòa đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên thống nhất tận dụng tối đa hệ sinh thái khách hàng và thế mạnh của nhau để gia tăng nhận biết thương hiệu và doanh số. Cùng phát triển các chiến dịch quảng bá theo mùa (Tết, hè, lễ hội) và sản xuất các nội dung trải nghiệm thực tế để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ. Hình ảnh thương hiệu và sản phẩm Yến sào Khánh Hòa sẽ xuất hiện trên các ấn phẩm, kênh truyền thông và trong các tour du lịch của Vietravel. Đặc biệt, sự hợp tác này còn mang sứ mệnh văn hóa sâu sắc: Nâng tầm giá trị di sản Yến sào Khánh Hòa. Thông qua mạng lưới quảng bá du lịch chuyên nghiệp của Vietravel, câu chuyện về lịch sử ngành nghề lâu đời cùng giá trị dinh dưỡng vượt trội của Yến sào thiên nhiên sẽ được lan tỏa mạnh mẽ, đến gần với du khách trong nước và quốc tế.

Sự hợp tác giữa Yến sào Khánh Hòa và Vietravel kiến tạo nên chuỗi giá trị kép, vừa mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, vừa gia tăng trải nghiệm đẳng cấp cho khách hàng. Du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm những hành trình độc đáo: khám phá vẻ đẹp của Đảo yến Hòn Nội, tìm hiểu quy trình sản xuất tinh chế yến sào tại nhà máy hiện đại và mua sắm quà tặng chính hãng cao cấp tại hệ thống Cửa hàng Yến sào Khánh Hòa.

Bên cạnh đó, hai đơn vị cam kết triển khai đồng bộ các chính sách ưu đãi chéo và khuyến mãi đặc quyền, đảm bảo sự thuận tiện và quyền lợi tối đa cho người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa nhấn mạnh "Chúng tôi tin rằng thông qua bản ký kết hợp tác chiến lược lần này, Yến sào Khánh Hòa cùng Vietravel sẽ tạo ra nhiều giá trị mới cho du khách nội địa và quốc tế. Việc kết hợp giữa thế mạnh của Yến sào Khánh Hòa trong lĩnh vực khai thác, chế biến yến sào Khánh Hòa và lĩnh vực lữ hành của Vietravel sẽ giúp nâng tầm trải nghiệm cho du khách, thúc đẩy du lịch nội địa cũng như mở rộng thị trường du lịch quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác này sẽ không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho hai bên mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành du lịch Khánh Hòa."

Ngay sau lễ ký kết, hai bên đã thống nhất kế hoạch cụ thể. Trong tháng 2-2026, Vietravel Khánh Hòa và Yến sào Khánh Hòa sẽ phối hợp tổ chức đón 03 đoàn khách du lịch đặc biệt. Hành trình tour được thiết kế riêng biệt để du khách được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của Đảo Yến – nơi khởi nguồn của nghề khai thác yến sào đảo thiên nhiên và tham quan hệ thống cửa hàng trưng bày hiện đại.