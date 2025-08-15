Sản phẩm
15/08/2025 18:33

Bùi Công Nam và Duy Khánh góp mặt tại sự kiện thời trang của ông lớn Nhật Bản

In bài viết

Sự kiện ra mắt BST Thu/Đông 2025 của UNIQLO mang đến câu chuyện thú vị với 2 phong cách chủ đạo cùng sự góp mặt của hai nghệ sĩ trẻ Bùi Công Nam và Duy Khánh.

Hai nghệ sĩ xuất hiện "đại diện" cho 2 phong cách chủ đạo mùa này: Ivy League và Upstate. Nếu Bùi Công Nam ghi dấu với hình ảnh tinh tế, chỉn chu với áo sơ mi oxford và quần chino, thì Duy Khánh lại phóng khoáng, trẻ trung và năng động với áo polo và quần jeans co giãn.

Bùi Công Nam và Duy Khánh góp mặt tại sự kiện thời trang của ông lớn Nhật Bản- Ảnh 1.

Ivy League là phong cách xuất phát từ các trường đại học danh tiếng ở Mỹ, được UNIQLO tái hiện qua những thiết kế tối giản nhưng tinh tế: trang phục denim, áo sơ mi vải dạ (flannel) hay áo khoác nhẹ và gam màu trung tính kinh điển. Ngược lại, Upstate Weekend gợi nhắc cảm giác của một ngày cuối tuần tại một khu nghỉ dưỡng ven hồ hoặc một cabin phủ tuyết qua dòng sản phẩm HEATTECH Cashmere mới dành cho nam, áo khoác chần bông PUFFTECH thế hệ mới, nhẹ và ấm áp với nhiều kiểu dáng, hay áo len Milano và Souffle.

P.Q
từ khóa : Uniqlo
VinFast mang nhiều ưu đãi cho khách hàng đến sự kiện đổi xe máy xăng lấy xe máy điện trên cả nước

VinFast mang nhiều ưu đãi cho khách hàng đến sự kiện đổi xe máy xăng lấy xe máy điện trên cả nước

Khuyến mại 17:01

VinFast tiếp tục mở rộng chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện” tại nhiều tỉnh, thành phố với loạt ưu đãi chưa từng có.

Head & Shoulders ra mắt sản phẩm cải tiến

Head & Shoulders ra mắt sản phẩm cải tiến

Tiêu dùng 17:00

SOOBIN và Pháo trở thành đại sứ thương hiệu mới nhất của Head & Shoulders tại Việt Nam

Uống Number 1, chủ quán cà phê ở An Giang trúng 50 triệu đồng tiền mặt

Uống Number 1, chủ quán cà phê ở An Giang trúng 50 triệu đồng tiền mặt

Khuyến mại 10:57

Chị Ngọc Trang là khách hàng thứ 3 trúng giải Nhất trị giá 50 triệu đồng nhờ uống Nước tăng lực Number 1 và tham gia chương trình “Tiếp năng lượng, bền đam mê”.

Cổ phiếu ngành tiêu dùng bán lẻ: Nhiều triển vọng từ việc nâng hạng

Cổ phiếu ngành tiêu dùng bán lẻ: Nhiều triển vọng từ việc nâng hạng

Thị trường 17:43

SSI Research dự báo nâng hạng lên Emerging Market sẽ giúp Việt Nam thu hút khoảng 1 tỉ USD từ quỹ ETF, trong đó MSN là một trong những là cổ phiếu hưởng lợi lớn

Vincom khởi động chiến dịch “Tự hào sao Việt”

Vincom khởi động chiến dịch “Tự hào sao Việt”

Khuyến mại 17:32

Chiến dịch "Tự hào Sao Việt" sẽ kéo dài từ nay tới ngày 5-9-2025 với nhiều ưu đãi độc quyền, lên tới 50% tại hơn 2.600 gian hàng trên cả nước.

Panasonic nâng cao trải nghiệm dịch vụ hậu mãi, cam kết bảo hành trong 72 giờ

Panasonic nâng cao trải nghiệm dịch vụ hậu mãi, cam kết bảo hành trong 72 giờ

Tiêu dùng 15:49

Panasonic vừa triển khai “Dịch vụ đẳng cấp – Bảo hành thần tốc” cho sản phẩm điều hòa không khí, cam kết tiếp nhận và xử lý yêu cầu bảo hành trong 72 giờ.

Masan khẳng định vị thế tại Vietfood & Propack Vietnam 2025

Masan khẳng định vị thế tại Vietfood & Propack Vietnam 2025

Doanh nghiệp 13:26

Masan đẩy mạnh chiến lược “Make Vietnamese Foods Global Foods” tại Vietfood & Beverage – Propack Việt Nam 2025


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn