The New City Châu Đốc mang đến cuộc sống chất lượng, hiện đại cho cư dân

Thiên Minh Corp chủ trương xây dựng khu đô thị mới với không khí trong lành tươi mát quanh năm, kết hợp cùng nhiều dịch vụ tiện ích hiện đại, mong muốn mang đến không gian thư giãn thật sự thoải mái cho khách hàng và khách du lịch tìm đến.

Người dân và du khách sẽ được tẩn hưởng đủ mọi thanh âm của cuộc sống hiện đại, nơi mà những cá tính riêng biệt nhưng lại được hòa trộn vào nhau rất ngẫu hứng nhưng lại đậm chất nhịp nhàng. Quần thể tiện ích dịch vụ và tổ hợp các công trình phức hợp vui chơi, đáp ứng mọi nhu cầu giải trí và mang đến lối sống cao cấp, thượng lưu.

Với quy trình làm hồ sơ pháp lý chuẩn mực, hỗ trợ vay vốn, thủ tục đơn giản, tiến độ hoàn thành dự án nhanh gọn, nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt, bom tấn siêu phẩm The New City Châu Đốc hứa hẹn sẽ trở thành một trong những dự án xây dựng và kinh doanh thuộc lĩnh vực bất động sản gắn liền với những nhu cầu thiết thực của người dân.

Châu Đốc vốn là vùng đất thiêng mang tinh hoa đất Việt, nay càng được phát triển mạnh mẽ với The New City Châu Đốc, làm bừng sáng lên tiềm năng kinh tế khu vực, đưa đến cho người dân cuộc sống an yên và hiện đại bậc nhất.

The New City Châu Đốc chính là khu đô thị mới đáng sống nhất, cũng là khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp tâm linh đẳng cấp năm sao. Với hệ thống khách sạn cao tầng, du khách đến đây có thể tận hưởng nghỉ dưỡng, "refresh" lại cơ thể sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng, hòa mình vào không gian sống tiện nghi, gần gũi thiên nhiên, sông nước.