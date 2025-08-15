Sản xuất - Kinh doanh
15/08/2025 15:13

Acecook Việt Nam và Hảo Hảo giữ vững vị trí top những thương hiệu FMCG được chọn mua nhiều nhất

Acecook Việt Nam một lần nữa được vinh danh tại Báo cáo "Dấu chân Thương hiệu Việt Nam 2025" do Worldpanel by Numerator thực hiện

Acecook Việt Nam tự hào kỷ niệm 30 năm ngày bán hàng đầu tiên - cột mốc ghi dấu hành trình gắn bó bền chặt cùng hàng tỉ bữa ăn của người Việt với tinh thần đổi mới không ngừng "Cook Happiness Through Innovation - Đổi mới nâng tầm hạnh phúc", Acecook Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường FMCG Việt Nam.

Trong dịp đặc biệt này, Acecook Việt Nam một lần nữa được vinh danh tại Báo cáo "Dấu chân Thương hiệu Việt Nam 2025" (Vietnam Brand Footprint 2025) do Worldpanel by Numerator (trước đây là Kantar Worldpanel) thực hiện (*) - tiếp tục giữ vững vị trí TOP 5 Nhà sản xuất FMCG được chọn mua nhiều nhất tại khu vực nông thôn. Đặc biệt, thương hiệu Hảo Hảo giữ vững vị trí TOP 1 tại khu vực thành thị và TOP 2 tại khu vực nông thôn trong ngành hàng Thực phẩm đóng gói.

Brand Footprint Vietnam là báo cáo thường niên do Worldpanel by Numerator công bố, dựa trên dữ liệu mua sắm thực tế tại hộ gia đình. Báo cáo ghi nhận các thương hiệu FMCG được người tiêu dùng chọn mua nhiều nhất tại Việt Nam trong các ngành hàng: Thực phẩm, Đồ uống, Sữa và sản phẩm thay thế sữa, Sức khỏe và Làm đẹp, Chăm sóc gia đình.

Trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), việc Acecook Việt Nam và thương hiệu Hảo Hảo tiếp tục giữ vững các vị trí dẫn đầu là minh chứng rõ nét cho chiến lược phát triển bền vững, luôn đặt niềm tin của người tiêu dùng làm trung tâm. Những yếu tố làm nên tên tuổi của Acecook - từ vị ngon đậm đà, tiện lợi tối ưu, an toàn - đáng tin cậy, đến giàu dinh dưỡng và thân thiện với môi trường - chính là lời cam kết không ngừng mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho người tiêu dùng.

Acecook Việt Nam không chỉ chú trọng đến chất lượng sản phẩm, mà còn tích cực đóng góp cho xã hội thông qua các hoạt động cộng đồng ý nghĩa. Đồng thời kiến tạo môi trường làm việc tích cực, hạnh phúc và phát triển toàn diện cho toàn thể đội ngũ nhân sự.

Sự tin yêu của người tiêu dùng là nguồn động lực to lớn giúp Acecook Việt Nam nói chung và thương hiệu Hảo Hảo nói riêng không ngừng đổi mới và phát triển, hướng tới mục tiêu phục vụ tốt hơn cho người tiêu dùng trong nước, đồng thời chinh phục thị trường quốc tế - trở thành thương hiệu toàn cầu được tin yêu.

Acecook Việt Nam - "Cook Happiness Through Innovation - Đổi Mới Nâng Tầm Hạnh Phúc".

(*) Dựa trên Bảng xếp hạng "Dấu chân Thương hiệu Việt Nam 2025" do Worldpanel by Numerator thực hiện nghiên cứu trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) nói chung và Ngành hàng Thực phẩm nói riêng, được Worldpanel by Numerator công bố chính thức vào ngày 16 tháng 07 năm 2025.

