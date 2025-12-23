Hành trình phục hồi da sau sinh – dễ bắt đầu hơn mẹ nghĩ

Những vấn đề về da mà mẹ sau sinh thường gặp

Sau sinh, làn da phải đối diện hàng loạt thay đổi như sắc tố da hình thành mảng tối màu do hormone tăng cao trong thai kỳ (gia tăng melanin), tình trạng khô da mất nước kéo dài hay lỗ chân lông to do rối loạn nội tiết, thiếu ngủ và căng thẳng là những vấn đề thường gặp. Nhiều mẹ còn cảm thấy da nhạy cảm hơn, dễ kích ứng với môi trường và mỹ phẩm, khiến việc chăm sóc da trở thành nỗi ám ảnh thường trực.

Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn khiến mẹ mất tự tin, ngại chụp ảnh và thậm chí ngại giao tiếp.

Vì sao nhiều mẹ ngại chăm sóc da sau sinh?

Có ba lý do chính. Thứ nhất, tâm lý lo sợ ảnh hưởng tới bé khiến nhiều mẹ cảnh giác với mọi sản phẩm skincare. Thứ hai, quy trình chăm sóc da với nhiều bước khiến các mẹ vốn đang bận rộn với việc chăm con trở nên "bất khả thi". Thứ ba, hầu hết thời gian trong ngày được dành cho bé, từ cho bú đến chăm sóc thay tã, khiến việc làm đẹp trở thành ưu tiên cuối cùng.

Thấu hiểu điều này, thương hiệu dược mỹ phẩm Elymom – thuộc Công ty TNHH Đại Bắc Care – đề xuất rằng: Hành trình phục hồi da không cần vội vàng. Với nhịp chăm sóc đúng và sản phẩm phù hợp, mẹ sẽ nhìn thấy sự khác biệt từng ngày.

Gợi ý bộ sản phẩm Elymom – để mẹ khởi đầu nhẹ nhàng

Không cần quy trình dài, Elymom gợi ý một routine tối giản 2–3 bước để mẹ dễ dàng bắt đầu và duy trì.

Gel rửa mặt Elymom — được nghiên cứu với công thức dịu nhẹ, làm sạch bụi bẩn và bã nhờn mà không làm mất đi độ ẩm tự nhiên của da, phù hợp cho làn da nhạy cảm của mẹ sau sinh. Sản phẩm không chứa chất tạo bọt gốc sulfate, xà phòng.

Kem dưỡng da Elymom — chứa hoạt chất Melazero và Sodium hyaluronate (muối HA) giúp cấp ẩm, làm sáng da và hỗ trợ giảm tình trạng thâm sạm do sự thay đổi nội tiết tố, đồng thời làm dịu da khô. Sản phẩm có kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh, không gây bí da, không chứa các chất gây nguy hại sức khỏe cho mẹ và bé.

Kem Chống Nắng Elymom — là một dòng kem chống nắng vật lý cho mẹ bầu với màng lọc lành tính tăng khả năng bảo vệ da trước tác hại từ tia UV, bụi mịn và các tác nhân gây hại trong không khí. Kết cấu mỏng, dễ tán, không để lại vệt trắng, phù hợp dùng mỗi ngày kể cả khi không makeup.

Elymom – sản phẩm được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn cGMP-ASEAN của Đại Bắc Care

Các sản phẩm Elymom được nghiên cứu và sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn cGMP-ASEAN do Đại Bắc Care đầu tư xây dựng, một trong những tiêu chuẩn cao trong ngành sản xuất mỹ phẩm và dược mỹ phẩm.

Quy trình được kiểm soát nghiêm ngặt từ nguyên liệu đầu vào đến kiểm tra chất lượng ở mỗi công đoạn được giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo thành phẩm cuối cùng đạt chuẩn, đồng nhất và phù hợp với làn da nhạy cảm của mẹ và bé.

Ngoài ra nhà máy còn được đầu tư công nghệ bào chế hiện đại, với hệ thống sản xuất được kiểm soát chặt chẽ từ cơ sở hạ tầng, thiết bị, quy trình vận hành đến đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản. Các khâu kiểm tra chất lượng cũng được thực hiện theo tiêu chuẩn.

Nhờ vậy giúp đảm bảo chất lượng và độ đồng nhất cho từng sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Phân phối rộng khắp – mẹ dễ dàng tìm mua chính hãng

Elymom hiện đã có mặt tại các cửa hàng mẹ & bé và hệ thống nhà thuốc trên toàn quốc, cũng như các sàn thương mại điện tử chính thức của Đại Bắc Care.

Phục hồi làn da sau sinh không khó, chỉ cần mẹ bắt đầu từ những bước nhỏ với sản phẩm phù hợp và routine đơn giản cùng Elymom sẽ giúp làn da của mẹ dịu lại, đều màu và mềm mịn hơn mỗi ngày.