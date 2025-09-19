VWS: Đặt an toàn lao động là nền tảng phát triển bền vững

Ngày 19-9, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam – VWS (phường Hưng Long, TP HCM) đã tổ chức buổi tập huấn an toàn vệ sinh lao động, dành cho đội ngũ cán bộ quản lý và toàn thể công nhân viên công ty.

Đây là hoạt động định kỳ, thể hiện nỗ lực của doanh nghiệp trong việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động và xây dựng môi trường làm việc an toàn, bền vững.

Buổi tập huấn do cán bộ Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II trực tiếp hướng dẫn. Nội dung tập trung vào việc tuyên truyền, nâng cao ý thức, rèn luyện kỹ năng nhận diện rủi ro, ứng phó trong các tình huống tai nạn lao động. Đồng thời cung cấp kiến thức về quy định pháp luật, quy phạm kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động.

Theo đại diện Công ty VWS, an toàn lao động không chỉ là trách nhiệm bắt buộc mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Bởi người lao động có an toàn thì sản xuất mới đạt năng suất, chất lượng cao.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, Công ty VWS đặc biệt quan tâm tới việc cải thiện môi trường làm việc và điều kiện lao động. Công ty thường xuyên đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, tự động hóa theo tiêu chuẩn Mỹ để hạn chế tác động trực tiếp từ con người, giảm nguy cơ rủi ro.

Không gian buổi tập huấn an toàn vệ sinh lao động tại VWS

Hằng năm, VWS bố trí kinh phí mua sắm đầy đủ phương tiện bảo hộ, tổ chức thăm khám sức khỏe định kỳ cho công nhân; đồng thời duy trì việc kiểm tra máy móc thiết bị, hiện trường làm việc. Các trưởng nhóm, quản lý trực tiếp được giao nhiệm vụ phổ biến kiến thức an toàn trước mỗi ca làm việc, khuyến khích công nhân chủ động phát hiện, báo cáo rủi ro.

Anh Đỗ Minh Quang, phụ trách Bộ phận An toàn Lao động của VWS cho rằng, an toàn không chỉ là yêu cầu bắt buộc, mà còn là giá trị cốt lõi cần được duy trì lâu dài. VWS chú trọng đào tạo, tập huấn và nâng cao nhận thức để hình thành văn hóa an toàn vững chắc trong toàn công ty.

"Các lớp tập huấn nhằm trang bị kỹ năng thiết yếu, giúp người lao động xử lý tình huống khẩn cấp một cách chủ động và hiệu quả. Qua đó, chúng tôi muốn xây dựng một môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp, góp phần phát triển bền vững" - anh Quang chia sẻ.

Ngoài các lớp tập huấn, huấn luyện định kỳ về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy…, Công ty VWS còn chuẩn bị nhiều kịch bản ứng phó sự cố trong môi trường đặc thù như tràn đổ hóa chất, dầu hay các phương án bảo đảm an toàn điện, an toàn sức khỏe mùa mưa lũ, sơ cấp cứu cho người lao động... Trong thời gian tới, VWS sẽ tiếp tục triển khai các khóa chuyên sâu về an toàn hóa chất, an toàn vận hành thiết bị, đánh giá rủi ro cho cả nhân sự mới và nhân sự đang làm việc.