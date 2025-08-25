Văn hóa – Giải trí
25/08/2025 11:06

Chỉ còn 45 ngày cuối triển lãm tương tác đa giác quan Tầng 8 – TTTM Gigamall chính thức khép lại

Tháng 9 này, một hành trình nghệ thuật đầy cảm xúc tại Tầng 8, TTTM Gigamall - Triển lãm Van Gogh & Monet Art Lighting Experience sẽ chính thức khép lại.

Triển lãm Van Gogh & Monet Art Lighting Experience không chỉ là một sự kiện nghệ thuật thông thường, mà đã trở thành điểm đến văn hóa biểu tượng, nơi những bức tranh của Van Gogh và Monet "sống" dậy, kể những câu chuyện chạm đến trái tim khán giả.

Chỉ còn 45 ngày cuối cùng để bạn hòa mình vào không gian hội họa độc đáo này – một trải nghiệm chưa từng có tại Việt Nam!

Hành trình nghệ thuật triệu trái tim tại TP.HCM

Kể từ ngày mở cửa, Van Gogh & Monet Art Lighting Experience tại Tầng 8, Gigamall đã vượt xa kỳ vọng, trở thành biểu tượng của làn sóng văn hóa mới. Nơi đây, nghệ thuật không còn bị giới hạn trong khung tranh hay bảo tàng, mà trở nên sống động, gần gũi và đầy cảm xúc, chạm đến công chúng một cách trực tiếp nhất.

Triển lãm Van Gogh & Monet Experience tại Gigamall thu hút đông đảo người xem

Trong gần hai năm hoạt động, triển lãm đã ghi dấu ấn sâu sắc, thu hút hơn 300.000 lượt khách trong và ngoài nước. Điều này đã biến tầng 8 Gigamall thành một trong những điểm đến văn hóa – nghệ thuật hàng đầu TP HCM. Lần đầu tiên tại Việt Nam, công chúng được trải nghiệm nghệ thuật tương tác đa giác quan (immersive) theo chuẩn quốc tế, đắm mình trong ánh sáng sống động và công nghệ thực tế ảo, tạo nên một hành trình cảm xúc xuyên suốt cuộc đời danh họa Van Gogh.

Không chỉ dừng lại ở việc thưởng lãm, triển lãm còn đóng vai trò như một "lớp học nghệ thuật không tường", truyền cảm hứng sáng tạo và giá trị nhân văn cho hàng nghìn học sinh, sinh viên từ hơn 100 đoàn trường học các cấp. Sự lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội với hàng triệu lượt tiếp cận và vô số lời chia sẻ xúc động là minh chứng rõ nét cho sức hút đặc biệt của triển lãm này.

Chương trình tri ân dành cho những trái tim yêu nghệ thuật

Triển lãm sẽ kết thúc vào cuối tháng 9-2025, để nhường chỗ cho chương tiếp theo: Claude Monet & các danh họa trường phái Ấn tượng khác vẫn diễn ra tại Tầng 8 – TTTM Gigamall. Vì thế, đây là cơ hội cuối cùng để bạn gặp gỡ Van Gogh trong không gian đậm chất điện ảnh và cảm xúc này.

Để tri ân những trái tim yêu nghệ thuật, trong 45 ngày cuối cùng, Ban tổ chức triển khai loạt chương trình đặc biệt:

  • MUA 1 TẶNG 1 vé vào cửa, áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần, không giới hạn loại vé
  • Ưu đãi lên đến 50% tất cả các sản phẩm souvenir Van Gogh: tranh in canvas, mô hình 3D căn phòng ngủ, sổ tay, áo thun, túi vải…

Đừng bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để trải nghiệm một trong những triển lãm nghệ thuật đáng giá nhất tại TP.HCM! Đặt vé ngay hôm nay và cùng người thân, bạn bè khám phá thế giới triển lãm huyền ảo tại tầng 8 – TTTM Gigamall nhé!

THÔNG TIN CHI TIẾT:

Địa điểm: Tầng 8 – Trung tâm thương mại Gigamall, 240 – 242 Phạm Văn Đồng, P.Hiệp Bình, TP HCM

Thời gian kết thúc: Tháng 10-2025

Giờ mở cửa: Thứ 2 – Thứ 6: 9h30 – 22h00. Thứ 7, CN & ngày lễ: 9h00 – 22h00

Ưu đãi vé: Mua 1 tặng 1 tất cả các ngày – Áp dụng cho mọi loại vé

Ưu đãi souvenir: Giảm giá đến 50% nhiều mặt hàng lưu niệm trong bộ sưu tập Van Gogh

Website: https://jp-expo.com.vn/pages/gioi-thieu-van-gogh-monet-expo



