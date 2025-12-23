Nhịp sống
23/12/2025 13:45

Vedan Việt Nam được trao chứng nhận “Doanh nghiệp ESG Xanh Quốc gia 2025”

In bài viết

Vedan Việt Nam được trao chứng nhận “Doanh nghiệp ESG Xanh Quốc gia 2025” vì những nỗ lực bền bỉ trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững

Trong khuôn khổ Lễ tổng kết Chương trình "Vì Môi trường xanh Quốc gia" tổ chức tại Hà Nội, Công ty CPHH Vedan Việt Nam đã vinh dự được trao chứng nhận "Doanh nghiệp ESG Xanh Quốc gia 2025".

Chương trình "Vì Môi trường xanh Quốc gia" do Viện Nghiên cứu tăng trưởng xanh phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam triển khai thường niên từ năm 2012. Giải thưởng "Doanh nghiệp ESG Xanh Quốc gia" nhằm ghi nhận các doanh nghiệp tiên phong thực hiện chiến lược phát triển bền vững, lấy các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) làm trụ cột. Doanh nghiệp được đánh giá theo 30 tiêu chí, tham chiếu các chuẩn mực quốc tế như GRI, MSCI... với quy trình xét chọn khoa học, minh bạch.

Vedan Việt Nam được trao chứng nhận “Doanh nghiệp ESG Xanh Quốc gia 2025” - Ảnh 2.

Bà Hà Thị Hòa Bình, Phó Giám đốc - đại diện Vedan Việt Nam chứng nhận từ Ban tổ chức

Với Vedan Việt Nam, danh hiệu này là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng trong công tác bảo vệ môi trường và quản lý sản xuất công nghiệp. Doanh nghiệp đã đầu tư cải tiến dây chuyền sản xuất, tối ưu hóa nguyên liệu, vận hành hệ thống xử lý chất thải đạt chuẩn, đảm bảo minh bạch trong bảo vệ môi trường, gắn chất lượng sản phẩm với trách nhiệm xã hội.

Là doanh nghiệp FDI có gần 35 năm hoạt động tại Việt Nam, Vedan kiên định phương châm "Yêu quý môi trường - Kinh doanh lâu dài", áp dụng các tiêu chuẩn ISO 14001, ISO 45001 và tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương. Thời gian tới, Vedan tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, hướng tới mục tiêu Net Zero và phát triển kinh tế tuần hoàn.

M.Thư
từ khóa : Vedan, vedan việt nam
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh cho bệnh nhi tại TP HCM và Hà Nội

Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh cho bệnh nhi tại TP HCM và Hà Nội

Hoạt động cộng đồng 13:47

Từ năm 2000 đến nay, Prudential đã đóng góp hơn 15 tỉ đồng cho các sáng kiến chung, mang lại lợi ích cho hàng chục ngàn trẻ em

Chung tay vì cộng đồng, ACB tổ chức giải golf “Drive with Heart 2025”

Chung tay vì cộng đồng, ACB tổ chức giải golf “Drive with Heart 2025”

Hoạt động cộng đồng 13:47

Tiếp nối hoạt động hợp tác với các tổ chức xã hội, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tổ chức giải golf thiện nguyện ACB Invitational 2025 - Drive with Heart.

Case-study về “AI-first” của fintech Việt

Case-study về “AI-first” của fintech Việt

Thị trường 13:46

5 năm trở lại đây, AI đã trở thành lực kéo công nghệ quan trọng, định hình sự phát triển của ngành dịch vụ tài chính toàn cầu.

Vietcombank giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ khách hàng thiệt hại bão lũ

Vietcombank giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ khách hàng thiệt hại bão lũ

Ngân hàng 13:46

Vietcombank triển khai "Chính sách giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng tại các địa phương bị thiệt hại bởi bão, lũ năm 2025".

Vietcombank khánh thành 2 dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Vietcombank khánh thành 2 dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Ngân hàng 13:46

Trong không khí thi đua hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Vietcombank tổ chức Lễ khánh thành 2 công trình, dự án chào mừng đại hội

Hành trình phục hồi da sau sinh – dễ bắt đầu hơn mẹ nghĩ

Hành trình phục hồi da sau sinh – dễ bắt đầu hơn mẹ nghĩ

Thị trường 13:31

Sinh xong, cơ thể người mẹ trải qua nhiều biến đổi nội tiết, khiến làn da dễ sạm, khô, nổi mụn và nhạy cảm, ảnh hưởng không nhỏ đến sự tự tin.

Nutifood được trao danh hiệu Doanh nghiệp xanh TP HCM 2025

Nutifood được trao danh hiệu Doanh nghiệp xanh TP HCM 2025

Doanh nghiệp 09:40

Ngày 22-12-2025, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood đã vinh dự được trao tặng danh hiệu Doanh nghiệp xanh TP. Hồ Chí Minh năm 2025.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn