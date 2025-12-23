Trong khuôn khổ Lễ tổng kết Chương trình "Vì Môi trường xanh Quốc gia" tổ chức tại Hà Nội, Công ty CPHH Vedan Việt Nam đã vinh dự được trao chứng nhận "Doanh nghiệp ESG Xanh Quốc gia 2025".

Chương trình "Vì Môi trường xanh Quốc gia" do Viện Nghiên cứu tăng trưởng xanh phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam triển khai thường niên từ năm 2012. Giải thưởng "Doanh nghiệp ESG Xanh Quốc gia" nhằm ghi nhận các doanh nghiệp tiên phong thực hiện chiến lược phát triển bền vững, lấy các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) làm trụ cột. Doanh nghiệp được đánh giá theo 30 tiêu chí, tham chiếu các chuẩn mực quốc tế như GRI, MSCI... với quy trình xét chọn khoa học, minh bạch.

Bà Hà Thị Hòa Bình, Phó Giám đốc - đại diện Vedan Việt Nam chứng nhận từ Ban tổ chức

Với Vedan Việt Nam, danh hiệu này là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng trong công tác bảo vệ môi trường và quản lý sản xuất công nghiệp. Doanh nghiệp đã đầu tư cải tiến dây chuyền sản xuất, tối ưu hóa nguyên liệu, vận hành hệ thống xử lý chất thải đạt chuẩn, đảm bảo minh bạch trong bảo vệ môi trường, gắn chất lượng sản phẩm với trách nhiệm xã hội.

Là doanh nghiệp FDI có gần 35 năm hoạt động tại Việt Nam, Vedan kiên định phương châm "Yêu quý môi trường - Kinh doanh lâu dài", áp dụng các tiêu chuẩn ISO 14001, ISO 45001 và tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương. Thời gian tới, Vedan tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, hướng tới mục tiêu Net Zero và phát triển kinh tế tuần hoàn.