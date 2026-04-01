Doanh nghiệp
01/04/2026 15:46

Yến sào Khánh Hòa: 17 năm giữ danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao

Công ty Yến sào Khánh Hòa đã vinh dự nhận giải thưởng Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2026 do Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao công bố.

Trong Lễ công bố và trao chứng nhận Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2026 với chủ đề "30 năm tự hào và tiếp nối" ngày 31-3-2026, tại TP.HCM, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao đã trao chứng nhận cho 581 doanh nghiệp tiêu biểu do người tiêu dùng bình chọn. Trong đó, Công ty Yến sào Khánh Hòa là doanh nghiệp sản xuất và chế biến yến sào duy nhất trong cả nước 17 năm liên tiếp đạt danh hiệu danh giá này. Điều này cho thấy sự yêu mến, tin cậy của người tiêu dùng Việt với sản phẩm Yến sào Khánh Hòa.

Kiên định chiến lược chất lượng, đổi mới và phát triển bền vững

Để duy trì chất lượng sản phẩm và vị thế thương hiệu, ngay từ những ngày đầu thành lập, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã kiên định theo đuổi định hướng phát triển dựa trên chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ và quản trị hiệu quả. Doanh nghiệp không ngừng tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và từng bước hiện đại hóa công nghệ tại các nhà máy. Song song với đó là việc tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm trong nước và quốc tế, sử dụng nguyên liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường. Đối với Yến sào Khánh Hòa, đổi mới sáng tạo phải được hiện thực hóa trong từng công đoạn sản xuất, phân phối và cung ứng sản phấm đến người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Khoa Bảo – Phó Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa cho biết "Bên cạnh chất lượng, người tiêu dùng ngày càng ý thức rõ hơn về tác động của quá trình sản xuất ra các sản phẩm mà họ lựa chọn sử dụng hằng ngày. Vì thế, danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao không chỉ thể hiện sự yêu thích của người tiêu dùng đối với chất lượng sản phẩm, mà còn là niềm tin của họ vào định hướng phát triển bền vững của công ty."

Giữ vững vị thế đầu ngành, từng bước vươn tầm quốc tế

Với vai trò "cánh chim đầu đàn" của ngành yến sào Việt Nam, Công ty hiện đã cung ứng ra thị trường hơn 60 dòng sản phẩm chất lượng vượt trội, thuộc các thương hiệu quen thuộc với hàng triệu gia đình Việt như Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest, Sanna, Sanest Foods. Việc đa dạng hóa sản phẩm đã đáp ứng xu hướng tiêu dùng lành mạnh, giúp gia tăng giá trị yến sào, mở rộng thị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường thực phẩm dinh dưỡng cao cấp ngày càng cạnh tranh, công ty tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, cải tiến chất lượng và phát triển các dòng sản phẩm mới phù hợp với từng nhóm khách hàng. Những sản phẩm mới sau khi ra mắt từng bước khẳng định vị trí trên thị trường, đóng góp tích cực vào doanh thu và tạo thêm dư địa tăng trưởng cho doanh nghiệp.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Công ty Yến sào Khánh Hòa chủ động xây dựng lộ trình chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2028, trọng tâm là kinh doanh và quản trị vận hành. Công ty tập trung ưu tiên hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, chuẩn hóa dữ liệu và ứng dụng nền tảng số vào quản lý, điều hành. Đặc biệt, doanh nghiệp tiếp cận chuyển đổi số không theo hướng chạy theo công nghệ, mà đặt trọng tâm vào nâng cao hiệu quả quản trị, minh bạch dữ liệu, tối ưu vận hành và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

Với tầm nhìn đến năm 2030, công ty hướng tới mô hình doanh nghiệp tinh gọn, quản trị hiện đại, phát triển bền vững, giữ vững vai trò doanh nghiệp đầu ngành yến sào Việt Nam. Xa hơn, bằng chiến lược phát triển dài hạn và khát vọng vươn tầm quốc tế, công ty đặt mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất, chế biến yến sào lớn nhất thế giới, góp phần đưa thương hiệu yến sào Việt Nam hiện diện rõ nét trên bản đồ ngành yến sào toàn cầu.

17 năm liên tiếp giữ vững danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao là kết quả của một hành trình dài nỗ lực không ngừng, là sự kết tinh của chất lượng, uy tín, tinh thần đổi mới và trách nhiệm với cộng đồng. Quan trọng hơn hết, đó là phần thưởng xứng đáng cho một thương hiệu đã và đang được người tiêu dùng tin cậy, lựa chọn và đánh giá cao bằng chính trải nghiệm thực tế qua nhiều năm.

PV
Bình Điền vượt 10.000 tỉ đồng doanh thu, khẳng định vị thế dẫn đầu ngành phân bón

Bình Điền vượt 10.000 tỉ đồng doanh thu, khẳng định vị thế dẫn đầu ngành phân bón

Kết quả này tiếp tục khẳng định uy tín thương hiệu, năng lực sản xuất kinh doanh và tạo nền tảng để Công ty phát triển thị trường, công nghệ và chuyển đổi số.

Đại học Quản lý Singapore (SMU) tiếp tục thăng hạng trong xếp hạng ngành học QS

Đại học Quản lý Singapore (SMU) tiếp tục thăng hạng trong xếp hạng ngành học QS

SMU tăng mạnh trong bảng xếp hạng ngành học năm 2026 của QS, là một trong những trường thăng hạng nhiều nhất thế giới trong nhóm có từ 10 ngành được xếp hạng.

Vietjet giảm 100% giá vé mừng ngày đôi 4-4

Vietjet giảm 100% giá vé mừng ngày đôi 4-4

Cùng Vietjet lên kế hoạch bay sớm với chương trình ưu đãi đặc biệt ngày đôi 4-4, giảm tới 100% giá vé Eco

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp sẵn sàng cho mùa khô 2026

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp sẵn sàng cho mùa khô 2026

Tính đến cuối tháng 3-2026, sản lượng điện của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp là 474 triệu kWh, vượt 10% kế hoạch Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) giao.

Mùa khô 2026: Nhiệt điện Vĩnh Tân chủ động nhiều phương án

Mùa khô 2026: Nhiệt điện Vĩnh Tân chủ động nhiều phương án

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia

Môi trường sống và bài toán tương lai con trẻ: Vì sao Hội An được quan tâm?

Môi trường sống và bài toán tương lai con trẻ: Vì sao Hội An được quan tâm?

Từ tư duy “chọn trường” sang “chọn môi trường sống”, triết lý nuôi dạy con của thế hệ phụ huynh hiện đại có sự dịch chuyển rõ rệt.

Nam A Bank Quý I-2026: Tối ưu hóa hiệu suất vốn và kiểm soát rủi ro toàn diện

Nam A Bank Quý I-2026: Tối ưu hóa hiệu suất vốn và kiểm soát rủi ro toàn diện

Kết thúc quý 1-2026, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - HOSE: NAB) ghi nhận kết quả kinh doanh với các chỉ tiêu tăng trưởng tích cực.


