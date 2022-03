Gia tăng giá trị đầu tư khi lựa chọn The New City Châu Đốc

Sau nhiều ảnh hưởng từ Covid-19, loại hình căn hộ chung cư "all in one" trở thành tâm điểm thu hút nhà đầu tư lẫn chủ mua. Không chỉ tăng tính an toàn, kiểu nhà ở này cũng khá tiện lợi trong thời dịch với nhiều tiện ích gần kề, không gian sống riêng tư, tầm nhìn rộng thoáng.

Nắm bắt điểm mấu chốt đó, chủ đầu tư Thiên Minh Corp đã nhanh chóng tung ra thị trường loạt căn hộ nằm trong dự án The New City với tầm giá chỉ từ 1,8 tỉ đồng, đáp ứng nhu cầu giới địa ốc hiện nay.

Thêm vào đó, nhờ hưởng lợi từ chuẩn "xanh" đẳng cấp của những căn hộ chăm sóc sức khỏe, toàn bộ căn hộ - văn phòng tại TheNew City Châu Đốc đều có không gian bên trong được thiết kế đặc biệt, bố trí hài hòa, hợp lý, đáp ứng nhu cầu kết hợp làm văn phòng và nơi lưu trú như: sảnh lễ tân rộng rãi, không gian làm việc chung bố trí khoa học, thoáng đãng.

The New City Châu Đốc sẽ được thừa hưởng toàn bộ tiện ích và lợi thế cảnh quan hơn 1 ha mảng xanh bao gồm: công viên hơn 6.000m2, hồ thiên đường rộng hơn 3.000m2, đường dạo bộ, chuỗi nhà hàng, cửa hiệu detox, phòng tập gym, yoga với đầy đủ trang thiết bị.

Kết hợp với hệ thống "hành lang xanh" đa phương, đa lớp nội khu dự án sẽ cung cấp bầu không khí trong lành, yên tĩnh, tách biệt với khói bụi và ồn ào phố thị cũng là lợi thế giúp tăng giá trị căn hộ tại The New City.

Điểm mạnh của dự án này còn nằm ở chính sách thanh toán "nhẹ như mây". Với mức giá chỉ từ 1,8 tỉ đồng/căn, nhà đầu tư có thể thoải mái chi trả hàng tháng chỉ 1% tổng giá trị nhà cho đến ngày nhận nhà. Trung bình mỗi tháng nhà đầu tư chỉ phải chi khoảng từ 18 triệu đồng, cùng với đó có các ngân hàng hỗ trợ gói tài chính lên đến 50%, góp phần tối ưu hóa ngân sách và cân đối chi phí hợp lý cho nhà đầu tư.