Yến sào Khánh Hòa đón đoàn quốc tế tham quan nhà máy Sanvinest

Chiều 23-1, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã đón tiếp đoàn công tác trong nước và quốc tế tham dự Hội thảo quốc tế về công nghệ thông tin dành cho cơ quan sở hữu trí tuệ đến tham quan Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa.

Đoàn đến tham quan Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa

Đoàn công tác gồm hơn 50 đại biểu, với sự tham dự của đại diện Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO), Ban thư ký ASEAN và các cơ quan trong khu vực ASEAN và Châu Á - Thái Bình Dương cùng các đại biểu từ Cục Sở hữu trí tuệ và Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Khánh Hòa.

Công ty Yến sào Khánh Hòa chuẩn bị đón tiếp đoàn

Tiếp đoàn, ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng Giám đốc Công ty đã giới thiệu khái quát về chặng đường 35 năm xây dựng và phát triển Yến sào Khánh Hòa. Đồng thời, mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với các tổ chức, cơ quan sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, bảo hộ và khai thác tài sản trí tuệ, chuyển giao công nghệ, góp phần quảng bá hình ảnh Khánh Hòa và Việt Nam đến bạn bè khu vực và quốc tế.

Đoàn tìm hiểu quy trình chế biến

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã trực tiếp tham quan Xưởng sản xuất và khu vực showroom. Tại đây, các đại biểu được tìm hiểu quy trình khai thác và chế biến Yến sào Khánh Hòa kết hợp giữa phương pháp cổ truyền và dây chuyền công nghệ hiện đại tiêu chuẩn châu Âu, mang đến người tiêu dùng những sản phẩm dinh dưỡng cao cấp.

Đoàn tham quan Xưởng sản xuất

Đặc biệt, công ty luôn chú trọng ứng dụng đề tài nghiên cứu khoa học vào thực tiễn phát triển sản phẩm mới, cải tiến mẫu mã, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, giữ vững niềm tin với người tiêu dùng.

Đây là hoạt động quan trọng để quảng bá đặc sản Khánh Hòa và thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest đến bạn bè quốc tế. Qua đó, góp phần nâng tầm giá trị thương hiệu Quốc gia, tạo đà để Yến sào Khánh Hòa tiếp tục vươn mình mạnh mẽ trên trường quốc tế.