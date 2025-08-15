Bùi Công Nam và Duy Khánh góp mặt tại sự kiện thời trang của ông lớn Nhật Bản

Hai nghệ sĩ xuất hiện "đại diện" cho 2 phong cách chủ đạo mùa này: Ivy League và Upstate. Nếu Bùi Công Nam ghi dấu với hình ảnh tinh tế, chỉn chu với áo sơ mi oxford và quần chino, thì Duy Khánh lại phóng khoáng, trẻ trung và năng động với áo polo và quần jeans co giãn.

Ivy League là phong cách xuất phát từ các trường đại học danh tiếng ở Mỹ, được UNIQLO tái hiện qua những thiết kế tối giản nhưng tinh tế: trang phục denim, áo sơ mi vải dạ (flannel) hay áo khoác nhẹ và gam màu trung tính kinh điển. Ngược lại, Upstate Weekend gợi nhắc cảm giác của một ngày cuối tuần tại một khu nghỉ dưỡng ven hồ hoặc một cabin phủ tuyết qua dòng sản phẩm HEATTECH Cashmere mới dành cho nam, áo khoác chần bông PUFFTECH thế hệ mới, nhẹ và ấm áp với nhiều kiểu dáng, hay áo len Milano và Souffle.