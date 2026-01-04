Ngày 3-1-2026, tại TP HCM, trong khuôn khổ Lễ vinh danh "Doanh nghiệp Việt Nam Điển hình sáng tạo - lần thứ 8 năm 2025" do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Thương hiệu Việt phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã xuất sắc nằm trong Top 10 Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo xuất sắc.

Đây là giải thưởng uy tín nhằm tôn vinh các doanh nghiệp tiên phong trong nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển xanh bền vững. Vượt qua nhiều tiêu chí khắt khe cùng gần 60 doanh nghiệp tiêu biểu khác, việc lần thứ 5 góp mặt trong Top 10 là minh chứng cho vị thế dẫn đầu và những nỗ lực bền bỉ của Yến sào Khánh Hòa trong hành trình đổi mới sáng tạo và nâng tầm giá trị di sản Việt.

Đại diện Công ty Yến sào Khánh Hòa nhận giải thưởng

Trải qua 35 năm hình thành và phát triển, Yến sào Khánh Hòa luôn kiên định với chiến lược sản xuất xanh và ứng dụng công nghệ tự động hóa hiện đại. Doanh nghiệp hiện sở hữu hơn 60 dòng sản phẩm cao cấp, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe. Đặc biệt, công ty luôn chú trọng ứng dung đề tài nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, cải tiến mẫu mã, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, giữ vững niềm tin với người tiêu dùng.

Ông Lê Đức Tiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa cho biết, "Giải thưởng là động lực để thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trong nước và nâng cao năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng để Công ty mở rộng hợp tác chiến lược, đưa tinh hoa di sản Việt lan tỏa mạnh mẽ ra toàn cầu."

Giữ vững vai trò "Cánh chim đầu đàn", năm 2026, Công ty tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ sinh học để phát triển sản phẩm mới; Tăng cường tái cơ cấu và chuyển đổi số trong quản trị và sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đáng chú ý, Công ty tập trung vào việc phát triển các hang đảo yến mới, ứng dụng kỹ thuật ấp nuôi, nhân đàn, di đàn để nâng cao chất lượng tổ yến thiên nhiên. Đồng thời, xây dựng hạ tầng hỗ trợ như hang trú đông, đập hướng sóng, mái che và phối hợp với các tỉnh ven biển để bảo tồn và phát triển đàn chim yến.

Với mục tiêu duy trì tăng trưởng hai con số, Công ty Yến sào Khánh Hòa sẽ nâng cao năng suất lao động; mở rộng mạng lưới phân phối trên toàn quốc. Phát triển nền tảng số đa kênh; nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; giữ vững và phát triển thương hiệu quốc gia "Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest". Giải thưởng đầu năm mới chính là tín hiệu khởi sắc, hứa hẹn một năm 2026 bứt phá và thành công rực rỡ.